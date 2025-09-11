2025 विनफास्ट वीएफ6 : तस्वीरों के जरिए जानिए इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास

विनफास्ट वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की एक्सटीरियर डिजाइन काफी आकर्षक है और केबिन के अंदर इसमें बड़ी टचस्क्रीन और दो कलर थीम दी गई है

विनफास्ट दो नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार वीएफ6 और वीएफ7 के साथ भारत में एंट्री कर चुकी है। इन दोनों गाड़ियों को सबसे पहले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस किया गया था। वीएफ6 और वीएफ7 का एक्सटीरियर काफी शार्प है और इसकी डिजाइन बेहद आकर्षित करने वाली है, जबकि इसका केबिन काफी मिनिमल है। विनफास्ट वीएफ6 के एक्सटीरियर व इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास जानेंगे इसके बारे में आगे :-

आगे की डिजाइन

वीएफ6 कार में क्लीन सरफेस और स्लोपिंग रूफलाइन दी गई है जिससे यह गाड़ी काफी आकर्षक लगती है। इसमें लंबी वी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं जो बोनट पर जाकर मिलती हैं। इसमें ऑल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और बंपर पर एयर इंटेक के लिए चौड़ा मैश पैटर्न दिया गया है। इसमें एयर डैम के सेंटर पर लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के लिए रडार भी दिया गया है।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें छोटा रियर ओवरहैंग और स्लोपिंग रूफलाइन दी गई है। इसमें चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है जो व्हील आर्क समेत एसयूवी के पूरे एक्सटीरियर पर फैली हुई है। इसकी शोल्डर लाइन काफी शार्प है जिससे इस एसयूवी कार को ज्यादा एरोडायनामिक स्टेंस मिलता है। राइडिंग के लिए वीएफ6 भारतीय वर्जन में 18-इंच एरोडायनामिक डिजाइन डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

पीछे की डिजाइन

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में पीछे की तरफ कई सारे कट्स और क्रीज लाइन के साथ लाइट बार दिया गया है जिसकी डिजाइन फ्रंट एलईडी डीआरएल्स के जैसी है। इसमें रूफ-इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, बंपर पर टर्न इंडिकेटर और टेलगेट पर 'वीएफ6' मॉनिकर दिया गया है।

बूट स्पेस

विनफास्ट वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में 423 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जब सभी सीटें काम में ली गई हो। यदि आपको लगेज रखने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप पीछे वाली सीट को नीचे की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं। वीएफ6 का लोडिंग लिप फ्लैट है और बूट की ओपनिंग काफी चौड़ी है जो वीकेंड ट्रिप्स के लिए काफी काम की साबित होती है।

इंटीरियर

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का केबिन काफी मिनिमल और टेक्नोलॉजी फोकस्ड है। वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में दो कलर केबिन थीम : ऑल-ब्लैक या ब्राउन और ब्लैक की चॉइस दी गई है। वीएफ6 के केबिन में सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह काफी प्रीमियम लगती है। इस गाड़ी में इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और बटन ऑपरेटेड गियर सिलेक्टर दिया गया है।

इसमें फ्लैट फ्लोर की वजह से पीछे की तरफ कंफर्टेबल सीटिंग पोजिशन मिलती है, जिससे यह अच्छी 5-सीटर कार साबित होती है। वीएफ6 कार में दो 6 फुट के वयस्क पैसेंजर आगे पीछे होकर आराम से बैठ सकते हैं। स्लोपिंग रूफलाइन होने के बावजूद इसमें पीछे की तरफ अच्छी हेडरूम स्पेस मिल पाती है।

इस गाड़ी के वेरिएंट-वाइज फीचर से पर्दा उठना बाकी है। वीएफ6 भारतीय वर्जन में 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ, 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं। इस गाड़ी में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है।

पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें सात एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस दिया गया है जिसके तहत आटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल है।

बैटरी पैक और रेंज

विनफास्ट वीएफ6 इलेक्ट्रिक गाड़ी में 59.6 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो दो पावर ट्यूनिंग : 177 पीएस/250 एनएम और 204 पीएस/310 एनएम के साथ आती है। इसकी एआरएआई सर्टिफाइड रेंज क्रमशः 468 किलोमीटर और 463 किलोमीटर है। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइवट्रेन (एफडब्लूडी) सेटअप दिया गया है।

कीमत और मुकाबला

विनफास्ट वीएफ6 गाड़ी दो वेरिएंट : अर्थ और विंड में आती है। इसकी कीमत 16.49 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और एमजी जेडएस ईवी से है।