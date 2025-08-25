2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, कीमत 6.29 लाख रुपये से शुरू

संशोधित: अगस्त 25, 2025 04:41 pm | स्तुति

फेसलिफ्ट रेनो काइगर एसयूवी कार चार वेरिएंट में आती है और इसमें केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं

रेनो काइगर फेसलिफ्ट चार नए वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में आती है।

इस नई एसयूवी कार की कीमत 6.29 लाख रुपये से 11.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है।

इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जिसमें नई डिजाइन की ग्रिल और बंपर, और नई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट शामिल है।

केबिन के अंदर इसमें व्हाइट और ब्लैक डुअल-टोन कलर थीम दी गई है।

इस गाड़ी में 8-इंच टचस्क्रीन, ऑटो एसी, ऑटो-एलईडी हेडलाइट और छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

इसमें 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं।

रेनो काइगर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है। इस सब-4 मीटर एसयूवी कार को 2021 लॉन्चिंग से लेकर अब पहला बड़ा अपडेट मिला है। फेसलिफ्ट ट्राइबर के जैसी ही नई रेनो काइगर एसयूवी चार वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में आती है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमतें :-

कीमत

रेनो काइगर फेसलिफ्ट की वेरिएंट-वाइज कीमत कुछ इस प्रकार है :-

वेरिएंट कीमत ऑथेंटिक 6.29 लाख रुपये इवॉल्यूशन 7.09 लाख रुपये टेक्नो 8.19 लाख रुपये इमोशन 9.14 लाख रुपये इमोशन टर्बो 9.99 लाख रुपये टेक्नो टर्बो सीवीटी 9.99 लाख रुपये इमोशन सीवीटी 11.29 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम इंट्रोडक्ट्री के अनुसार है।

डिजाइन

फेसलिफ्ट रेनो काइगर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जिसमें नई 10-स्लेट ग्रिल के साथ सेंटर पर अपडेटेड 2डी 'रेनो' लोगो, नए डिजाइन का बंपर और एयर डैम पर साटिन क्रोम सराउंड शामिल है। इसमें नई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है जिसके नीचे की तरफ फॉग लैंप्स पोजिशन किए गए हैं। इसमें प्री-फेसलिफ्ट काइगर जैसी एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं।

इसकी साइड प्रोफाइल पर ज्यादा कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। चूंकि यह काइगर का डुअल-टोन वर्जन है, ऐसे में इसमें ब्लैक ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) और क्रोम-फिनिश्ड डोर हैंडल्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललाइट के साथ नए डिजाइन के लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं और इसके बंपर को भी मॉडिफाई किया गया है। इस गाड़ी के बूट स्पेस (405 लीटर) और ग्राउंड क्लियरेंस (205 मिलीमीटर) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

केबिन में क्या बदलाव हुआ है?

नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट एसयूवी के केबिन में डुअल-टोन व्हाइट और ब्लैक कलर थीम के साथ अपडेटेड सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

इस अपडेटेड एसयूवी कार में डोर पैड और डैशबोर्ड पर कई नए ट्रिम इंसर्ट दिए गए हैं। इस गाड़ी के डैशबोर्ड लेआउट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

नई फीचर लिस्ट

फेसलिफ्ट रेनो काइगर कार में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 7-इंच फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें अब क्रूज कंट्रोल और ऑटो-एलईडी हेडलाइट जैसे फीचर भी मिलते हैं।

पैसेंजर सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रिवर्स पार्किंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन

इस एसयूवी कार में प्री-फेसलिफ्ट काइगर वाले पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 96 एनएम 160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी, सीवीटी^

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

^सीवीटी - कंटिन्युअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

2025 रेनो काइगर को पहले की तरह ही डीलरशिप से ऑप्शनल रेट्रोफिट सीएनजी किट के साथ भी खरीदा जा सकता है। इसके सीएनजी वर्जन में 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है।

काइगर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के मुकाबले सीएनजी वर्जन के लिए आपको 79,500 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

कंपेरिजन

फेसलिफ्ट रेनो काइगर गाड़ी का मुकाबला हुंडई एक्सटर, टाटा पंच, निसान मैग्नाइट, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन और स्कोडा कायलाक से रहेगा।