2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट : इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन, जानिए यहां

नई महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में पहले वाले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं और यह गाड़ी अब दो नए वेरिएंट एएक्सटी और एलएक्सटी में आती है

हाल ही में महिंद्रा ने थार को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है जिसके चलते इसमें कई नए फीचर जुड़ गए हैं। यह एसयूवी कार अब दो नए वेरिएंट : एएक्सटी और एलएक्सटी में आती है, लेकिन इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले ही इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 2025 महिंद्रा थार के किस वेरिएंट में कौनसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं जानेंगे इसके बारे में आगे। थार फेसलिफ्ट कार के वेरिएंट-वाइज इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन के बारे में जानने से पहले नजर डालते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन पर :-

इंजन स्पेसिफिकेशन

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.5-लीटर डीजल 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल पावर 118 पीएस 152 पीएस 132 पीएस टॉर्क 300 एनएम 300 एनएम (एमटी), 320 एनएम (एटी) 300 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव 4-व्हील-ड्राइव 4-व्हील-ड्राइव

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

इस एसयूवी कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ केवल 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, और इसके साथ केवल रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) ड्राइवट्रेन का ऑप्शन मिलता है।

इन तीनों इंजन ऑप्शन में से 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इकलौता ऐसा इंजन है जिसके साथ रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्लूडी) और फोर-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी) ड्राइवट्रेन का ऑप्शन दिया गया है। इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की चॉइस दी गई है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पेट्रोल आरडब्लूडी के साथ केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन ही चुना जा सकता है।

थार फेसलिफ्ट कार में 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। इस गाड़ी में डीजल इंजन के साथ फोर-व्हील-ड्राइव ड्राइवट्रेन स्टैंडर्ड दी गई है।

वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन

इंजन 1.5-लीटर डीजल 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल एएक्सटी आरडब्लूडी एमटी ✅ ❌ ❌ एलएक्सटी आरडब्लूडी एमटी ✅ ❌ ❌ एलएक्सटी आरडब्लूडी एटी ❌ ✅ ❌ एलएक्सटी 4डब्लूडी एमटी ❌ ✅ ✅ एलएक्सटी 4डब्लूडी एटी ❌ ✅ ✅

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट एएक्सटी में केवल 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके साथ केवल रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) ड्राइवट्रेन दी गई है।

इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट एलएक्सटी के साथ तीन इंजन ऑप्शन चुने जा सकते हैं, लेकिन इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ केवल मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है।

यदि आप 2025 महिंद्रा थार गाड़ी के वेरिएंट-वाइज फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस अपडेटेड ऑफ-रोडर कार के लुक्स देखना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं।

कीमत और मुकाबला

2025 महिंद्रा थार की कीमत 9.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला फोर्स गुरखा 3 डोर और मारुति जिम्नी से है।