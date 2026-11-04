विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 की कीमत में कटौती: इलेक्ट्रिक कार अब 4.1 लाख रुपये तक हुई सस्ती!

published on नवंबर 04, 2026 16:20 ist

last updated on Nov 04, 2026 16:20 IST

published on Nov 04, 2026 16:20 IST

वियतनामी कार कंपनी विनफास्ट ने वीएफ एमपीवी 7 की कीमत में 4.1 लाख रुपये की भारी कटौती की है। अप्रैल 2026 में लॉन्च होने के कुछ ही महीनों बाद की गई यह कटौती इस एमपीवी को अब कहीं ज्यादा ग्राहकों की पहुंच में ले आई है। इस नई प्राइस टैग के साथ, विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 अब किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और महिंद्रा एक्सईवी 9एस जैसी प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। यह कदम त्योहारी सीजन से ठीक पहले उठाया गया है, जब बहुत से परिवार एक नई कार खरीदने की योजना बनाते हैं।

कीमत में भारी कटौती

विनफास्ट ने वीएफ एमपीवी 7 के सिंगल इलेक्ट्रिक वेरिएंट की कीमत 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से घटाकर अब 20.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कर दी है। यह सीधे तौर पर 4.1 लाख रुपये की कटौती है, जो इस सेगमेंट में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे समय में जब ज्यादातर कारें महंगी हो रही हैं, कंपनी का यह फैसला वीएफ एमपीवी 7 को इलेक्ट्रिक एमपीवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाता है। इस नई कीमत के साथ, विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 अब अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले काफी प्रतिस्पर्धी हो गई है। नीचे दी गई टेबल में आप देख सकते हैं कि कीमत के मामले में अब यह कहां खड़ी है:

मॉडल कीमत बैटरी पैक सर्टिफाइड रेंज किआ कैरेंस क्लाविस ईवी 18.04 लाख रुपये - 25 लाख रुपये 42 केडब्ल्यूएच/51.4 केडब्ल्यूएच 404-490 किलोमीटर विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 20.39 लाख रुपये 60.13 केडब्ल्यूएच 517 किलोमीटर महिंद्रा एक्सईवी 9एस 20.65 लाख रुपये - 30.15 लाख रुपये 59 केडब्ल्यूएच/70 केडब्ल्यूएच/79 केडब्ल्यूएच 521-679 किलोमीटर बीवाईडी ईमैक्स 7 26.90 लाख रुपये - 29.90 लाख रुपये 55.4 केडब्ल्यूएच/71.8 केडब्ल्यूएच 420-530 किलोमीटर

जैसा कि आप देख सकते हैं, किआ कैरेंस क्लाविस ईवी इस सेगमेंट का सबसे सस्ता ऑप्शन है, जिसकी शुरुआती कीमत 18.04 लाख रुपये है। हालांकि, कीमत में कटौती के बाद विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 दूसरी सबसे किफायती इलेक्ट्रिक एमपीवी बन गई है, जो महिंद्रा एक्सईवी 9एस के बेस वेरिएंट से भी थोड़ी सस्ती है। बीवाईडी ईमैक्स इस लिस्ट में सबसे महंगी कार है।

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 के बारे में

कीमत के अलावा, यह जानना भी जरूरी है कि वीएफ एमपीवी 7 असल में क्या ऑफर करती है। इसका फोकस सिंपल डिजाइन, ज्यादा स्पेस और लंबी रेंज पर है, न कि बहुत सारे फैंसी फीचर्स पर। आजकल की ज्यादातर नई कारों के "लाउड" और अग्रेसिव डिजाइन के विपरीत, विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 का लुक काफी सादा और क्लीन है।

इसके फ्रंट में एक पतली ग्रिल है जिसके बीच में कंपनी का 'वी' लोगो है। यहीं से कनेक्टेड एलईडी डीआरएल निकलती हैं जो कार को एक मॉडर्न लुक देती हैं। मुख्य हेडलाइट्स बंपर पर नीचे की ओर वर्टिकली लगाई गई हैं, जो एलईडी प्रोजेक्टर यूनिट्स हैं।

साइड से देखने पर इसका प्रोफाइल एक पारंपरिक एमपीवी जैसा ही लगता है। इसमें 19-इंच के स्टाइलिश ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। चार्जिंग पोर्ट दाहिनी तरफ के फ्रंट फेंडर पर है। विंडो लाइन पर क्रोम एक्सेंट दिया गया है जो इसे थोड़ा प्रीमियम टच देता है। इसके अलावा, ओआरवीएम ऑटो-फोल्डिंग फंक्शन और एलईडी इंडिकेटर के साथ आते हैं।

पीछे की तरफ भी 'वी' आकार का कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर है, जो फ्रंट डिजाइन से मेल खाता है। बूट पर बड़े अक्षरों में "विनफास्ट" की ब्रांडिंग है और एक रूफ स्पॉइलर भी दिया गया है। रियर बंपर के निचले हिस्से पर मोटी क्लैडिंग है जो इसे एक रग्ड लुक देती है।

अंदर से, वीएफ एमपीवी 7 का केबिन काफी मिनिमलिस्टिक है। इसमें दो इंटीरियर थीम के ऑप्शन: डुअल-टोन ब्लैक-ब्राउन और ऑल-ब्लैक मिलते हैं। डैशबोर्ड पर बहुत ज्यादा बटन या स्क्रीन नहीं हैं, जिससे यह अंदर से काफी साफ-सुथरी लगती है।

हालांकि, इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका स्पेस है। सेकंड रो में पैसेंजर्स के लिए भरपूर हेडरूम, लेगरूम और नी-रूम मिलता है, जिससे लंबी यात्राएं भी आरामदायक रहती हैं। तीसरी पंक्ति में भी दो वयस्क आराम से बैठ सकते हैं। यहां भी ठीक-ठाक लेगरूम और नी-रूम है, लेकिन फ्लोर ऊंचा होने की वजह से घुटने थोड़े ऊपर की तरफ रहते हैं, जो बहुत लंबी यात्राओं में शायद उतना आरामदायक न हो।

फीचर्स के मामले में, वीएफ एमपीवी 7 में जरूरी चीजें तो हैं, लेकिन यह अपने प्रतिद्वंद्वियों से थोड़ी पीछे रह जाती है। इसमें मिलने वाले मुख्य फीचर्स ये हैं:

10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

4-स्पीकर साउंड सिस्टम

रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक एसी

तीसरी पंक्ति के लिए अलग एसी कंट्रोल्स

क्रूज कंट्रोल

हालांकि, इसमें कुछ मॉडर्न फीचर्स की कमी खलती है, जैसे कि पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सनरूफ, और एक फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, जो इसके प्रतिद्वंद्वी ऑफर करते हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें 4 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, इसमें एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) नहीं दिया गया है।

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 एक पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 60.13 केडब्ल्यूएच सर्टिफाइड रेंज (एआरएआई) 517 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव* पावर 204 पीएस टॉर्क 280 एनएम डीसी फास्ट चार्जिंग (10-70 प्रतिशत) 30 मिनट

इसका 60.13 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है और 517 किलोमीटर की एआरएआई-सर्टिफाइड रेंज इसे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाती है। 204 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क शहर और हाईवे, दोनों जगहों पर पर्याप्त परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। डीसी फास्ट चार्जर से इसे 10% से 70% तक चार्ज करने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

जब विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 को 24.49 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, तो यह अपने फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से महंगी लग रही थी, खासकर जब बाजार में किआ और महिंद्रा जैसे मजबूत खिलाड़ी मौजूद थे। लेकिन अब 4.1 लाख रुपये की इस भारी कटौती के बाद समीकरण बदल गए हैं। 20.39 लाख रुपये की नई कीमत पर, यह एक बेहद आकर्षक और प्रैक्टिकल विकल्प बन गई है। यह सच है कि इसमें अभी भी सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट और एडीएएस जैसे प्रीमियम फीचर्स की कमी है, जो इसके प्रतिद्वंद्वी ऑफर करते हैं। लेकिन इसका मजबूत पक्ष इसका बड़ा बैटरी पैक और 517 किलोमीटर की शानदार सर्टिफाइड रेंज है। यह उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो फैंसी गैजेट्स और फीचर्स से ज्यादा स्पेस, कंफर्ट और लंबी रेंज को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप एक ऐसी नो-नॉनसेंस इलेक्ट्रिक एमपीवी की तलाश में हैं जो परिवार के लिए प्रैक्टिकल हो और जिसे बार-बार चार्ज करने की चिंता न हो, तो विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 निश्चित रूप से विचार करने लायक है।