टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे प्रोटोटाइप से पर्दा उठा, जानिए छोटी लैंड क्रूजर एसयूवी कार से जुड़ी पांच खास बातें

टोयोटा लैंड क्रूजर अपनी काबिलियत, ड्यूरेबिलिटी, और विश्वसनियता के लिए दुनियाभर में मशहूर है, अब इस लाइनअप में एक नया मेंबर जुड़ा है जिसका नाम ‘लैंड क्रूजर एफजे’ है। इसमें लैंड क्रूजर फैमिली की पहचान वाला बॉक्सी डिजाइन और शानदार स्टांस बरकरार है, लेकिन एफजे इस आइकॉनिक एसयूवी कार का छोटा वर्जन है। यह जापान मोबिलिटी 2025 में शोकेस की जाएगी। यहां टोयोटा की नई ऑफ रोडिंग कार से जुड़ी वो पांच बातें बताई गई हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए।

डिजाइन: कॉम्पैक्ट लेकिन शानदार

सबसे पहले साइज की बात करते हैं... यह 4575 मिलीमीटर लंबी, 1855 मिलीमीटर चौड़ी और 1960 मिलीमीटर ऊंची है, और व्हीलबेस 2580 मिलीमीटर है। लैंड क्रूजर के हिसाब से यह कॉम्पैक्ट है, लेकिन एफजे के अपराइट स्टांस और बोल्ड डिजाइन एलिमेंट्स के चलते यह बड़ी लैंड क्रूजर जितनी ही शानदार दिखती है। इसमें आगे की तरफ एक ग्लॉस ब्लैक रेक्टांगुलर ग्रिल दी गई है, जिसके बीच में ‘टोयोटा’ ब्रांडिंग दी गई है, और दोनों तरफ सी आकार की एलईडी डीआरएल है। इसके नीचे दमदार बंपर है जिसमें फॉग लैंप्स भी लगे हैं, और रफ-टफ लुक के लिए एक सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

साइड में फ्लेयर्ड फेंडर, मोटी क्लेडिंग और ब्लैक अलॉय व्हील के साथ बॉक्सी एसयूवी सिल्हूट है। पीछे वाला हिस्सा टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील, वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी टेल लाइट, और बड़े व मोटे ब्लैक बंपर से हाइलाइट होता है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आगे और पीछे वाले दोनों बंपर के कॉर्नर को हटाया जा सकता है, जिससे रिपेयर करना आसान हो जाता है।

केबिन: फंक्शनल और प्रैक्टिकल

नई ‘बेबी’ लैंड क्रूजर में साफ-सुथरा और ब्लैक केबिन थीम और सीधा डैशबोर्ड दिया गया है। विजिबिलिटी को बेहतर करने के लिए डैशबोर्ड को फ्लैट सरफेस के साथ डिजाइन किया गया है, और इस पर 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है। स्क्रीन के नीचे, आपको एसी कंट्रोल्स, 4डब्ल्यूडी डायल, और गियर सिलेक्टर मिलेंगे। खास बात यह है कि लैंड क्रूजर एफजे 5 सीटर कार है।

इसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और ड्यूल-जोन एसी जैसे फीचर भी हैं। टोयोटा के अनुसार, इसके सेफ्टी फीचर में लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल होगा, और इसमें कई एयरबैग व 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए जा सकते हैं।

कस्टमाइजेशन: इसे अपने तरीके से शानदार बनाएं

टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे के लिए कई कस्टमाइजेशन विकल्प भी देगी। इनमें गोल हेडलाइट (पुरानी जनरेशन लैंड क्रूजर से प्रेरित), आउटडोर इक्विपमेंट के लिए मोल पेनल, स्नोर्कल और रूफ लगेज कैरियर शामिल हैं। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि टोयोटा कई आइटम को अलग-अलग पेश करेगी, और ये क्षेत्र/देश के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।

नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से लैस

टोयोटा ने अपनी छोटी लैंड क्रूजर के इंजन की जानकारी साझा की है, इसमें 2.7-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसके इंजन की जानकारी इस प्रकार है:

इंजन 2.7-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पावर 163 पीएस टॉर्क 246 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड ईसीटी ड्राइव 4-व्हील ड्राइव

ईसीटी - इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन

इस इंजन के साथ 6-स्पीड ईसीटी गियरबॉक्स दिया गया है, जिसका मतलब है कि यह ऑप्टिमाइज्ड गियरशिफ्ट के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करता है।

कब तक लॉन्च होगी?

टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे अभी पूरी तरह से प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि इसका फाइनल वर्जन 2026 के मध्य में सड़कों पर आने वाला है। टोयोटा इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश करने से पहले जापान में लॉन्च करेगी। कंपनी ने भारत में इसके लॉन्च के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।