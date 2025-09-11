सभी
नई
पुरानी कार
    नए एपल आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत में आप इन 7 पुरानी कार को ला सकते हैं घर, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: सितंबर 11, 2025 12:26 pm । सोनू

    137 Views
    नए एपल फोन की कीमत में आप पुरानी फॉक्सवैगन वेंटो या होंडा सिटी जैसी कार घर ला सकते हैं

    Top 7 Pre-owned Cars You Can Drive Home For The Price Of A Brand New Apple iPhone 17 Pro Max

    हाल ही में एपल ने अपना नया आईफोन 17 लॉन्च किया है। भारत में एपल आईफोन 17 की कीमत की घोषणा हो गई है और फ्लैगशिप आईफोन 17 प्रो मैक्स की प्राइस 1.5 लाख रुपये (256 जीबी), और 2.3 लाख रुपये (2टीबी वेरिएंट) है। इतना पैसा एक अच्छी पुरानी कार घर लाने के लिए पर्याप्त है। यहां हमनें टॉप 7 सेकंड हैंड कार की लिस्ट बनाई है जिन्हें आप नए एपल फोन की प्राइस में खरीद सकते हैं।

    2010-2012 होंडा जैज

    कीमत: 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये

    किलोमीटर ड्राइव - 50,000 से 70,000 किलोमीटर

    Honda Jazz

    होंडा जैज भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक कार थी, जिसे सबसे पहले 2009 में लॉन्च किया गया था। यह अपने स्पोर्टी डिजाइन, शानदार केबिन, बेहतर इंजन और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। इस हैचबैक कार में यूनीक ‘मैजिक सीट’ दी गई थी, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से पीछे वाली सीटों को अलग-अलग कॉन्फिगरेशन में फोल्ड कर सकते थे। उस समय, जैज में 120 पीएस 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया था, और बाद में इसमें छोटा 90 पीएस 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प शामिल किया गया। आप नीचे लिंक पर क्लिक करके पुरानी होंडा जैज देख सकते हैं:

    मुंबई में पुरानी होंडा जैज एस कार 2012 मॉडल

    2011-2013 फॉक्सवैगन वेंटो

    कीमत: 2 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये

    किलोमीटर ड्राइव: 70,000 से 1 लाख किलोमीटर

    Volkswagen Vento

    अपने शार्प लाइनों और शानदार हैंडलिंग की बदौलत, फॉक्सवैगन वेंटो कार के शौकीन लोगों की पसंदीदा गाड़ी थी जिसकी हमेशा तारीफ होती थी। उस समय फोक्सवैगन ने इसमें 1.6-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प दिया था, दोनों ही इंजन 105 पीएस की पावर देते थे। अगर आप आईफोन 17 प्रो मैक्स के बजाय पुरानी वेंटो लेते हैं, तो आपको इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमें 2011 वेंटो हाईलाइन पेट्रोल एटी 2.5 लाख रुपये में मिली:

    पुणे में पुरानी फॉक्सवैगन वेंटो पेट्रोल हाईलाइन एटी कार 2011 मॉडल

    2011-2012 होंडा सिटी

    कीमत: 2 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये

    किलोमीटर ड्राइव: 70,000 से 1 लाख किलोमीटर

    Honda City

    अगर आपको सेडान जैसी स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस पसंद है, तो आईफोन के पैसे सेकंड हैंड होंडा सिटी पर खर्च करना फायदेमंद रहेगा। उस समय, सिटी का रेव-हैप्पी आईवीटेक पेट्रोल इंजन 118 पीएस की पावर और 146 एनएम का टॉर्क देता था। हालांकि मौजूदा सिटी कार में कंफर्ट को प्राथमिकता दी गई है, जबकि पहले के समय सिटी को उसके शार्प डिजाइन, स्पोर्टी राइड और शानदार हैंडलिंग के लिए जाना जाता था।

    नई दिल्ली में पुरानी होंडा सिटी वी एक्सक्लूसिव कार 2012 मॉडल

    2011-2012 मारुति स्विफ्ट

    कीमत: 1.8 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये

    किलोमीटर ड्राइव: 50,000 से 1 लाख किलोमीटर

    आईफोन के टॉप मॉडल की जगह आप भारत की सबसे लोकप्रिय हैचबैक कार मारुति स्विफ्ट ले सकते हैं। उस समय भी, स्विफ्ट अपने स्पोर्टी लुक और संतुलित राइड और हैंडलिंग के लिए जानी जाती थी। इसे भरोसेमंद 87 पीएस 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लिया जाए तो आपको एक तेज-तर्रार कार मिल जाती है, जिसे चलाना वास्तव में मजेदार है। उन दिनों, स्विफ्ट में ज्यादा पसंदीदा 75 पीएस 1.3-लीटर डीजल इंजन भी दिया गया था। नीचे दिए गए एक उदाहरण पर नजर डालें:

    मुंबई में पुरानी मारुति स्विफ्ट वीएक्सआई कार 2011 मॉडल

    2012-2013 हुंडई आई20

    कीमत: 2.1 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये

    किलोमीटर ड्राइव: 80,000 से 1 लाख किलोमीटर

    Hyundai i20

    दूसरी अच्छी पुरानी प्रीमियम हैचबैक कार जिसे आप घर ला सकते हैं वो हुंडई आई20 है। उन दिनों इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प दिया गया था, और इसमें समय के हिसाब से अच्छे फीचर दिए गए थे, जिनमें ऑटो-हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर, और एक सिंगल-पैन सनरूफ शामिल था। तो क्या आप पुरानी हुंडई आई20 चलाना पसंद करेंगे या आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदेंगे?

    मुंबई में पुरानी हुंडई आई20 स्पोर्ट्ज 1.2 कार 2012 मॉडल

    2011-2013 टोयोटा इटियॉस लिवा

    कीमत: 2 लाख रुपये से 2.4 लाख रुपये

    किलोमीटर ड्राइव: 80,000 से 1.2 लाख किलोमीटर

    Toyota Etios Liva

    आईफोन टॉप मॉडल की प्राइस रेंज में भरोसेमद टोयोटा इटियॉस लिवा आ रही है। इसे सबसे पहले 2011 में लॉन्च किया गया था और यह इटियॉस सेडान पर बेस्ड थी। इसकी खासियत इसका स्पेशियस केबिन, आरामदायक राइड, और सबसे खास ये काफी भरोसेमंद थी। टोयोटा ने इसे पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प में पेश किया था।

    मुंबई में पुरानी टोयोटा इटियॉस लिवा जी कार 2012 मॉडल

    2013-2015 हुंडई इयॉन

    कीमत: 1.5 लाख रुपये से 2.2 लाख रुपये

    किलोमीटर ड्राइव: 50,000 से 70,000 किलोमीटर

    क्या आप एक स्मार्ट और छोटी कार लेने की सोच रहे हैं, लेकिन आम मारुति ऑल्टो जैसी नहीं? तो हुंडई ईयॉन आपके लिए बिलकुल सही है। इसे हुंडई की खास फ्लूइडिक डिजाइन थीम पर तैयार किया गया था, और इसका केबिन शानदार था। चूंकि इसमें छोटा इंजन दिया गया था, इसलिए यह काफी किफायती भी थी। आपके संदर्भ के लिए हमने जो कार चुनी है, उसे देखें:

    नई दिल्ली में पुरानी हुंडई इयॉन एरा कार 2015 मॉडल

    तो ये थी वो टॉप 7 पुरानी कार जिन्हें आप नई एपल आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत में घर ला सकते हैं। आप इनमें से कौनसी कार लेंगे और क्यों? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

