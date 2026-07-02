2026 टाटा सिएरा ईवी सेंचुरी एडिशन से पर्दा उठा: जंगल सफारी में होगा इस्तेमाल, जानिए क्या है इसकी खूबियां

प्रकाशित: जुलाई 02, 2026 11:23 am । सोनू

टाटा मोटर्स ने टाटा सिएरा ईवी को लॉन्च कर दिया है और इस इवेंट में कंपनी ने सिएरा ईवी सेंचुरी एडिशन से भी पर्दा उठाया। यह सिएरा ईवी का एक मॉडिफाई वर्जन है, जो जंगल सफारी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी लग रही है। हालांकि कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इस खास इलेक्ट्रिक कार को बेचा जाएगा या नहीं, लेकिन अगर यह बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तो यह वाकई दिलचस्प होगी। आइए हम टाटा सिएरा ईवी सेंचुरी एडिशन के बारे में जानते हैं:

सिएरा ईवी सेंचुरी एडिशन क्या है?

सिएरा ईवी सेंचुरी एडिशन, स्टैंडर्ड सिएरा ईवी पर तैयार की गई एक सफारी गाड़ी है। इसका आगे का डिजाइन तो रेगुलर मॉडल जैसा ही है, लेकिन वाइल्डलाइफ टूरिज्म और ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए कई जरूरी बदलाव किए गए हैं।

सबसे बड़ा बदलाव इसका ओपन-टॉप केबिन है, यहां बंद छत की जगह ओपन-एयर लेआउट दिया गया है। चार पिलर पर टिकी एक बड़ी और ऊंची कैनोपी से छाया मिलती है और बाहर का नजारा देखने में कोई परेशानी नहीं होती है।

8 सीटर गाड़ी बनाने के लिए इसके पीछे के पैसेंजर एरिया को बदल दिया गया है। इसमें स्टेडियम स्टाइल की सीढ़ियों वाली सीटिंग है, जिससे सफारी के दौरान पैसेंजर को आस-पास का व्यू अच्छे से देखने को मिलता है।

सेंचुरी एडिशन में कुछ ऑफ-रोड फीचर जैसे आगे बुल गार्ड और एक इलेक्ट्रिक रिकवरी विंच दिया गया है। बुल गार्ड पर लगे दो बड़े ऑक्सिलरी स्पॉटलाइट कम रोशनी में बेहतर विजिबिलिटी देते हैं और रेगुलर अलॉय व्हील की जगह ऑल-टेरेन टायर दिए गए हैं। इसमें आपको परफोरेटेड साइड स्टेप्स के साथ पीछे ग्रैब रेल्स और पीछे चढ़ने के लिए एक स्टेप है, जिससे पैसेंजर के लिए केबिन में जाना और बाहर आना आसान हो जाता है।

टाटा सिएरा ईवी: अन्य फीचर और सेफ्टी

टाटा सिएरा ईवी में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 12.3-इंच को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक हेड-अप डिस्प्ले, एक वायरलेस फोन चार्जर, एक एनएफसी कार्ड की, एक एयर प्यूरीफायर, एक जेस्चर कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट, और 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) और वी2वी (व्हीकल-टू-लोड) टेक्नोलॉजी, समन मोड, और ऑटो-पार्क असिस्ट जैसे फीचर दिए गए हैं।

पैसेंजर कंफर्ट के लिए आगे मेमोरी फंक्शन के साथ 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली वेंटिलेटेड सीटें, को-पैसेंजर सीट के लिए बोस मोड, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पीछे सनशेड दिया गया है।

सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, 540 डिग्री कैमरा (बोनट के नीचे का व्यू दिखाने वाला), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

टाटा सिएरा ईवी: बैटरी पैक, मोटर और रेंज

टाटा सिएरा ईवी में दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है। बड़े बैटरी पैक के साथ ड्यूल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन भी दिया गया है। यहां देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

बैटरी पैक 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 565 किलोमीटर 665 किलोमीटर 624 किलोमीटर पावर 238 पीएस 209 पीएस 209 पीएस (पीछ मोटर), 140 पीएस (आगे मोटर) टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम डीसी फास्ट चार्जिंग (0 से 80 प्रतिशत) 25 मिनट 26 मिनट 26 मिनट ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

टाटा सिएरा ईवी: प्राइस और कंपेरिजन

टाटा सिएरा ईवी के रेगुलर वर्जन की कीमत 18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसकी बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन की घोषणा भी हो चुकी है। यहां आप सिएरा ईवी की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देख सकते हैं।

टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7, मारुति ई विटारा और टोयोटा इबेला से है।

कारदेखो का क्या है कहना

अब तक हमने मारुति जिप्सी, महिंद्रा बोलेरो कैंपर, और फोर्स गुरखा जैसे आईसीई मॉडल को भारत के जंगल और वाइल्डलाइफ एरिया में सफारी का काम करते देखा है। सिएरा ईवी सेंचुरी एडिशन यह दिखाता है कि एक इलेक्ट्रिक कार सड़क पर ड्राइव करने और पर्सनल इस्तेमाल से कहीं ज्यादा काम आ सकती है। सिएरा ईवी के शांत इलेक्ट्रिक नेचर और ऑल-व्हील ड्राइव क्षमता को देखते हुए, यह सफारी ऑपरेटरों और वन विभागों के लिए सफारी के लिए एकदम सही कार हो सकती है।