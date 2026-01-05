नई टाटा पंच 13 जनवरी को लॉन्च होगी, टीजर में नए फीचर की दिखी झलक

प्रकाशित: जनवरी 05, 2026 12:50 pm । सोनू

कई महीनों तक टेस्टिंग के दौरान देखने के बाद, अब आखिरकार टाटा ने एक टीजर जारी किया है जिसमें नई पंच के कुछ खास डिजाइन डिटेल्स और फीचर अपग्रेड के बारे में बताया गया है। टीजर के साथ ही, टाटा ने इस एंट्री लेवल एसयूवी कार की लॉन्च तारीख भी कंफर्म की है। भारत में फेसलिफ्ट टाटा पंच गाड़ी 13 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी। यहां देखिए टीजर में क्या दिखाया गया है:

क्या नजर आया?

टीजर से हमें डिजाइन में किए गए कई बदलावों की झलक मिली है। आगे से यह एकदम नई दिखती है, यहां इसमें एक पतली ग्रिल, नई डीआरएल और नया वर्टिकल हेडलैंप क्लस्टर है, जो पंच ईवी में भी देखा जा सकता है।

इसके अलावा हमें एक बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक बड़ा एयर-डैम भी देखने को मिलता है, जो इसे दमदार लुक देता है।

साइड वाले हिस्से में नई डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं जबकि पीछे की स्टाइल को भी बदला गया है, और अब इसमें अल्ट्रोज की तरह स्मोक्ड इफेक्ट के साथ एक कनेक्टेड टेललैंप क्लस्टर है। टीजर में दिखाई गई कार नीले कलर में है, जिससे पता चला है कि इसकी कलर लिस्ट भी अपडेट होगी।

फीचर्स की बात करें तो हम इसमें टाटा लोगो के नीचे एक फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, जो पंच की सुरक्षा बेहतर करने के लिए एक 360 डिग्री कैमरा सेटअप मिलने का संकेत देता है।

अन्य संभावित फीचर

हम फेसलिफ्ट टाटा पंच की आधिकारिक फीचर लिस्ट का इंतजार रहे हैं, हालांकि पहले सामने आई तस्वीरों के अनुसार इसमें अपडेट इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ नया केबिन लेआउट मिलेगा। इसमें ढेर सारे फीचर मिलने की संभावना है, जिनमें आगे वेंटिलेटेड सीटें और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा पहले की तरह एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले शामिल हो सकते हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए पंच न्यू मॉडल में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), 360 डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

संभावित इंजन

नई पंच गाड़ी में मौजूदा कार वाला इंजन मिलना जारी रह सकता है जिसमें 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि टाटा पंच आई-सीएनजी वर्जन में भी आती है जिसमें ड्यूल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी गई है। यहां देखिए पंच कार के स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल+सीएनजी गियरबॉक्स 5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड मैनुअल पावर 88 पीएस 73.5 पीएस टॉर्क 115 एनएम 103 एनएम

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

*संदर्भ के लिए मौजूदा टाटा पंच की फोटो का इस्तेमाल

प्राइस और कंपेरिजन

हम उम्मीद करते हैं कि नई टाटा पंच की कीमत 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी। लॉन्च के बाद इसकी टक्कर हुंडई एक्सटर, सिट्रोएन सी3, मारुति इग्निस और निसान मैग्नाइट जैसी कार से रहेगी।

टाटा मोटर्स जल्द ही पंच ईवी न्यू मॉडल भी लॉन्च करेगी, जिसकी डिटेल्स आप यहां पढ़ सकते हैं।

यह भी देखें: टाटा पंच ऑन रोड प्राइस