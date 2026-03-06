सभी
नई
पुरानी कार
    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस vs एडवेंचर: इलेक्ट्रिक कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

    क्या मिड वेरिएंट एडवेंचर वास्तव में अच्छा है? या नीचे वाला स्मार्ट प्लस वेरिएंट ज्यादा बेहतर है? जानेंगे आगे

    प्रकाशित: मार्च 06, 2026 03:02 pm । सोनू

    Tata Punch EV

    फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी अपनी प्राइस पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे आकर्षक विकल्प में से एक है, और इसने उन ग्राहकों को अपनी ओर खींचा है जो सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के साथ दमदार प्रैक्टिकैलिटी, मॉडर्न फीचर और लंबी रेंज चाहते हैं। फेसलिफ्ट अपडेट के बाद अब टाटा पंच ईवी पांच वेरिएंट्स: स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस में उपलब्ध है।

    स्मार्ट प्लस को अच्छे खासे फीचर वाले वेरिएंट के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें बेस मॉडल की तुलना में जरूरी फीचर मिलते हैं, वहीं एडवेंचर मिड वेरिएंट है जिसमें ज्यादा अच्छे ओनरशिप एक्सपीरियंस का वादा किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या आपको कुछ पैसे बचाकर स्मार्ट प्लस वेरिएंट लेना चाहिए, या एडवेंचर के लिए बजट बढ़ाना चाहिए?

    यहां हमने टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस और एडवेंचर वेरिएंट का कंपेरिजन किया है, जिस पर एक नजर डालते हैं:

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस vs एडवेंचर: कीमत

    वेरिएंट

    कीमत

    पंच ईवी स्मार्ट प्लस

    10.29 लाख रुपये से 10.89 लाख रुपये

    पंच ईवी एडवेंचर

    11.59 लाख रुपये

    जैसा कि ऊपर देखा गया है, एडवेंचर वेरिएंट की कीमत 70,000 रुपये से 1.30 लाख रुपये तक अधिक है, जो इस बात पर निर्भर है कि आप स्मार्ट प्लस वेरिएंट को 30 केडब्ल्यूएच या 40 केडब्ल्यूएच में से कौनसे बैटरी पैक के साथ लेते हैं।

    ध्यान देने वाली बात यह है कि एडवेंचर वेरिएंट सिर्फ बड़े 40 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ आता है।

    अगर आपका बजट टाइट है, तो यहां बेस मॉडल स्मार्ट और स्मार्ट प्लस का कंपेरिजन देखें।

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस vs एडवेंचर: एक्सटीरियर

    बाहर से टाटा पंच ईवी के दोनों वेरिएंट काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं, दोनों में फेसलिफ्ट मॉडल का अपडेट स्टाइल है। हालांकि कुछ स्टाइल एलिमेंट्स इन्हें अलग बनाते हैं।

    दोनों वेरिएंट्स में एलईडी डीआरएल के साथ हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनका लुक पहले से क्लीन है और बंपर भी अपडेटेड हैं। दोनों वेरिएंट में कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं, जो केवल टॉप मॉडल के साथ मिलते हैं।

    Tata Punch EV Smart Plus
    Tata Punch EV Adventure

    स्मार्ट प्लस और एडवेंचर में ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं, जो पंच ईवी में बेस मॉडल से दिए गए हैं। हालांकि एडवेंचर वेरिएंट स्टाइलिश कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील मिलने के कारण ज्यादा प्रीमियम दिखता है। स्मार्ट प्लस के केवल 40 केडब्ल्यूएच वर्जन में 16-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, जबकि 30 केडब्ल्यूएच वेरिएंट में छोटे 15-इंच व्हील दिए गए हैं।

    Tata Punch EV Smart Plus
    Tata Punch EV Adventure

    पीछे वाले हिस्से की बात करें तो यहां दोनों वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है, जो मॉडर्न स्टाइल का टच देता है।

    Tata Punch EV Smart Plus

    हालांकि, कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स, अलॉय व्हील, रूफ रेल्स और ड्यूल-टोन पेंट ऑप्शन एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस जैसे टॉप मॉडल्स में ही मिलते हैं।

    कुल मिलाकर स्मार्ट प्लस और एडवेंचर वेरिएंट में विजुअल अंतर काफी कम हैं।

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस vs एडवेंचर: कलर ऑप्शन

    स्मार्ट प्लस और एडवेंचर दोनों वेरिएंट इन कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं:

    • सुपरनोवा कॉपर

    • प्योर ग्रे

    • बंगाल रूज

    • प्रीस्टीन व्हाइट

    एडवेंचर वेरिएंट में कैरामल कलर का विकल्प भी जोड़ा गया है।

    नोट:

    फियरलेस येलो और एम्पावर्ड ऑक्साइट जैसे ज्यादा वाइब्रेंट शेड केवल टॉप मॉडल्स में मिलते हैं। ड्यूल-टोन कलर स्कीम भी टॉप मॉडल में ही दी गई है।

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस vs एडवेंचर: केबिन

    केबिन की बात करें तो दोनों वेरिएंट का डैशबोर्ड डिजाइन और लेआउट एक जैसा है। इसमें आपको चमकीले लोगों के साथ टाटा का नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, और एक सिंपल लेकिन फंक्शनल केबिन थीम मिलती है।

    Tata Punch EV Smart Plus
    Tata Punch EV Adventure

    दोनों वेरिएंट में 4-इंच टीएफटी डिस्प्ले वाला एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें बेसिक ड्राइविंग जानकारी मिलती है।

    हालांकि एडवेंचर वेरिएंट कुछ अतिरिक्त फीचर की वजह से थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा, दोनों वेरिएंट का ओवरऑल केबिन अनुभव एक जैसा ही है, दोनों में एक जैसा मटेरियल और सीट अपहोल्स्ट्री है।

    लेदरेट अपहोल्स्ट्री, बड़ा 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर और आगे आर्मरेस्ट जैसे प्रीमियम टच टॉप मॉडल के लिए रिजर्व हैं।

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस vs एडवेंचर: फीचर

    फीचर लिस्ट ही वह चीज है जहां एडवेंचर वेरिएंट अपनी ज्यादा कीमत को सही ठहराता है।

    स्मार्ट प्लस में पहले से ही काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं जिनमें एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग और आगे टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स शामिल है।

    एडवेंचर को इलेक्ट्रिक ओआरवीएम एडजस्टमेंट, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप जैसे फीचर जोड़कर ज्यादा बेहतर बनाया गया है, जिससे रोजाना ड्राइविंग का अनुभव और ज्यादा अच्छा हो जाता है।

    दोनों वेरिएंट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टॉगल स्विच के साथ पीछे पावर विंडो, कई यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

    अगर आप ज्यादा सुविधा और इस्तेमाल में आसानी चाहते हैं तो एडवेंचर वेरिएंट अपने कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप फीचर के चलते ज्यादा पूर्ण पैकेज लगता है।

    यहां देखिए टाटा पंच ईवी के वेरिएंट अनुसार फीचर

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस vs एडवेंचर: सेफ्टी

    टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है, और स्मार्ट प्लस व एडवेंचर दोनों वेरिएंट में जरूरी फीचर दिए गए हैं। इनमें छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, हाई-बीम असिस्ट, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर शामिल हैं।

    हालांकि, एडवेंचर में पीछे पार्किंग कैमरा देकर सेफ्टी को और बेहतर किया गया है, जो छोटे बैटरी पैक वाले स्मार्ट प्लस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल भी दिया गया है, जो उबड़-खाबड़ रास्तों या खड़ी ढलान पर गाड़ी चलाते समय काम आ सकता है।

    नोट: दोनों वेरिएंट में अभी भी 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, रेन-सेंसिंग वाइपर और पीछे वाइपर व डिफॉगर का अभाव है।

    आप यहां स्मार्ट प्लस वेरिएंट के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। और अगर आप एडवेंचर वेरिएंट्स में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं तो यह रिपोर्ट आपकी मदद करेगी

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस vs एडवेंचर: बैटरी पैक और रेंज

    इन वेरिएंट के बीच मुख्य अंतर बैटरी पैक विकल्प का है।

    स्मार्ट प्लस में 30 केडब्ल्यूएच और 40 केडब्ल्यूएच दोनों बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, जबकि एडवेंचर में केवल बड़ा 40 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है।

    पंच ईवी फेसलिफ्ट

    बैटरी पैक

    30 केडब्ल्यूएच (स्मार्ट प्लस)

    40 केडब्ल्यूएच (स्मार्ट प्लस और एडवेंचर)

    फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2)

    365 किलोमीटर-375 किलोमीटर*

    468 किलोमीटर

    पावर

    88 पीएस

    129 पीएस

    टॉर्क

    154 एनएम

    154 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    13.5 सेकंड

    9 सेकंड

    हमारा सुझाव:

    आप कोई भी वेरिएंट लें, आपको बड़ा 40 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक लेना चाहिए।

    कारदेखो की राय

    अगर आप एक फीचर से भरपूर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार लेना चाहते हैं और बजट भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो स्मार्ट प्लस वेरिएंट में ज्यादातर चीजें पहले से दी गई हैं। इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, और कई चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, जो इसे 11 लाख रुपये से कम कीमत में एक प्रैक्टिकल और फीचर से भरपूर वेरिएंट बनाते हैं।

    Tata Punch EV Smart Plus

    हालांकि, एडवेंचर वेरिएंट रोजाना चलाने के हिसाब से ज्यादा सही लगता है। इसमें कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप, और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे काम के फीचर दिए गए हैं।

    Tata Punch EV Adventure

    ये अतिरिक्त फीचर रोजाना इस्तेमाल के लिए काम के हैं, लेकिन ज्यादातर ग्राहक इन फीचर के बिना भी काम चला सकते हैं। इसलिए अगर हम केवल पैसा वसूल कार की बात करें तो स्मार्ट प्लस को लेना यहां स्मार्ट चॉइस हो सकती है।, हालांकि अगर आप कुछ और पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं तो एडवेंचर वेरिएंट आपको लंबी ड्राइव में बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस देगा।

    आप 2026 टाटा पंच ईवी का कौनसा वेरिएंट लेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

    यह भी देखें: टाटा पंच ईवी ऑन रोड प्राइस

