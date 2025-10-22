टाटा मोटर्स ने त्योहारी सीजन में बनाया बिक्री का शानदार रिकॉर्ड: नवरात्रि से दिवाली 2025 के बीच बेची 1 लाख से ज्यादा कारें

इस त्योहारी सीज़न के दौरान हुई कुल बिक्री में टाटा एसयूवी का योगदान 70 प्रतिशत रहा।

कंपनी ने टाटा पंच की 32,000 से ज़्यादा यूनिट्स भी बेचीं।

इस त्योहारी सीज़न में 10,000 से ज़्यादा टाटा इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बेची गईं।

2025 का त्योहारी सीज़न खत्म हो गया है, और इस दौरान कई व्हीकल मैन्यूफैक्चरर्स ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। ऐसी ही एक व्हीकल मेकर कंपनी टाटा ने नवरात्रि से दिवाली तक, 30 दिनों की अवधि में 1 लाख से ज़्यादा कारों और एसयूवी की बिक्री की। इस तरह, कंपनी ने पिछले साल के त्योहारी सीज़न की तुलना में 33 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की।

1 लाख से अधिक कारों की बिक्री की उपलब्धि हासिल करने पर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ, श्री शैलेश चंद्रा ने कहा, 'कारों और एसयूवी के हमारे पूरे पोर्टफोलियो ने इस ग्रोथ को और सपोर्ट दिया है, जिससे इस महत्वपूर्ण त्योहारी मौसम में प्रोडक्ट ली​डरशिप, मार्केट के माहौल और डिलीवरी में श्रेष्ठता के लिए हमारी रणनीतिक प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। इसके अलावा, हमारा मानना ​​है कि यह परफॉर्मेंस बाकी के वित्त वर्ष के लिए दिशा तय करेगा, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हम इस वर्ष रोमांचक नए लॉन्च के लिए तैयार हैं, जिसे ग्राहकों का निरंतर उत्साह भी पूरा करेगा।

टाटा नेक्सन, टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

कुल बिक्री में टाटा एसयूवी का योगदान लगभग 70 प्रतिशत रहा। 38,000 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ, टाटा नेक्सन इस दौरान सबसे ज़्यादा बिकने वाली टाटा कार बनकर उभरी, जिसने साल-दर-साल 73 प्रतिशत की ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की। इसके बाद टाटा पंच का स्थान रहा, जिसे 32,000 नए ग्राहक मिले और सालाना बिक्री में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। गौरतलब है कि इन आंकड़ों में टाटा नेक्सन ईवी और टाटा पंच ईवी के आंकड़े भी शामिल हैं।

जबरदस्त डिमांड में रही टाटा की इलेक्ट्रिक कारें!

ऑटोमेकर ने इस त्योहारी सीजन के दौरान 10,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें भी बेचीं, जो साल-दर-साल 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। टाटा नेक्सन ईवी और टाटा पंच ईवी के अलावा, कंपनी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में टाटा टियागो ईवी, टाटा टिगोर ईवी, टाटा कर्व ईवी और टाटा हैरियर ईवी भी शामिल है।

टाटा का फ्यूचर प्लान

टाटा अपनी प्रतिष्ठित कार सिएरा को एकबार फिर से मार्केट में उतारकर अपने लाइनअप का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके इस साल के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी यहां मिल सकती है। सिएरा के बाद, टाटा अपनी पंच माइक्रो एसयूवी को भी मिड-लाइफ अपडेट देगी। पंच फेसलिफ्ट के टेस्टिंग मॉडल को पहले ही कई मौकों पर देखा जा चुका है।