टाटा हैरियर ईवी का नया ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट लॉन्च, जानिए कीमत और अन्य खूबियां

प्रकाशित: मार्च 23, 2026 10:20 am । सोनू

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टाटा हैरियर ईवी की वेरिएंट लाइनअप को अपडेट किया गया है। हैरियर इलेक्ट्रिक कार चार वेरिएंट: एडवेंचर, एडवेंचर एस, फियरलेस प्लस और एम्पावर्ड में उपलब्ध है। इस अपडेट के साथ, ड्यूल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प अब फियरलेस प्लस वेरिएंट में भी मिलने लगा है। इससे पहले यह ऑप्शन केवल टॉप मॉडल में मिलता था। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने हैरियर इलेक्ट्रिक गाड़ी को नए सीवीड ग्रीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में भी पेश किया है। इस अपडेट और कीमत की जानकारी नीचे दी गई है:

2026 टाटा हैरियर ईवी: नया क्या है?

वेरिएंट 65 केडब्ल्यूएच रियर-व्हील ड्राइव 75 केडब्ल्यूएच रियर-व्हील ड्राइव 75 केडब्ल्यूएच ऑल-व्हील ड्राइव एडवेंचर 21.49 लाख रुपये — — एडवेंचर एस 21.99 लाख रुपये — — फिरयरलेस प्लस 23.99 लाख रुपये 24.99 लाख रुपये 26.49 लाख रुपये (नया) एम्पावर्ड — 27.49 लाख रुपये 28.99 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

खास बात ये है कि फियरलेस प्लस ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प की कीमत एम्पावर्ड ऑल-व्हील ड्राइव से 2.5 लाख रुपये कम है।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ऊपर बताई कीमत में एसी होम चार्जर की कीमत शामिल नहीं है, जिसके लिए आपको 49,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

फियरलेस प्लस ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट में पहले की तरह मेमोरी फंक्शन के साथ 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली आगे वेंटिलेटेड सीटें, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, एक 360 डिग्री कैमरा, जेबीएल ब्लैक 10-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बीएंट लाइटिंग, और पीछे विंडो सनशेड मिलना जारी रहेगा।

नए कलर ऑप्शन: नया सीवीड ग्रीन रंग सभी वेरिएंट्स में मिलता है। हैरियर ईवी चार अन्य कलर: नैनीताल नॉक्टर्न, प्योर ग्रे, प्रिस्टीन व्हाइट और एम्पावर्ड ऑक्साइड में भी मिलेगी।

अन्य फीचर और सेफ्टी

ऊपर बताई फीचर लिस्ट के अलावा, हैरियर ईवी में एक वायरलेस फोन चार्जर, एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, कीलेस एंट्री और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं। हैरियर ईवी टॉप मॉडल में एक बड़ी 14.5-इंच टचस्क्रीन, डोल्बी एटमॉस सपोर्ट, डिजिटल की, और को-ड्राइवर सीट के लिए बोस मोड जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

हैरियर ईवी की सेफ्टी फीचर लिस्ट में 7 एयरबैग तक, ऑटो पार्क असिस्ट, डैशकैम फंक्शन के साथ एक डिजिटल आईआरवीएम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 540 डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

टाटा हैरियर ईवी के बैटरी पैक और स्पेसिफिकेशन की जानकारी यहां देखिए:

बैटरी पैक 65 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच ड्राइव सिंगल मोटर रियर-व्हील ड्राइव सिंगल मोटर रियर-व्हील ड्राइव ड्यूल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव पावर 238 पीएस 238 पीएस 238 पीएस (पीछे मोटर), 158 पीएस (आगे मोटर) टॉर्क 315 एनएम 315 Nएनएम 504 एनएम फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 538 किलोमीटर 627 किलोमीटर 622 किलोमीटर

ड्यूल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ हैरियर ईवी में एक बूस्ट मोड का विकल्प मिलता है, जिससे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी 6.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है।

हैरियर ईवी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। 120 किलोवॉट फास्ट चार्जर से ये फोर व्हीलर गाड़ी महज 25 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत चार्ज हो जाती है।

कंपेरिजन

टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला बीवाईडी एटो 3 और महिंद्रा एक्सईवी 9ई से है।

यह भी देखें: टाटा हैरियर ईवी ऑन रोड प्राइस