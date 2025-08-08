सभी
    इस ओणम फोक्सवैगन कार पर पाएं 2 लाख रुपये तक छूट

    प्रकाशित: अगस्त 08, 2025 03:35 pm । सोनू

    26 Views
    • Write a कमेंट

    टिग्वान आर-लाइन पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है

    Onam 2025 offers on Volkswagen Virtus, Taigun and Tiguan R-Line

    ओणम फेस्टिवल 26 अगस्त से 5 सितंबर 2025 के बीच आयोजित होगा और इस मौके को खास बनाने के लिए फोक्सवैगन ने केरल में ग्राहकों के लिए वर्टस, टाइगन और टिग्वान आर-लाइन पर डिस्काउंट ऑफर की पेशकश की है। इन ऑफर में नकद, एक्सचेंज, स्क्रेपेज और लॉयल्टी बोनस के रूप में ग्राहक 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। अगर आप अगस्त 2025 में फोक्सवैगन कार लेने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए कंपनी कौनसे मॉडल पर कितनी छूट दे रही है:

    फोक्सवैगन टाइगन

    Volkswagen Taigun driving

    ऑफर

    राशि

    नकद डिस्काउंट

    50,000 रुपये तक 

    एक्सचेंज बोनस

    80,000 रुपये तक

    स्क्रेपेज बोनस

    20,000 रुपये

    लॉयल्टी बोनस

    20,000 रुपये

    • 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन से लैस वेरिएंट पर कोई नकद डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, हालांकि कॉम्पैक्ट एसयूवी के सभी वेरिएंट्स पर स्क्रेपेज बोनस और लॉयल्टी बेनेफिट एक समान है।

    • ग्राहक एक्सचेंज बोनस और स्क्रेपेज बोनस में कोई एक फायदा ले सकते हैं। इसी तरह लॉयल्टी और कॉर्पोरेट डिस्काउंट में से भी एक ऑफर का फायदा लिया जा सकता है।

    • 1-लीटर टीएसआई इंजन से लैस वेरिएंट पर नकद डिस्काउंट अलग-अलग है। हाइलाइन प्लस एमटी पर 30,000 रुपये की नकद छूट, हाइलाइन प्लस एटी पर 25,000 रुपये की छूट, टॉपलाइन एमटी पर 20,000 रुपये और टॉपलाइन एटी पर 50,000 रुपये की छूट दी जा रही है।

    • वेरिएंट के आधार पर 1-लीटर टीएसआई इंजन वाले मॉडल पर एक्सचेंज बोनस 30,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच है।

    • इस ओणम पर कुछ वेरिएंट्स स्पेशल एक्स-शोरूम प्राइस पर भी उपलब्ध है, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:

    वेरिएंट

    ऑफर प्राइस

    वास्तविक प्राइस

    अंतर

    कंफर्टलाइन 1-लीटर टीएसआई एमटी

    10.99 लाख रुपये

    11.80 लाख रुपये

    (- 81,000 रुपये)

    जीटी प्लस क्रोम 1.5-लीटर टीएसआई एमटी

    17.98 लाख रुपये

    18.38 लाख रुपये

    (- 40,000 रुपये)

    जीटी प्लस क्रोम 1.5-लीटर टीएसआई डीसीटी

    19.18 लाख रुपये

    19.58 लाख रुपये

    (- 40,000 रुपये) 

    जीटी प्लस स्पोर्ट 1.5-लीटर टीएसआई एमटी

    17.98 लाख रुपये

    18.38 लाख रुपये

    (- 40,000 रुपये)

    जीटी प्लस स्पोर्ट 1.5-लीटर टीएसआई डीसीटी

    19.18 लाख रुपये

    19.58 लाख रुपये

    (- 40,000 रुपये) 

    • टाइगन की कीमत 10.99 लाख रुपये से 19.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    फोक्सवैगन वर्टस

    Volkswagen Virtus driving

    ऑफर

    राशि

    नकद डिस्काउंट

    20,000 रुपये तक

    एक्सचेंज बोनस

    80,000 रुपये तक

    स्क्रेपेज बोनस

    20,000 रुपये

    लॉयल्टी बोनस

    20,000 रुपये

    • टाइगन की तरह, वर्टस के 1.5-लीटर टीएसआई वेरिएंट के साथ भी नकद डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है।

    • 1-लीटर टीएसआई इंजन से लैस टॉपलाइन वेरिएंट पर 20,000 रुपये का नकद डिस्काउंट मिल रहा है।

    • 1.5-लीटर इंजन वेरिएंट पर 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है, जबकि 1-लीटर इंजन वाले वेरिएंट्स पर एक्सचेंज बोनस 30,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच है।

    • दोनों इंजन वेरिएंट के साथ एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस 20,000 रुपये स्टैंडर्ड है।

    • टाइगन की तरह, वर्टस के कुछ वेरिएंट भी स्पेशल प्राइस पर उपलब्ध है। इनकी जानकारी नीचे दी गई है:

    वेरिएंट

    ऑफर प्राइस

    वास्तविक प्राइस

    अंतर

    कंफर्टलाइन 1-लीटर टीएसआई एमटी

    10.54 लाख रुपये

    11.56 लाख रुपये

    (-1.02 लाख रुपये)

    हाइलाइन 1-लीटर टीएसआई एमटी

    13.07 लाख रुपये

    13.58 लाख रुपये

    (-51,000 रुपये)

    हाइलाइन 1-लीटर टीएसआई एटी

    14.12 लाख रुपये

    14.88 लाख रुपये

    (-76,000 रुपये)

    जीटी प्लस क्रोम 1.5-लीटर टीएसआई डीसीटी

    18.80 लाख रुपये

    19.15 लाख रुपये

    (-35,000 रुपये)

    जीटी प्लस स्पोर्ट 1.5-लीटर टीएसआई डीसीटी

    19 लाख रुपये

    19.40 लाख रुपये

    (-40,000 रुपये)

    • फोक्सवैगन वर्टस की प्राइस 11.56 लाख रुपये से 19.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन

    Volkswagen Tiguan R-Line driving

    ऑफर

    राशि

    नकद डिस्काउंट

    2 लाख रुपये

    एक्सचेंज बोनस

    50,000 रुपये

    स्क्रेपेज बोनस

    20,000 रुपये

    लॉयल्टी बेनेफिट

    50,000 रुपये

    • भारत में टिग्वान आर-लाइन एक वेरिएंट में मिलती है और इस पर 2 लाख रुपये का नकद डिस्काउंट दिया जा रहा है।

    • फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन पर एक्सचेंज और स्क्रेपेज बोनस भी दिया जा रहा है, लेकिन ग्राहक दोनों में से कोई एक ऑफर का फायदा ले सकते हैं।

    • कंपनी 50,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस भी दे रही है, लेकिन ग्राहक लॉयल्टी बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट में से किसी एक ऑफर का फायदा ले सकते हैं।

    • टिग्वान आर-लाइन की कीमत 49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) है।

    नोट

    • ऑफर 31 अगस्त 2025 तक केवल केरल में ग्राहकों के मान्य है।

    • 2024 में बनी वर्टस और टाइगन मॉडल पर भी इस महीने डिस्काउंट दिया जा रहा है।

    • राज्यों के ऑफर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं और इसलिए हम आपको अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देते हैं।

