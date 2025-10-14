मिनी कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स (जेसीडब्ल्यू) लॉन्च, कीमत 64.90 लाख रुपये

प्रकाशित: अक्टूबर 14, 2025 03:30 pm । सोनू

कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू में अंदर और बाहर स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, और इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो 312 पीएस की पावर और 400 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है

मिनी कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स (जेसीडब्ल्यू) भारत में लॉन्च हुई है, इसकी कीमत 64.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है। जहां स्टैंडर्ड कंट्रीमैन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, वहीं इसे पेट्रोल प्रेमियों को खुश करने के लिए पेश किया गया है। मिनी जेसीडब्ल्यू होने के कारण, इसमें न केवल स्पोर्टी लुक है बल्कि एक ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन भी है, साथ ही इसके हैंडलिंग डायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए कई मैकेनिकल अपग्रेड भी हैं। कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू कैसी दिखती है और इसमें क्या खासियतें हैं, जानेंगे आगे:

कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू डिजाइन

जॉन कूपर वर्क्स ने रेगुलर मॉडल के मुकाबले कंट्रीमैन के डिजाइन में काफी शानदार अपडेट किए हैं। इसमें आगे ब्लैक ग्रिल दी गई है जिसके चारों ओर ग्लॉस ब्लैक फिनिश और एक चेकर्ड फ्लैग लोगो दिया गया है। बंपर पर बड़े एयर इनटेक और रेड एक्सेंट दिए गए हैं, जो इसे शानदार लुक देते हैं।

साइड में ड्यूल-टोन अलॉय व्हील के साथ स्पोर्टी डिजाइन और लाल कलर के ब्रेक कैलीपर्स दिए गए हैं, वहीं ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर) लाल कलर में है। सी-पिलर पर ‘जेसीडब्ल्यू’ बैजिंग दी गई है जो इसे कंट्रीमैन के ज्यादा परफॉर्मेंस फोकस वर्जन के रूप में अलग पहचान देती है।

पीछे की तरफ, जेसीडब्ल्यू कंट्रीमैन में एक्सटेंडेड रियर स्पॉइलर, थ्रोटी नोट के साथ क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप, और ब्लैक बंपर के साथ दोनों तरफ रेड वर्टिकल इनसर्ट दिया गया है। ज्यादा खास बनाने के लिए इसमें ड्यूल-टोन कलर स्कीम दी गई है, जिसमें छत पर चिली रेड फिनिश है।

केबिन और फीचर

कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू के अंदर आपको ब्लैक केबिन थीम मिलती है, जिसे डैशबोर्ड और सीटों पर लाल हाइलाइट के साथ निखारा गया है। इसमें जेसीडब्ल्यू स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके तीसरे स्पोक पर लाल फैब्रिक स्ट्रेप और एल्युमिनियम पेडल्स हैं, जो इसके स्पोर्टी लुक को और निखारते हैं। मिनी की तरह, बीच में एक गोल 9.4-इंच ओएलईडी डिस्प्ले है जिसमें जेसीडब्ल्यू ग्राफिक्स भी हैं, और जरूरी कामों के लिए स्क्रीन के नीचे कुछ फिजिकल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं।

फीचर लिस्ट की बात करें तो इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, ड्यूल-जोन एसी, आगे पावर्ड सीटें, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्क असिस्ट, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू में पावरफुल 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 312 पीएस टॉर्क 400 एनएम गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी ड्राइव ऑल-व्हील-ड्राइव एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा) 5.4 सेकंड टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा (लिमिटेड)

डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

मैकेनिकल बदलाव

कंट्रीमैन की परफॉर्मेंस को और अधिक बेहतर करने के लिए मिनी ने केवल सुंदरता या अधिक शक्तिशाली इंजन पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया है। इसमें बढ़े हुए फ्रंट व्हील कैंबर एंगर के साथ विशेष रूप से ट्यून किए गए जेसीडब्ल्यू सस्पेंशन सेटअप दिए गए हैं, जो डायरेक्शन कंट्रोल को बेहतर करते हैं और मोड़ पर अधिक आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसमें अपग्रेड जेसीडब्ल्यू ब्रेक भी हैं जिससे अधिक मजबूत और अधिक बेहतर स्टॉपिंग पावर मिलती है।

कंपेरिजन

कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू को मर्सिडीज-बेंज जीएलए और बीएमडब्ल्यू एक्स1 जैसी एसयूवी कार के स्पोर्टी विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है। आप यहां मर्सिडीज-बेंज जीएलए का ड्राइव रिव्यू भी पढ़ सकते हैं।