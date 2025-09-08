विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे पावरट्रेन ऑप्शन, जानिए यहां

प्रकाशित: सितंबर 08, 2025 10:27 am । स्तुति

विनफास्ट वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार दो वेरिएंट : अर्थ और विंड में उपलब्ध है, जबकि वीएफ7 कार तीन वेरिएंट : अर्थ, विंड और स्काई में आती है

विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 भारत में लॉन्च हो चुकी है। इन दोनों गाड़ियों को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस किया गया था। वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार तीन वेरिएंट : अर्थ, विंड और विंड इंफिनिटी में आती है, जबकि वीएफ7 कार पांच वेरिएंट : अर्थ, विंड, विंड इंफिनिटी, स्काई और स्काई इंफिनिटी में उपलब्ध है। इन दोनों एसयूवी कार के किस वेरिएंट में कौनसे पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

वीएफ6

स्पेस्फिकेशन वीएफ6 बैटरी पैक 59.6 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 पावर 177 पीएस/ 204 पीएस टॉर्क 250 एनएम/ 310 एनएम ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी* एआरएआई सर्टिफाइड रेंज 468 किमी/ 463 किमी

*एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील ड्राइवट्रेन

वीएफ7

स्पेस्फिकेशन वीएफ6 बैटरी पैक 59.6 केडब्ल्यूएच/70.8 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1/2 पावर 177 पीएस, 204 पीएस/353.5 पीएस टॉर्क 250 एनएम, 310 एनएम/500 एनएम ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी/एडब्लूडी एआरएआई सर्टिफाइड रेंज 438 किमी, 532 किमी/ 510 किमी

^एडब्लूडी - ऑल-व्हील-ड्राइवट्रेन

वीएफ6 और वीएफ7 कार में स्मॉल 59.6 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो दो पावर ट्यूनिंग : 177 पीएस/250 एनएम और 204 पीएस/310 एनएम के साथ आती है।

विनफास्ट वीएफ7 गाड़ी में बड़े 70.8 केडब्लूएच बैटरी पैक के साथ डुअल इलेक्ट्रिक मोटर (एडब्ल्यूडी सेटअप के साथ) दी गई है जो 353.3 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क देती है।

यह दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। वीएफ6 कार को 10 से 70 प्रतिशत चार्ज होने में 25 मिनट का समय लगता है, जबकि वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार 10 से 70 प्रतिशत 28 मिनट में चार्ज हो जाती है।

वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन चॉइस

वीएफ6

वेरिएंट 59.6 केडब्ल्यूएच (468 किलोमीटर रेंज के साथ) 59.6 केडब्ल्यूएच (463 किलोमीटर रेंज के साथ) अर्थ ✅ ❌ विंड ❌ ✅ विंड इंफिनिटी ❌ ✅

वीएफ7

वेरिएंट 59.6 केडब्लूएच (438 किलोमीटर रेंज और एफडब्ल्यूडी के साथ) 70.8 kWh (532 किलोमीटर रेंज और एफडब्ल्यूडी के साथ) 70.8 केडब्ल्यूएच (510 किलोमीटर रेंज और एडब्ल्यूडी के साथ) अर्थ ✅ ❌ ❌ विंड ❌ ✅ ❌ विंड इंफिनिटी ❌ ✅ ❌ स्काई ❌ ❌ ✅ स्काई इंफिनिटी ❌ ❌ ✅

जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, वीएफ7 कार के मिड-वेरिएंट और फुली लोडेड विंड और स्काई वेरिएंट में बड़ा 70.8 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। विंड वेरिएंट में फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) सेटअप दिया गया है, जबकि स्काई वेरिएंट में ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) ऑप्शन दिया गया है।

वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार डुअल मोटर सेटअप और बड़े बैटरी पैक के साथ 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार 5.8 सेकंड में तय कर लेती है। वहीं, सिंगल मोटर ऑप्शन (204 पीएस/310 एनएम) के साथ यह गाड़ी यह रफ्तार 9.5 सेकंड में पकड़ती है।

कॉमन फीचर

इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट (वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ), फिक्सड पैनोरमिक ग्लास रूफ (केवल इंफिनिटी वेरिएंट में उपलब्ध) और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। इनमें 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें भी दी गई हैं।

सेफ्टी के लिए इनमें सात एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। एडीएएस के तहत इनमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर शामिल है।

कीमत और मुकाबला

विनफास्ट वीएफ6 की कीमत 16.49 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये के बीच है। जबकि, वीएफ7 की प्राइस 20.89 लाख रुपये से 25.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच रखी गई है। विनफास्ट वीएफ6 का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, टाटा कर्व ईवी और महिंद्रा बीई 6 जैसी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार से है, जबकि विनफास्ट वीएफ7 का कंपेरिजन हुंडई आयोनिक 5, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्लूबी, बीवाईडी सीलायन 7 और अपकमिंग वॉल्वो ईएक्स30 से है।