मारुति नेक्सा डिस्काउंट ऑफर : अगस्त 2025 में मारुति इग्निस, बलेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, इन्विक्टो, एक्सएल6 और जिम्नी पर पाएं 1.5 लाख रुपये से ज्यादा की छूट

मारुति अपनी नेक्सा कारों पर अगस्त 2025 में डिस्काउंट ऑफर्स की पेशकश कर रही है। ऑफर्स के तहत नकद डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। मारुति बलेनो, मारुति फ्रॉन्क्स और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी पॉपुलर कारों के साथ स्पेशल एडिशन किट पर भी कई आकर्षक फायदे मिल रहे हैं। यहां देखें मारुति के सभी मॉडल-वाइज डिस्काउंट ऑफर :-

मारुति इग्निस की कीमत 5.85 लाख रुपये से 8.12 लाख रुपये के बीच है।

इग्निस के मैनुअल वेरिएंट पर 25,000 रुपये का नकद डिस्काउंट दिया जा रहा है।

मारुति इग्निस हैचबैक पर 2,100 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी दे रही है, लेकिन रूरल या कॉर्पोरेट डिस्काउंट में से किसी एक को चुना जा सकता है।

ग्राहक 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा स्क्रेपेज डिस्काउंट के साथ नहीं उठाया जा सकता।

ऊपर बताए गए फायदे मारुति इग्निस के एएमटी (ऑटोमेटिक) वेरिएंट पर दिए जा रहे हैं।

मारुति बलेनो की कीमत 6.70 लाख रुपये से 9.92 लाख रुपये के बीच है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मारुति अपनी बलेनो कार पर अगस्त 2025 में कोई कॉर्पोरेट डिस्काउंट नहीं दे रही है।

आप 25,000 रुपये का स्क्रेपेज डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा एक्सचेंज बोनस के साथ नहीं उठाया जा सकता।

यदि आप 7 साल से कम पुरानी गाड़ी को बलेनो से एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको 15,000 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस मिल सकेगा। यह फायदा केवल रेगुलर एक्सचेंज बोनस के साथ मिल रहा है।

सबसे ज्यादा फायदे मारुति बलेनो कार के पुराने 2 एयरबैग वाले वेरिएंट पर दिए जा रहे हैं। ऊपर बताए गए फायदे इस हैचबैक कार के बेस वेरिएंट सिग्मा पर मान्य है। सभी फायदे वेरिएंट अनुसार अलग-अलग रखे गए हैं।

मारुति फ्रॉन्क्स की कीमत 7.54 लाख रुपये से 13.06 लाख रुपये के बीच है।

फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट सिग्मा पर कोई नकद डिस्काउंट नहीं मिल रहा है।

मारुति फ्रॉन्क्स के सीएनजी वेरिएंट पर 15,000 रुपये का नकद डिस्काउंट दिया जा रहा है।

फ्रॉन्क्स के 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड एएमटी वेरिएंट पर 24,000 रुपये का नकद डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल वेरिएंट (बेस वेरिएंट सिग्मा को छोड़कर) पर 17,000 रुपये का नकद डिस्काउंट मिल रहा है।

ऊपर बताए गए फायदे मारुति फ्रॉन्क्स के 1-लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट पर दिए जा रहे हैं।

ऊपर बताए गए नकद डिस्काउंट के साथ कॉम्प्लिमेंट्री एक्सटेंडेड वारंटी मारुति ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट (पुरानी यूनिट) के साथ दी जा रही है।

ग्रैंड विटारा की पुरानी जेटा और अल्फा पेट्रोल यूनिट्स के साथ 49,838 रुपये की स्पेशल एडिशन डोमिनियन किट के साथ 25,000 रुपये का नकद डिस्काउंट और एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज दिया जा रहा है।

इस वेरिएंट के साथ 60,000 रुपये का ऑप्शनल नकद डिस्काउंट और एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल रही है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर्स वेरिएंट और मैन्युफैक्चरिंग डेट (पुरानी और नई यूनिट्स) पर निर्भर करते हैं।

यदि आप 7 साल से कम पुरानी गाड़ी को ग्रैंड विटारा से एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको 30,000 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस मिल सकेगा। यह फायदा केवल रेगुलर एक्सचेंज बोनस के साथ मिल रहा है।

मारुति ग्रैंड विटारा पर 65,000 रुपये का स्क्रेपेज डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा एक्सचेंज बोनस के साथ नहीं उठाया जा सकता। इन दोनों में से केवल एक ऑफर का फायदा लिया जा सकता है।

ग्रैंड विटारा पर इस महीने कोई कॉर्पोरेट डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है।