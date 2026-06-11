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    2026 स्कोडा कोडिएक आरएस: इस दिन से शुरू होगी नई एसयूवी कार बुकिंग, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

    2026 स्कोडा कोडिएक आरएस सीमित संख्या में उपलब्ध होगी!

    प्रकाशित: जून 11, 2026 06:28 pm । सोनू

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    Skoda Kodiaq RS

    स्कोडा कोडिएक आरएस जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है। कंपनी ने भारत में इससे पिछले साल पर्दा उठाया था और अब स्कोडा इंडिया ने कोडिएक आरएस की बुकिंग की तारीख का ऐलान कर दिया है। 2004 में ऑक्टाविया आरएस के लॉन्च के बाद से ही भारत में स्कोडा की आरएस बैजिंग वाली गाड़ियों को पसंद किया जा रहा है।

    तब से ऑक्टाविया आरएस के कई वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, लेकिन इनकी सीमित यूनिट ही पेश की गई। हालांकि, इस साल स्कोडा मौजूदा ऑक्टाविया आरएस के साथ कोडिएक आरएस को भी लॉन्च कर रही है। यहां कोडिएस आरएस की वो सब बातें बताई गई हैं जो आपको जाननी चाहिए:

    2026 स्कोडा कोडिएक आरएस: कहां और कैसे बुक करें

    नई कोडिएक आरएस को अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, स्कोडा की योजना अपनी स्पोर्टी एसयूवी कार की बुकिंग पहले ही शुरू करने की है। अब कंपनी ने घोषणा की है कि एसयूवी के परफॉर्मेंस वर्जन की बुकिंग उसकी वेबसाइट पर 22 जून से शुरू होगी। आप बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन की जानकारी के लिए नजदीकी स्कोडा डीलरशिप पर भी संपर्क कर सकते हैं। 

    जल्दी करें!

    अगर आप कोडिएक आरएस में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको तुरंत कोडिएक आरएस बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि भारत में इसकी सीमित यूनिट ही इंपोर्ट की जाएंगी।

    2026 स्कोडा कोडिएक आरएस: ओवरव्यू

    मौजूदा दूसरी जनरेशन कोडिएक आरएस का लुक शार्प और स्पोर्टी है। कोडिएक आरएस को आगे ग्रिल पर आरएस बैजिंग से तुरंत पहचाना जा सकता है। जहां रेगुलर कोडिएक में आगे वाली ग्रिल, विंडो लाइन पर क्रोम एक्सेंट और क्रोम बैजिंग दी गई है, वहीं आरएस में ये सभी एलिमेंट्स ब्लैक कलर में है। इसके अलावा आरएस के स्पोर्टी लुक को और उभारने के लिए ओआरवीएम व रूफ रेल्स पर भी ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए हैं।

    Skoda Kodiaq RS

    साइड से कोडिएक आरएस का बॉडी शेप रेगुलर कोडिएक जैसा ही है, लेकिन इसमें आरएस ब्लैक ट्रीटमेंट और रेड-ब्रेक कैलिपर्स के साथ 20-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। कोडिएक आरएस में पीछे की तरफ दो एग्जॉस्ट और बूट-लिड पर ग्लॉस ब्लैक स्कोडा ब्रांडिंग दी गई है।

    Skoda Kodiaq RS

    फीचर

    रेगुलर कोडिएक से ज्यादा स्पोर्टी होने के बावजूद, कोडिएक आरएस में ढेर सारे कंफर्ट और फीचर मिलेंगे। इसमें एक 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, आगे 12 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीटें, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर), ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और ड्राइव व ट्रैक्शन मोड जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। आरएस की खासियतों में आरएस ब्रांडिंग के साथ स्पोर्टी बकेट सीटें और रेड एक्सेंट के साथ ब्लैक केबिन शामिल होगा।

    Skoda Kodiaq RS

    इंजन

    कोडिएक आरएस में ऑक्टाविया आरएस वाले इंजन मिल सकते हैं, ऐसे में इसकी परफॉर्मेंस ऑक्टाविया आर जैसी ही रहने की उम्मीद है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिए:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    पावर

    265 पीएस

    टॉर्क

    400 एनएम

    गियरबॉक्स

    7-स्पीड डीसीटी

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    भारत में स्कोडा कोडिएक आर की एक्स-शोरूम कीमत 60 लाख के आसपास हो सकती है।

    कोडिएक आरएस का सीधा मुकाबला किसी से नहीं होगा, लेकिन इसे कोडिएक के स्पोर्टी वर्जन और फोक्सवैगन टाइगन आर-लाइन के विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है।

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