2025 रेनो काइगर vs निसान मैग्नाइट : कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

प्रकाशित: अगस्त 26, 2025 01:29 pm

2025 रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट में एक जैसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इनमें एक दूसरे से थोड़े अलग फीचर मिलते हैं। इनमें से कौनसी कार को खरीदना होगा बेहतर, जानेंगे इसके बारे में आगे:-

रेनो काइगर सब-4 मीटर एसयूवी को भारत में पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। इस एसयूवी कार में नए वेरिएंट शामिल किए गए हैं और इसकी डिजाइन में कई हल्के फुल्के बदलाव भी किए गए हैं। इस गाड़ी में कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। चूंकि इसे निसान मैग्नाइट वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, ऐसे में हमनें इन दोनों कारों का एक दूसरे से कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होती है।

साइज

साइज 2025 रेनो काइगर निसान मैग्नाइट अंतर लंबाई 3,990 मिलीमीटर 3,994 मिलीमीटर (- 4 मिलीमीटर) चौड़ाई 1,750 मिलीमीटर 1,758 मिलीमीटर + 8 मिलीमीटर ऊंचाई 1,605 मिलीमीटर (शार्कफिन एंटीना समेत) 1,572 मिलीमीटर + 33 मिलीमीटर व्हीलबेस 2,500 मिलीमीटर 2,500 मिलीमीटर – ग्राउंड क्लियरेंस 205 मिलीमीटर 205 मिलीमीटर – बूट स्पेस 405 लीटर 336 लीटर 69 लीटर

काइगर और मैग्नाइट दोनों सब-4 मीटर एसयूवी कारें, ऐसे में इनकी लंबाई लगभग बराबर है।

रेनो-निसान कार के व्हीलबेस और ग्राउंड क्लीयेरेंस का साइज बराबर है क्योंकि इन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है।

काइगर सभी मामलों में मैग्नाइट से ज्यादा बेहतर कार है। इस एसयूवी कार में मैग्नाइट के मुकाबले 69 लीटर की ज्यादा बूट स्पेस मिलती है।

इंजन ऑप्शन

स्पेसिफिकेशन 2025 रेनो काइगर निसान मैग्नाइट इंजन 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 72 पीएस 100 पीएस 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 96 एनएम 160 एनएम (एमटी), 152 एनएम ( सीवीटी) 96 एनएम 160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी, सीवीटी 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी, सीवीटी

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

^सीवीटी - कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

चूंकि यह दोनों एसयूवी दो ब्रांड के बीच शेयर्ड कारें हैं, ऐसे में इन दोनों कारों में एक जैसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं और इनका पावर आउटपुट भी एक जैसा है।

इन दोनों एसयूवी कारों में सीएनजी का ऑप्शन रेट्रो-फिटमेंट के तौर पर दिया गया है जिसे इसमें 80,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस देकर लगवाया जा सकता है। इन दोनों कारों में रेट्रो फिटेड सीएनजी किट को केवल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वर्जन में लगवाया जा सकता है। इसके सीएनजी वर्जन का पावर आउटपुट फिलहाल साझा नहीं किया गया है।

फीचर

फीचर 2025 रेनो काइगर निसान मैग्नाइट एक्सटीरियर एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑटो-एलईडी ट्राई-पॉड हेडलाइट

एलईडी फॉग लैंप

सी-शेप्ड एलईडी टेललाइट

टर्न इंडिकेटर्स के साथ ब्लैक-आउट ओआरवीएम

ब्लैक रूफ रेल्स (50 किलोग्राम लोड केपेसिटी के साथ)

16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

रेड ब्रेक कैलिपर्स (केवल टर्बो वेरिएंट) एलईडी डीआरएल के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

एलईडी फॉग लैंप

एलईडी टेललाइट

टर्न इंडिकेटर्स के साथ ब्लैक-आउट ओआरवीएम

रूफ रेल्स (50 किलोग्राम तक लोड केपेसिटी के साथ)

16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स इंटीरियर डुअल टोन केबिन थीम

व्हाइट और ब्लैक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट

एम्बिएंट लाइटिंग डुअल-टोन केबिन थीम

लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट

एम्बिएंट लाइटिंग कंफर्ट 7-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

रियर एसी वेंट के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल

वेंटिलेटिड फ्रंट सीटें

क्रूज कंट्रोल (केवल मैनुअल)

वायरलेस फोन चार्जर

पीएम2.5 एयर फ़िल्टर

ऑल पावर विंडो

60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और पावर-फोल्डिंग ओआरवीएम्स 7-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

रियर एसी वेंट के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल

क्रूज कंट्रोल

वायरलेस फोन चार्जर

पीएम2.5 एयर फ़िल्टर

इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स

कूल्ड ग्लवबॉक्स

ऑल पावर विंडो

60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप इंफोटेनमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

6-स्पीकर आर्केमि-ट्यून्ड साउंड सिस्टम

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ​​​​​​​ 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

6-स्पीकर आर्केमि-ट्यून्ड साउंड सिस्टम

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सेफ्टी ​​​​​​​ 6 एयरबैग

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

360-डिग्री कैमरा

आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

रेन-सेंसिंग वाइपर

वॉशर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ​​​​​​​ 6 एयरबैग

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

360-डिग्री कैमरा

आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

वॉशर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर

टीपीएमएस

इन दोनों एसयूवी कार में सभी बेसिक और कई प्रीमियम फीचर जैसे छह एयरबैग्स, ऑल-एलईडी लाइटिंग और क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं।

नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर का फायदा भी मिलता है।

रेनो और निसान की एसयूवी कार में सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। इन दोनों कार में 360-डिग्री कैमरा, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

कीमत

2025 रेनो काइगर निसान मैग्नाइट कीमत 6.29 लाख रुपये से 11.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री) 6.14 लाख रुपये से 11.76 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

2025 रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट की कीमत लगभग बराबर है। काइगर की एंट्री लेवल प्राइस थोड़ी ज्यादा है, जबकि मैग्नाइट के टॉप वेरिएंट की कीमत काइगर के टॉप वेरिएंट से 47,000 रुपये ज्यादा है।

निष्कर्ष :

यह साफ स्पष्ट है कि फेसलिफ्ट रेनो काइगर दोनों कारों में से ज्यादा मॉडर्न होने के नाते कई प्रीमियम फीचर से लैस है। इस सब-4 मीटर एसयूवी कार में निसान मैग्नाइट के मुकाबले वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें ज्यादा बूट स्पेस मिलती है जो एक वीकेंड ट्रिप के लिए अच्छी साबित होती है। 2025 रेनो काइगर एसयूवी में अभी भी प्री-फेसलिफ्ट वर्जन की तरह नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे में उम्मीद है कि इसकी परफॉरमेंस भी पहले जैसी होगी।

जबकि, निसान मैग्नाइट कार को भारत में 2024 के आखिर में नया अपडेट मिला था और नए अपडेट के साथ इस एसयूवी कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर भी ज्यादा प्रीमियम हो गया था। इसमें बेसिक से थोड़े ज्यादा बेहतर फीचर (जैसे बड़ा 9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम) दिए गए हैं और सेफ्टी के मामले में भी यह काफी अच्छी कार है। निसान मैग्नाइट में रेनो काइगर वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।