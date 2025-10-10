सभी
    2025 महिंद्रा बोलेरो और 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो : जानिए इन दोनों एसयूवी कार में क्या कुछ मिलता है नया

    प्रकाशित: अक्टूबर 10, 2025 10:53 am । स्तुति

    नया अपडेट मिलने से यह दोनों एसयूवी कार अब पहले से ज्यादा नई नजर आती है 

    Mahindra Bolero And Bolero Neo

    महिंद्रा ने बोलेरो और बोलेरो नियो एसयूवी को नया अपडेट दिया है। यह दोनों एसयूवी कार अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश नजर आती है और यह गाड़ियां अब ज्यादा आरामदायक भी हो गई हैं, साथ ही इसमें कई सारे नए फीचर भी दिए गए हैं जो इसे मॉडर्न कार खरीदारों के चुनने के लिए एक अच्छी चॉइस बनाते हैं। 

    महिंद्रा ने बोलेरो और बोलेरो नियो के ना केवल एक्सटीरियर पर नए बदलाव किए हैं, बल्कि इसके केबिन में कई जरूरी फीचर भी जोड़े हैं। यदि आप कोई बजट फ्रेंडली एसयूवी कार चुनने की तलाश में है जिसमें कई सारे काम के फीचर मिले तो यह खबर आपके काफी काम की साबित हो सकती है। 

    महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो के एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर और इंजन ऑप्शन में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो : एक्सटीरियर अपडेट

    2025 Mahindra Bolero

    स्टैंडर्ड बोलेरो अब नए स्टेल्थ ब्लैक कलर शेड और नए अलॉय व्हील्स के साथ काफी स्टाइलिश लगती है। मॉडर्न लुक के लिए इस गाड़ी में ग्रिल की डिजाइन को थोड़ा अपडेट किया गया है। हालांकि, इसकी बॉडी स्टाइल पहले जैसी है और यह गाड़ी अभी भी बॉक्सी डिजाइन के साथ आती है। आगे की तरफ इसमें फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। यहां देखें नई महिंद्रा बोलेरो एसयूवी की फोटो गैलरी। 

    2025 Mahindra Bolero Neo

    वहीं, महिंद्रा बोलेरो नियो गाड़ी की डिजाइन में कई हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं जिससे यह गाड़ी अब एकदम नई नजर आती है। इसमें नई हॉरिजोंटल ग्रिल, डुअल-टोन रूफ ऑप्शन, नए डार्क ग्रे 16-इंच अलॉय व्हील्स और दो नए कलर ऑप्शन (ग्रे और ब्लू) दिए गए हैं। यहां देखें नई महिंद्रा बोलेरो नियो एसयूवी की फोटो गैलरी। 

    महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो : इंटीरियर अपडेट

    2025 Mahindra Bolero Dashboard

    2025 महिंद्रा बोलेरो गाड़ी के केबिन में अब अच्छा कंफर्ट मिलता है। इसमें लेदरेट सीटें दी गई हैं जो इसके केबिन को प्रीमियम लुक देती है। सबसे बड़ा बदलाव इसमें नए 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट का किया गया है। इसके अलावा इसमें अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस (जैसे बॉटल होल्डर पर नया बोल्ट) भी मिलती है जिससे इसका केबिन काफी प्रेक्टिकल लगता है। केबिन के अंदर इसमें पहले की तरह मिनिमल डिजाइन थीम अपनाई गई है। 

    Mahindra Bolero Neo interior

    जबकि, बोलेरो नियो गाड़ी के इंटीरियर में वेरिएंट अनुसार दो कलर की चॉइस मिलती है। मोका ब्राउन और लुनार ग्रे फिनिश इसके केबिन को काफी अपमार्केट अहसास दिलाती है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी दी गई है। बोलेरो की तरह इसमें नया 9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और नया टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

    महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो : फीचर

    2025 Mahindra Bolero Touchscreen

    महिंद्रा ने बोलेरो और बोलेरो नियो कार में कंफर्ट और सेफ्टी के मामले में ज्यादा कोई अपडेट नहीं दिए हैं, लेकिन इन दोनों एसयूवी में कई काम के फीचर जरूर जोड़े गए हैं, जो कि एक अच्छा एडिशन है। 

    बोलेरो और बोलेरो नियो गाड़ी में नया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जबकि बोलेरो नियो में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है जिससे इस एसयूवी कार को पार्क करना काफी आसान हो जाता है। स्टैंडर्ड बोलेरो में स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। यहां देखें महिंद्रा बोलेरो के वेरिएंट वाइज फीचर। इन दोनों कार में मैनुअल एसी, पावर विंडो और रिमोट लॉकिंग/अनलॉकिंग फीचर भी दिए गए हैं। 

    इन दोनों एसयूवी कार में केवल डुअल फ्रंट एयरबैग्स दिए गए हैं, जबकि इसी प्राइस में आने वाली दूसरी कारों में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इन दोनों कार में रियर पार्किंग सेंसर, एबीएस के साथ ईबीडी और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो : इंजन ऑप्शन

    महिंद्रा बोलेरो नियो एसयूवी में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 100 पीएस की पावर और 260 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। यह एक रियर-व्हील-ड्राइव कार है। 

    जबकि, रेगुलर बोलेरो कार में भी 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, लेकिन इसमें यह इंजन 75 पीएस की पावर और 210 एनएम का टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है जो रियर व्हील्स तक पावर पहुंचाता है। 

    महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो : वेरिएंट और कीमत

    नई महिंद्रा बोलेरो गाड़ी चार वेरिएंट : बी4, बी6, बी6 (ओ) और बी8 (नया वेरिएंट) में आती है। जबकि, बोलेरो नियो कार पांच वेरिएंट : एन4, एन8, एन10, एन10 (ओ), और एन11 (नया वेरिएंट) में उपलब्ध है। 

    फेसलिफ्ट महिंद्रा बोलेरो की कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि बोलेरो नियो की शुरूआती प्राइस 8.49 लाख रुपये (दोनों एक्स-शोरूम) है। यहां देखें दोनों बोलेरो एसयूवी की वेरिएंट वाइज कीमतें

    निष्कर्ष :

    2025 Mahindra Bolero Rear

    अगर आपकी प्राथमिकता मजबूती, ऑफ-रोड क्षमता और विश्वसनीयता है, और आप महिंद्रा की गाड़ियों के साथ जुड़ी ड्यूरेबिलिटी को काफी महत्व देते हैं, तो बोलेरो आपके चुनने के लिए सही विकल्प होगा। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में कई अच्छे कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं। यह एसयूवी कार अब ब्लैक कलर में काफी आकर्षक नजर आती है। 

    Mahindra Bolero Neo side profile

    यदि आप मॉडर्न लुक्स के साथ ज्यादा पावरफुल इंजन चाहते हैं तो बोलेरो नियो को चुनना आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगी। 

    आप बोलेरो और बोलेरो नियो में से किसे चुनना पसंद करेंगे? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यू जनरेशन बोलेरो मॉडल्स को भारत में 2026 तक उतारा जा सकता है। यह दोनों कारें नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएंगी।

