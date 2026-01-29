2026 में फॉक्सवैगन 5 नई कार लॉन्च करेगी: एसयूवी, सेडान और हैचबैक सभी बॉडी स्टाइल की गाड़ियां पेश होंगी

2026 की हर तिमाही में एक नई फॉक्सवैगन कार लॉन्च होगी!

फॉक्सवैगन को भारत में प्रीमियम और फन-टू-ड्राइव कार के लिए जाना जाता है। अब फॉक्सवैगन ने 2026 के लिए अपना रोडमैप बनाया है और कंपनी ने इस साल 5 नई कार लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है। इस लाइनअप में सबसे आगे फॉक्सवैगन की फ्लैगशिप एसयूवी टेरॉन आर-लाइन होगी।

हालांकि बाकी चार मॉडल की डिटेल्स की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई, लेकिन फॉक्सवैगन ने यह बताया है कि वह एसयूवी, सेडान और हैचबैक सभी बॉडी स्टाइल में गाड़ी पेश करेगी। ये नए मॉडल कौनसे हो सकते हैं, जानेंगे आगे:

फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन

हाल ही में फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन को कंपनी की नई 7-सीटर फ्लैगशिप एसयूवी कार के तौर पर पेश किया गया है, जिसे टिग्वान आर-लाइन के ऊपर पोजिशन किया गया है। टेरॉन आर-लाइन असल में टिग्वान आर-लाइन का बड़ा वर्जन है, जिसमें सीटों के लिए एक अतिरिक्त पंक्ति है, जो इसे ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। इसमें टिग्वान आर-लाइन वाला 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है और ये एसयूवी कार भारत में असेंबल होगी। इसलिए इसकी कीमत करीब 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है।

अन्य चार लॉन्च कौनसे होंगे?

फॉक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट और फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट

उम्मीद है कि फॉक्सवैगन टाइगन और वर्टस के फेसलिफ्ट वर्जन के साथ अपने भारतीय पोर्टफोलियो को भी अपडेट कर सकती है। टाइगन के फेसलिफ्ट वर्जन को कई बार टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। दोनों मॉडल में एक्सटीरियर में बदलाव, थोड़ा बदला हुआ केबिन लेआउट, और सेगमेंट में मौजूद कारों को टक्कर देने के लिए ज्यादा फीचर मिलेंगे। इसमें मौजूदा 1-लीटर और 1.5-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन मिलना जारी रह सकते हैं। लेकिन कुशाक की तरह, 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ अपडेट किया जाएगा।

ये अपडेट फॉक्सवैगन को अपने महत्वपूर्ण इंडिया-मेड मॉडल की लाइफसाइकिल बढ़ाने में मदद करेंगे, साथ ही नए प्रतिद्वंदियों के मुकाबले फ्रैश बनाए भी रखेंगे।

फॉक्सवैगन गोल्फ जीटीआई की ज्यादा यूनिट

फॉक्सवैगन ने अपनी घोषणा में एक नई हैचबैक कार लाने वादा भी किया है, जिससे हमें लगता है कि फॉक्सवैगन गोल्फ जीटीआई का दूसरा लॉट ला सकती है, क्योंकि इसके पिछले सीमित अलॉटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। यह हॉट हैचबैक रिकॉर्ड समय में बिक गई थी और कार के शौकीनों को 265पीएस टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ शार्प हैंडलिंग और दमदार परफॉर्मेंस देती है।

एक सुपीरियर एसयूवी

इस साल के आखिर में एक सुपीरियर एसयूवी पेश की जाएगी और हमें लगता है कि यह या तो यहां पर असेंबल की हुई टिग्वान (वर्तमान में इंपोर्ट होती है) होगी या नई जनरेशन टी-रॉक (इंपोर्ट किया जा सकता है) होगी। वर्तमान में फॉक्सवैगन के पोर्टफोलियो में टाइगन और टेरॉन के बीच काफी गैप है और हमें लगता है कि यह इन दोनों कार में से कोई एक हो सकती है। एक अन्य संभावित विकल्प स्कोडा कायलाक का फॉक्सवैगन वर्जन हो सकता है, जो मास मार्केट सेगमेंट की जरूरत को पूरा करेगा।

टेरॉन आर-लाइन के अलावा, टाइगन और वर्टस के फेसलिफ्ट मॉडल जल्द आने की संभावना है। यह समय बताएगा कि बाकी एसयूवी और हैचबैक कौनसी होगी, जो पांच मॉडल का कोटा पूरा करेंगी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।