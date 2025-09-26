टाटा हैरियर ईवी ऑल-व्हील-ड्राइव फुल चार्ज में वास्तव में कितनी रेंज देती है, जानिए यहां

प्रकाशित: सितंबर 26, 2025 03:08 pm । सोनू

हैरियर ईवी ऑल-व्हील-ड्राइव में 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है और इसकी सर्टिफाइड रेंज 622 किलोमीटर है

2025 टाटा हैरियर ईवी कंपनी की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार है, इसे जून में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत 21.50 लाख रुपये से 29.48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। हैरियर इलेक्ट्रिक कार कई आधुनिक फीचर और दो बैटरी पैक: 65 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच के साथ उपलब्ध है। हाल ही हमें हैरियर ईवी के 75केडब्ल्यूएच ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन को चलाने का मौका मिला, फुल चार्ज में यह वास्तव में कितनी रेंज देती है जानेंगे आगे:

टाटा हैरियर ईवी की वास्तविक रेंज

बैटरी पैक 75 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 (प्रत्येक एक्सल पर एक) ड्राइव ऑल-व्हील-ड्राइव पावर 158 पीएस (आगे) + 238 पीएस (पीछे) टॉर्क 504 एनएम (संयुक्त) फुल चार्ज में रेंज (पार्ट 1+2) 622 किलोमीटर टेस्टेड रेंज 412 किलोमीटर (-210 किलोमीटर)

[नोट: कृपया ध्यान दें कि टेस्ट रेंज का आंकड़ा ड्राइविंग स्टाइल, गाड़ी और सड़क की स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकता है।]

टेस्ट के लिए, हमने हैरियर ईवी को वैसे ही चलाया जैसे कोई भी रोजाना इस्तेमाल करता है। हमने एसी और इंफोटेनमेंट सिस्टम को चालू रखा और हमारे रास्ते में शहर की सड़कों, राजमार्गों और कुछ घाट वाले हिस्से शामिल थे, ताकि यह देखा जा सके कि यह विभिन्न प्रकार की वास्तविक ड्राइविंग परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करती है।

कंपनी ने हैरियर ईवी के ऑल-व्हील-ड्राइव वेरिएंट की रेंज 622 किलोमीटर बताई है, जबकि हमारे टेस्ट में इसने असल में 412 किलोमीटर की रेंज दी, जो इसकी सर्टिफाइड रेंज से 210 किलोमीटर कम थी।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि टाटा हैरियर ईवी में 238पीएस सिंगल-मोटर रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ छोटा 65 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक भी दिया गया है, जिसकी सर्टिफाइड रेंज 538 किलोमीटर है। इसमें बड़ा 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक भी दिया गया है जिसकी अधिकतम सर्टिफाइड रेंज 627 किलोमीटर है।

फीचर और सेफ्टी

अब बात करते हैं फीचर की! हैरियर ईवी में एक 14.5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, और आगे वाली पैसेंजर सीट के लिए इलेक्ट्रिक बोस मोड दिया गया है। इसमें वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन ऑटो एसी, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और डॉल्बी एटमॉस के साथ 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए हैरियर ईवी में 7 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के साथ 360 डिग्री कैमरा और एक ट्रांसपेरेंट मोड, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इंटीग्रेटेड डैशकैम के साथ डिजिटल इनसाइड रियरव्यू मिरर (आईआरवीएम), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। हैरियर ईवी को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

प्राइस और कंपेरिजन

टाटा हैरियर ईवी की कीमत 21.49 लाख रुपये से 28.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। हैरियर ईवी का मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीवाईडी एटो 3 से है। इसे हुंडई आयनिक 5, वोल्वो ईएक्स30 और बीवाईडी सीलायन 7 से ज्यादा किफायती विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।