प्रकाशित: जून 04, 2026 06:24 pm । सोनू

मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल कार से पर्दा उठ गया है। इसका डिजाइन और बॉडी शेप रेगुलर वैगनआर जैसा ही है, लेकिन अब हैचबैक कार में फ्लेक्स फ्यूल क्षमता भी है, जिससे यह 100 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंड (ई100) फ्यूल पर चल सकती है। यह हैचबैक स्टैंडर्ड पेट्रोल पावर्ड वैगन आर वाले आर्किटेक्चर पर बनी है। अपने टॉल बॉय डिजाइन के साथ यह फैमिली कार वाली अप्रोच को कायम रखे हुए है।

2026 मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल: एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

हेडलैंप यूनिट में स्टैंडर्ड मॉडल वाला ड्यूल स्प्लिट सेटअप है। इसके नीचे वाले सेक्शन में टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।

आगे की तरफ वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल में सिंपल ब्लैक ग्रिल दी गई है, जिस पर क्रोम सुजुकी लोगो लगा है। बीच से एक क्रोम स्ट्रिप गुजर रही है जो इसे शानदार लुक देती है।

नंबर प्लेट ग्रिल और बंपर के बीच में लगी है।

फॉगलैंप सराउंड देखे जा सकते हैं और बीच में एयर डैम दिया गया है। नीचे की तरफ एक ब्लैक एलिमेंट दिया गया है।

साइड प्रोफाइल

यहां हमारा सबसे पहले ध्यान सिंपल फ्लेप-स्टाइल डोर हैंडल खींचते हैं जो कार वाले ही कलर में हैं।

शोल्डरलाइन, ग्लासहाउस और ओवरऑल बॉडी शेप में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये वास्तव में स्टैंडर्ड वैगन आर जैसी ही दिखती है। हालांकि, फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट में ये साइड डेकल्स खास तौर पर दिए गए हैं।

राइडिंग के लिए इसमें 14-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिन पर स्पोर्टी कंट्रास्ट के लिए ब्लैक पेंट किया गया है।

ब्लैक ओआरवीएम और बी-पिलर गाड़ी को स्पोर्टी फील देते हैं।

आपको बी पिलर पर भी ब्लैक इनसर्ट मिलता है जो इसे ‘फ्लोटिंग-रूफ’ इफेक्ट देता है।

पीछे का डिजाइन

आगे की तरह, पीछे से भी रेगुलर वैगन आर जैसी ही है।

पीछे वाली विंडशील्ड के दोनों तरफ वर्टिकल स्टेक्ड टेल लाइट क्लस्टर दिया गया है।

बंपर के निचले हिस्से में एक ब्लैक एलिमेंट है जो गाड़ी को स्पोर्टी लुक देता है।

वाशर के साथ पीछे विंडशील्ड वाइपर भी देखा जा सकता है।

ब्लैक एक्सेंट के साथ आपको एक सिंपल दिखने वाला बंपर मिलता है।

टेलगेट के निचले किनारे पर एक ‘बायोफ्लेक्स’ बैजिंग दी गई है, जो खास वैगन आर के फ्लेक्स फ्यूल वर्जन के लिए है।

2026 मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल: केबिन

नई 2026 वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल में स्टैंडर्ड पेट्रोल वर्जन वाला ही डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है।

बैज और ब्लैक एक्सेंट के साथ ड्यूल-टोन केबिन दिया गया है।

थ्री-स्पोक स्टीयरिंग के नीचले स्पोक पर एक सिल्वर एलिमेट दिया गया है जो इसे स्पोर्टी फील देता है। एसी वेंट्स के चारों ओर भी ऐसी सिल्वर गार्निश दी गई है।

डैशबोर्ड का डिजाइन बहुत सिंपल लेकिन फंक्शनल है। यहां एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है।

एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल को बरकरार रखा गया है, और इसमें ऑरेंज बैकलिट डिस्प्ले के साथ एक एमआईडी दी गई है।

2026 मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल: फीचर और सेफ्टी

2026 वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, मैनुअल एसी, पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम और मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए मारुति कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे पार्किंग सेंसर, सभी पैसेंजर के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

2026 मारुति वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल: इंजन

मारुति सुजुकी ने वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल के स्पेसिफिकेशन की जानकारी अभी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसके स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं:

इंजन 1.2-लीटर फ्लेक्स फ्यूल फ्यूल क्शमता ई100 इथेनॉल ब्लेंड तक गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी

प्राइस और कंपेरिजन

मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल कार भारत के बाजार में पहली मास-मार्केट गाड़ी है। इसलिए इसके मुकाबले में सीधे तौर पर कोई कार मौजूद नहीं है। हालांकि यह मारुति सेलेरियो, स्विफ्ट, टाटा टियागो और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस जैसी एंट्री लेवल हैचबैक कार का एक विकल्प हो सकती है।