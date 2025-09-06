मारुति विक्टोरिस vs मारुति ब्रेजा: मारुति की कौनसी एसयूवी रहेगी आपके लिए बेहतर चॉइस? जानिए यहां
विक्टोरिस कंपनी की ब्रेजा से एक सेगमेंट ऊपर वाली कार है जिसमें काफी प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं और दोनों एसयूवी कारों में एक जैसा माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन का ऑप्शन दिया गया है
हाल ही में मारुति विक्टोरिस कॉम्पैक्ट एसयूवी से हाल ही में पर्दा उठाया गया है जिसे कंपनी के एसयूवी लाइनअप में मारुति ब्रेजा और मारुति ग्रैंड विटारा के बीच पोजिशन किया जाएगा। विक्टोरिस कंपनी की ब्रेजा से एक सेगमेंट ऊपर वाली कार है जिसमें काफी प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं और दोनों एसयूवी कारों में एक जैसा माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन का ऑप्शन दिया गया है। आगे देखिए ऑन पेपर्स स्पेसिफिकेशन के मोर्चे पर दोनों एसयूवी में है कितना अंतर:
साइज
|
डायमेंशंस
|
मारुति विक्टोरिस
|
मारुति ब्रेज़ा
|
अंतर
|
लंबाई
|
4360 मिलीमीटर
|
3995 मिलीमीटर
|
+ 365 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1795 मिलीमीटर
|
1790 मिलीमीटर
|
+ 5 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1655 मिलीमीटर
|
1685 मिलीमीटर
|
(-) 30 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2600 मिलीमीटर
|
2500 मिलीमीटर
|
+ 100 मिलीमीटर
मारुति ब्रेजा के मुकाबले विक्टोरिस कॉम्पैक्ट एसयूवी लंबी और चौड़ी है। ये ब्रेजा सब 4 मीटर एसयूवी से 365 मिलीमीटर लंबी और 5 मिलीमीटर चौड़ी है।
लंबाई के फायदे के कारण ब्रेजा के कारण विक्टोरिस में 100 मिलीमीटर का लंबा व्हीलबेस मिलता है।
हालांकि, मारुति विक्टोरिस के मुकाबले ब्रेजा 30 मिलीमीटर उंची है।
विक्टोरिस सीएनजी में अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दिया गया है जबकि ब्रेजा सीएनजी में ये चीज नहीं मिलती है। इस चीज के कारण विक्टोरिस के बूट का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है।
इंजन ऑप्शन
|
स्पेसिफिकेशन
|
मारुति विक्टोरिस
|
मारुति ब्रेज़ा
|
इंजन
|
1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन
|
1.5-लीटर मजबूत हाइब्रिड इंजन
|
1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी विकल्प
|
1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन
|
1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी विकल्प
|
पावर
|
103 पीएस
|
116 पीएस (कंबाइंड)
|
88 पीएस
|
103 पीएस
|
88 पीएस
|
टॉर्क
|
139 एनएम
|
141 एनएम
|
121.5 एनएम
|
139 एनएम
|
121.5 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
|
ई-सीवीटी
|
5-स्पीड एमटी
|
5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
|
5-स्पीड एमटी
|
ड्राइवट्रेन
|
फ्रंट-व्हील-ड्राइव, ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)
|
फ्रंट व्हील ड्राइव
|
फ्रंट व्हील ड्राइव
|
फ्रंट व्हील ड्राइव
|
फ्रंट व्हील ड्राइव
|
दावाकृत माइलेज
|
21.18 किमी/लीटर (एमटी), 21.06 किमी/लीटर (एटी), 19.07 किमी/लीटर (एडब्ल्यूडी एटी)
|
28.65 किलोमीटर प्रति लीटर
|
27.02 किमी/किग्रा
|
17.80 किमी प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई एमटी), 19.80 किमी प्रति लीटर (वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस एटी), 19.89 किमी प्रति लीटर (जेडएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस एमटी)
|
25.51 किमी/किग्रा
*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
मारुति विक्टोरिस में मारुति ब्रेजा के समान 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिपरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। ये इंजन 103 पीएस की पावर और 139 एनएम का टॉर्क देता है और इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस दिए गए हैं।
इसी इंजन के साथ दोनों मॉडल्स में सीएनजी के विकल्प भी दिए गए हैं जिनका पावर एवं टॉर्क आउटपुट क्रमश: 88 पीएस और 121.5 एनएम है।
रोचक बात ये है कि ब्रेजा के मुकाबले विक्टोरिस का माइल्ड हाइब्रिड मैनुअल मॉडल ज्यादा माइलेज देता है। ब्रेजा के मुकाबले विक्टोरिस का मैनुअल मॉडल 3.38 किलोमीटर प्रति लीटर का ज्यादा माइलेज देता है तो वहीं ऑटोमैटिक मॉडल 1.26 किलोमीटर प्रति लीटर का ज्यादा माइलेज देता है।
सीएनजी मॉडल की बात करें तो ब्रेजा के मुकाबले विक्टोरिस 1.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का ज्यादा माइलेज देता है।
मारुति विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा से लिया गया एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प भी उपलब्ध है। यह 116 पीएस और 141 एनएम का पावर एवं टॉर्क जनरेट करता है, और केवल ई-सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। ध्यान दें कि इस कंपेरिजन में विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट पावरट्रेन है।
इसके अलावा विक्टोरिस का 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल वर्जन टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ ऑल व्हील ड्राइवट्रेन में भी उपलब्ध है।
फीचर्स
|
मारुति विक्टोरिस
|
मारुति ब्रेजा
|
एक्सटीरियर
|
|
|
इंटीरियर
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
डिजाइन के मामले में, मारुति ब्रेज़ा के कंपेरिजन में मारुति विक्टोरिस में ज्यादा प्रीमियम लाइटिंग एलिमेंट्स जैसे पिक्सल-अफेक्ट कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स दी गई हैं।
विक्टोरिस के इंटीरियर का केबिन भी अपमार्केट है जिसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री और 64 कलर एंबिएंट लाइटिंग दी गई है जबकि ब्रेजा फैब्रिक सीटें दी गई है।
विक्टोरिस में 10.1 इंच की बड़ी टचस्क्रीन और 10.25 इंच का पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है। वहीं, ब्रेज़ा में छोटा 9 इंच का टचस्क्रीन दी गई है और इसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले नहीं दी गई है।
मारुति ब्रेज़ा में 6-स्पीकर वाला आर्कमीज-ट्यून्ड साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि विक्टोरिस में डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड के साथ 8-स्पीकर वाला इनफिनिटी सिस्टम दिया गया है। ब्रेज़ा की तुलना में यह सिस्टम बेहतर साउंड एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि इसमें सबवूफर के साथ 2 अतिरिक्त स्पीकर भी मिलते हैं।
मारुति विक्टोरिस में 8-तरीकों से एडजस्ट की जाने वाली पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो ब्रेज़ा में मौजूद नहीं हैं। मारुति ब्रेज़ा में अभी भी सिंगल-पैनल सनरूफ मिलती है।
सुरक्षा के लिहाज़ से, दोनों एसयूवी में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और एक 360-डिग्री कैमरा दिए गए हैं। इसके अलावा, विक्टोरिस में ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर और सबसे ज़रूरी, लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) (मारुति की किसी भी गाड़ी में पहली बार) का पूरा सेट मिलता है।
मारुति विक्टोरिस को हाल ही में भारत एनकैप से पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वहीं, ब्रेज़ा का पहले ग्लोबल एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया था, जहां इसे 4-स्टार रेटिंग मिली थी। हालांकि, ब्रेज़ा का अभी तक अपडेटेड सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत परीक्षण नहीं किया गया है।
कीमत
|
मारुति विक्टोरिस
|
मारुति ब्रेजा
|
9.75 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये (संभावित)
|
8.69 लाख रुपये से लेकर 14.14 लाख रुपये
कीमत एक्स-शोरूम
मारुति की ओर से विक्टोरिस कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतों का ऐलान किया जाना बाकी है। हालांकि,इसकी शुरूआती कीमत 9.75 लाख रुपये रखी जा सकती है। ब्रेजा की प्राइस रेंज को देखते हुए विक्टोरिस के मिड माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत ब्रेजा के टॉप वेरिएंट्स की कीमत के आसपास हो सकती है। ब्रेजा की तरह विक्टोरिस को मारुति की अरीना डीलरशिप्स के जरिए बेचा जाएगा।
निष्कर्ष
ऊपर किए गए कंपेरिजन ये तो साफ है कि ब्रेजा के मुकाबले मारुति विक्टोरिस के डायमेंशन बड़े हैं बल्कि इसमें ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शंस भी दिए गए हैं जिनमें माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ ऑल व्हील ड्राइव ड्राइवट्रेन शामिल है। दूसरी तरफ ब्रेजा में केवल माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल और सीएनजी ही दिया गया है। रोचक बात ये है कि ब्रेजा माइल्ड हाइब्रिड मॉडल के मुकाबले विक्टोरिस माइल्ड हाइब्रिड ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। इसके अलावा विक्टोरिस में ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं और इसे भारत एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी हैं ब्रेजा के मुकाबले ये एक प्रीमियम चॉइस है जिसकी कीमत भी प्रीमियम ही होगी।
अगर आप ज़्यादा फ़ीचर्स वाली एसयूवी ढूंढ रहे हैं और अपने बजट को बढ़ा सकते हैं, तो मारुति विक्टोरिस आपके लिए इंतज़ार करने लायक है। हालांकि, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और कुछ फ़ीचर्स पर समझौता करने से भी परहेज़ नहीं करते, तो ब्रेज़ा एक भरोसेमंद विकल्प है।
