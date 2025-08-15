महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन भारत में लॉन्च, कीमत 27.79 लाख रुपये

संशोधित: अगस्त 15, 2025 11:22 am | स्तुति

यह स्पेशल एडिशन मॉडल फुल लोडेड पैक थ्री ट्रिम पर बेस्ड है और इसकी केवल 300 यूनिट्स बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी

स्टैंडर्ड पैक थ्री ट्रिम के मुकाबले इसकी कीमत 89,000 रुपये ज्यादा रखी गई है।

इसमें ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर थीम के साथ फ्रंट फेंडर और टेलगेट पर गोल्ड-कलर्ड बैटमैन लोगो और फ्रंट डोर पर बैटमैन डेकल्स दिए गए हैं।

केबिन में ब्लैक और गोल्ड कलर थीम के साथ ग्लास रूफ पर बैटमैन पैटर्न लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं।

इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन और 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग्स, लेवल-2 एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

इसमें 79केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जिसकी सर्टिफाइड रेंज 682 किलोमीटर है।

महिंद्रा बीई 6 लॉन्चिंग के बाद से ही भारतीय ग्राहकों की पसंदीदा इलेक्ट्रिक कार रही है। इस गाड़ी की डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक है और यह एक फीचर लोडेड कार है। अब कंपनी ने बीई 6 बैटमैन एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) रखी गई है, जो कि डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर से काफी इंस्पायर्ड लगती है। इस स्पेशल एडिशन मॉडल की केवल 300 यूनिट्स बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। बीई 6 बैटमैन एडिशन की बुकिंग 23 अगस्त 2025 से शुरू होगी, जबकि इसकी डिलीवरी 20 सितंबर 2025 से मिलनी शुरू होगी। यहां देखें इस बैटमोबाइल ईएसयूवी से जुड़ी जानकारी:

कीमत

बैटमैन एडिशन महिंद्रा बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी के टॉप वेरिएंट पैक 3 पर बेस्ड है। यहां देखें इसकी कीमत:

मॉडल महिंद्रा बीई 6 पैक थ्री महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन एक्स-शोरूम प्राइस 26.9 लाख रुपये 27.79 लाख रुपये (+ 89,000 रुपये)

जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं कि महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड पैक थ्री वेरिएंट के मुकाबले 89,000 रुपये ज्यादा रखी गई है।

क्या है नया?

इस गाड़ी के एक्सटीरियर में नया मैट ब्लैक शेड दिया गया है जिसे कंपनी ने 'साटिन ब्लैक' नाम दिया है। इसमें फ्रंट फेंडर और टेलगेट पर बीई 6 लोगो के पास में बैटमैन लोगो पर अलकेमी गोल्ड कलर फिनिश दी गई है।

महिंद्रा ने इसमें सस्पेंशन कॉइल और ब्रेक कैलिपर्स पर भी गोल्ड कलर फिनिश दी है। इसमें फ्रंट डोर पर बैटमैन डेकल्स दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें बड़े 20-इंच अलॉय व्हील्स (स्टैंडर्ड मॉडल में ऑप्शनल) दिए गए हैं।

केबिन के अंदर इसमें पडल लैंप्स पर भी बैटमैन लोगो दिया गया है। इसमें ब्लैक डैशबोर्ड के साथ ड्राइवर कॉकपिट के आसपास अल्केमी गोल्ड हैलो इंसर्ट दिए गए हैं। ध्यान से देखने पर आपको यह पता चलेगा कि इसमें बूस्ट मोड बटन को बैटमैन लोगो से रिप्लेस किया गया है।

इसमें सीटों पर बैटमैन लोगो एम्बॉस किया हुआ है और केबिन थीम को मैच करने के लिए इसमें कॉन्ट्रास्ट गोल्ड स्टिचिंग की गई है। इसमें डैशबोर्ड के को-पैसेंजर साइड पर स्मॉल बैटमैन लोगो दिया गया है। इसमें ग्लासरूफ पर बैटमैन लोगो पैटर्न दिया गया है, जो इसे काफी आकर्षक लुक देता है। यदि आप बैटमैन के फैन है और कुछ हट कर चाहते हैं तो इस गाड़ी को चुन सकते हैं।

यह भी पढ़ें : अगस्त 2025 में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार को घर लाने के लिए पांच महीने तक का करना होगा इंतजार

फीचर व सेफ्टी

बैटमैन एडिशन में रेगुलर बीई 6 एसयूवी की तरह डैशबोर्ड पर डुअल 12.3-इंच स्क्रीन (एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरा ड्राइवर डिस्प्ले के लिए) के साथ 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम दिया गया है। इस गाड़ी में रियर वेंट्स के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, डुअल वायरलेस फ़ोन चार्जर जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इसमें ऑगमेंटेड रिएलिटी हेडअप-डिस्प्ले (एचयूडी) और सेल्फी कैमरा भी दिया गया है।

सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो पार्क असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है जिसके तहत लेन कीप असिस्ट और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग शामिल है।

इंजन ऑप्शन

चूंकि बीई 6 बैटमैन एडिशन फुल लोडेड पैक थ्री वेरिएंट पर बेस्ड है, ऐसे इसमें केवल बड़ा 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। जबकि, इस गाड़ी के बाकी वेरिएंट में स्मॉल 59केडब्ल्यूएच ऑप्शन भी मिलता है। यहां देखें इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन:

बैटरी पैक 79 केडब्ल्यूएच 59 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 682 किलोमीटर 535 किलोमीटर ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) पावर 286 पीएस 231 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम

कीमत और मुकाबला

महिंद्रा बीई 6 रेगुलर वेरिएंट की कीमत 18.90 लाख रुपये से 27.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के बीच है। सेगमेंट में इसका मुकाबला टाटा कर्व ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और एमजी जेडएस ईवी से है।