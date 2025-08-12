सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    अगस्त 2025 में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार को घर लाने के लिए पांच महीने तक का करना होगा इंतजार

    प्रकाशित: अगस्त 12, 2025 02:14 pm । स्तुति

    44 Views
    • Write a कमेंट

    वर्तमान में महिंद्रा की केवल तीन इलेक्ट्रिक कारें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और इनमें से कोई भी गाड़ी अगस्त 2025 में भारत के टॉप 20 शहरों में तुरंत डिलीवरी के उपलब्ध नहीं है 

    भारत में इलेक्ट्रिक कारों के प्रति लोगों की रुचि काफी बढ़ रही है, हर महीने नई इलेक्ट्रिक कारें नई टेक्नोलॉजी के साथ पेश की जा रही हैं, और अब ज्यादा से ज्यादा नए कार खरीदार ने पुराने फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स की बजाए बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को अपनाना शुरू कर दिया है। महिंद्रा भी इस लिस्ट में पूरी तरह से शामिल हो गई है। यदि आप अगस्त 2025 में महिंद्रा की किसी इलेक्ट्रिक कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इनका वेटिंग पीरियड जरूर देख लें। 

    शहर 

    महिंद्रा बीई 6

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई  

    महिंद्रा एक्सयूवी400  

    नई दिल्ली 

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    1 महीना 

    बेंगलुरु 

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    2 महीने 

    मुंबई

    4-5 महीने 

    4-5 महीने 

    2 महीने 

    हैदराबाद 

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    1-1.5 महीने 

    पुणे 

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    1-2 महीने 

    चेन्नई 

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    2.5 महीने 

    जयपुर 

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    2 महीने 

    अहमदाबाद 

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    2 महीने 

    गुरुग्राम 

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    2.5 महीने 

    लखनऊ 

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    2 महीने 

    कोलकाता

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    2 महीने 

    ठाणे 

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    2 महीने 

    सूरत

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    1.5 महीने 

    गाजियाबाद

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    1-1.5 महीने 

    चंडीगढ़

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    1-2 महीने 

    कोयंबटूर

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    2.5 महीने 

    पटना

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    1 महीना 

    फरीदाबाद

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    1.5 महीने 

    इंदौर 

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    2 महीने 

    नोएडा

    2-3 महीने 

    2-3 महीने 

    2 महीने 

    यह भी पढ़ें : अगस्त 2025 में टाटा हैरियर ईवी की डिलीवरी के लिए 2 महीने तक का करना होगा इंतजार, जानिए टाटा की दूसरी इलेक्ट्रिक कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड

    Mahindra BE 6

    महिंद्रा बीई6 को मुंबई में घर लाने के लिए आपको सबसे ज्यादा पांच महीने का इंतजार करना होगा। जबकि, नई दिल्ली, जयपुर, और इंदौर जैसे शहरों में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार पर दो से तीन महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।  

    Mahindra XEV 9e

    मुंबई में महिंद्रा एक्सईवी 9ई पर सबसे ज्यादा पांच महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। वहीं, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और नोएडा जैसे शहरों में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कूपे कार को घर लाने के लिए आपको 2 से 3 महीने का इंतजार करना होगा। 

    Mahindra XUV400

    यदि आप महिंद्रा एक्सयूवी400 को खरीदते हैं तो आपको चेन्नई, गुरुग्राम और कोयंबटूर जैसे शहरों से 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। नई दिल्ली, गाजियाबाद और पटना जैसे शहरों में इस गाड़ी पर सबसे कम एक महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।  

    नोट : कार का वास्तविक वेटिंग पीरियड वेरिएंट, कलर, शहर और राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। कृपया ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें। 

    was this article helpful ?

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक कारें

    • पॉपुलर
    • अपकमिंग
    इलेक्ट्रिक कार
    अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    अगस्त 2025 में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार को घर लाने के लिए पांच महीने तक का करना होगा इंतजार
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है