अगस्त 2025 में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार को घर लाने के लिए पांच महीने तक का करना होगा इंतजार

44 Views

प्रकाशित: अगस्त 12, 2025 02:14 pm । स्तुति

Write a कमेंट

वर्तमान में महिंद्रा की केवल तीन इलेक्ट्रिक कारें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और इनमें से कोई भी गाड़ी अगस्त 2025 में भारत के टॉप 20 शहरों में तुरंत डिलीवरी के उपलब्ध नहीं है

भारत में इलेक्ट्रिक कारों के प्रति लोगों की रुचि काफी बढ़ रही है, हर महीने नई इलेक्ट्रिक कारें नई टेक्नोलॉजी के साथ पेश की जा रही हैं, और अब ज्यादा से ज्यादा नए कार खरीदार ने पुराने फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स की बजाए बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को अपनाना शुरू कर दिया है। महिंद्रा भी इस लिस्ट में पूरी तरह से शामिल हो गई है। यदि आप अगस्त 2025 में महिंद्रा की किसी इलेक्ट्रिक कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इनका वेटिंग पीरियड जरूर देख लें।

शहर महिंद्रा बीई 6 महिंद्रा एक्सईवी 9ई महिंद्रा एक्सयूवी400 नई दिल्ली 2-3 महीने 2-3 महीने 1 महीना बेंगलुरु 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीने मुंबई 4-5 महीने 4-5 महीने 2 महीने हैदराबाद 2-3 महीने 2-3 महीने 1-1.5 महीने पुणे 2-3 महीने 2-3 महीने 1-2 महीने चेन्नई 2-3 महीने 2-3 महीने 2.5 महीने जयपुर 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीने अहमदाबाद 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीने गुरुग्राम 2-3 महीने 2-3 महीने 2.5 महीने लखनऊ 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीने कोलकाता 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीने ठाणे 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीने सूरत 2-3 महीने 2-3 महीने 1.5 महीने गाजियाबाद 2-3 महीने 2-3 महीने 1-1.5 महीने चंडीगढ़ 2-3 महीने 2-3 महीने 1-2 महीने कोयंबटूर 2-3 महीने 2-3 महीने 2.5 महीने पटना 2-3 महीने 2-3 महीने 1 महीना फरीदाबाद 2-3 महीने 2-3 महीने 1.5 महीने इंदौर 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीने नोएडा 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीने

यह भी पढ़ें : अगस्त 2025 में टाटा हैरियर ईवी की डिलीवरी के लिए 2 महीने तक का करना होगा इंतजार, जानिए टाटा की दूसरी इलेक्ट्रिक कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड

महिंद्रा बीई6 को मुंबई में घर लाने के लिए आपको सबसे ज्यादा पांच महीने का इंतजार करना होगा। जबकि, नई दिल्ली, जयपुर, और इंदौर जैसे शहरों में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार पर दो से तीन महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

मुंबई में महिंद्रा एक्सईवी 9ई पर सबसे ज्यादा पांच महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। वहीं, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और नोएडा जैसे शहरों में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कूपे कार को घर लाने के लिए आपको 2 से 3 महीने का इंतजार करना होगा।

यदि आप महिंद्रा एक्सयूवी400 को खरीदते हैं तो आपको चेन्नई, गुरुग्राम और कोयंबटूर जैसे शहरों से 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। नई दिल्ली, गाजियाबाद और पटना जैसे शहरों में इस गाड़ी पर सबसे कम एक महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

नोट : कार का वास्तविक वेटिंग पीरियड वेरिएंट, कलर, शहर और राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। कृपया ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।