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    आईजेडआई ड्राइव एन700 डैशकैम: अब हमपर बनी रहेंगी एक खास नजर! जानिए इसके बारे में

    ऐसा अक्सर नहीं होता कि हमारे लंबे समय तक चलने वाले गैजेट्स के कलेक्शन में कोई नया गैजेट शामिल हो…

    प्रकाशित: जून 16, 2026 05:59 pm । भानु

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    IZI N700 Dashcam Review

    हमारी लॉन्ग टर्म फ्लीट में शामिल होने वाले अधिकतर व्हीकल्स आमतौर पर चार पहिए, एक इंजन और ढेर सारे रोमांच के साथ आते हैं।

    यह थोड़ा अलग है।

    आज मेरी डेस्क पर आईजेडआई ड्राइव एन700 डैशकैम रखा है, एक ऐसा उपकरण जो, अगर सब ठीक रहा, तो अगले कुछ महीनों तक चुपचाप हर ड्राइव, हर आने जाने, हर हाईवे यात्रा पर नज़र रखेगा और उम्मीद है कि कोई दुर्घटना नहीं होगी।

    सच तो यह है कि भारत में डैशकैम का महत्व तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे सड़क पर कोई अचानक हुई घटना हो, छोटी-मोटी टक्कर के बाद हुई बहस हो, या फिर किसी यादगार रोड ट्रिप की फ़ुटेज चाहिए हो—अपनी यात्रा को लगातार रिकॉर्ड करने वाला कैमरा रखना अब काफ़ी फ़ायदेमंद लगने लगा है।

    इसलिए, जब लंबे समय तक इसे टेस्ट करने का मौका मिला, तो हमने यह जानने का फ़ैसला किया कि असल में डैशकैम के साथ रहने का अनुभव कैसा होता है।

    आईजेडआई एन700 की अनबॉक्सिंग

    टेस्टिंग शुरू करने से पहले, यह देखना अच्छा रहेगा कि बॉक्स में क्या-क्या आता है।

    IZI N700 Dashcam Review
    इसकी पैकेजिंग बहुत सीधी-सादी और अच्छी तरह से की गई है। इसके अंदर मिलने वाली चीजें इस प्रकार से है:

    • आईजेडआई ड्राइव एन700 डैशकैम यूनिट
    • विंडशील्ड पर लगाने के लिए स्टिकर
    • 12 वोल्ट अडैप्टर वाली पावर केबल
    • यूज़र मैनुअल
    • इंस्टॉलेशन का सामान

    सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित लगता है, और ऐसा लगता है कि इस किट में डैशकैम को चालू करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें शामिल हैं—बस मेमोरी कार्ड अलग से खरीदना होगा।

    खास बातें एक नज़र में

    अपने सेगमेंट के हिसाब से यह डैशकैम कॉम्पैक्ट और प्रीमियम लगता है। इसका साइज़ ऐसा है कि यह ड्राइवर के व्यू में रुकावट नहीं डालता, और इसके स्पेसिफिकेशन्स बताते हैं कि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है।

    IZI N700 Dashcam Review
    इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

    • 2.5के वीडियो रिकॉर्डिंग रिज़ोल्यूशन
    • 5एमपी इमेज सेंसर
    • 170-डिग्री वाइड-एंगल फील्ड ऑफ़ व्यू
    • इन-बिल्ट वाई-फ़ाई कनेक्टिविटी
    • जीपीएस ट्रैकिंग सपोर्ट
    • नाइट विज़न कैपेसिटी
    • इमरजेंसी इवेंट रिकॉर्डिंग के लिए जी-सेंसर
    • 512 जीबी तक के मेमोरी कार्ड का सपोर्ट

    कागज़ पर, यह उन ज़्यादातर खूबियों को पूरा करता है जिन्हें ग्राहक आमतौर पर एक मॉडर्न डैशकैम खरीदते समय देखते हैं।

    हम क्या पता लगाना चाहते हैं

    किसी भी गैजेट की तरह, स्पेसिफिकेशन्स कहानी का सिर्फ़ एक हिस्सा होते हैं।

    असली चुनौती तब शुरू होती है जब एन700 को रोज़ाना की ड्राइविंग स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। अपने लॉन्ग टर्म रिव्यू के दौरान, हम कुछ खास बातों पर ध्यान देंगे:

    • वीडियो क्वालिटी
    • इस्तेमाल में आसानी
    • कनेक्टिविटी और जीपीएस की सटीकता
    • पार्किंग और घटना की रिकॉर्डिंग
    • लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस

    कई गैजेट्स शुरुआती कुछ दिनों में तो अच्छा काम करते हैं। असली सवाल यह है कि क्या हफ़्तों तक गर्मी, धूल, झटकों और सड़क पर लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी वे वैसा ही काम करते रहेंगे।

    अब अगला कदम इंस्टॉलेशन

    फिलहाल, एन700 ने पहली बार में ही अच्छा असर दिखाया है।

    अगला कदम इसे किसी गाड़ी में प्रोफेशनल तरीके से इंस्टॉल करवाना है, ताकि वायरिंग ठीक से छिपी रहे और कैमरा ऐसी जगह लगे जिससे सबसे अच्छा व्यू मिल सके।

    एक बार यह हो जाने के बाद, असली टेस्टिंग शुरू होगी।

    हम फुटेज के सैंपल शेयर करेंगे, यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे और यह देखेंगे कि क्या यह छोटा गैजेट ऐसा एक्सेसरी बन सकता है जिसे हम हर कार ओनर को सच में रेकमेंड कर सकें।

    आईजेडआई ड्राइव एन700 हमारे लॉन्ग-टर्म गैराज में अपना सफ़र शुरू कर रहा है,ऐसे में इसके अनुभव के बारे में अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।

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