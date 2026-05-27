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    2026 टाटा टियागो ईवी भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए इसमें क्या कुछ मिलेगा खास

    नए अपडेट के साथ टाटा पंच ईवी की रेंज बढ़ गई है, क्या टियागो ईवी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा?

    प्रकाशित: मई 27, 2026 11:49 am । स्तुति

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    Tiago Facelift

    टाटा मोटर्स अपनी नई टियागो ईवी को भारत में कल लॉन्च करने जा रही है। टीजर के जरिए इस गाड़ी की स्टाइलिंग और इंटीरियर से जुड़ी तस्वीरें पहले ही सामने आ चुकी है, जिससे हमें इस बात का पता चला है कि इसमें क्या कुछ खास मिलेगा। नई टियागो फेसलिफ्ट कार में मॉडर्न एस्थेटिक्स, अपडेटेड केबिन और कई एडवांस फीचर दिए जा सकते हैं। 

    एक्सटीरियर 

    इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार के आगे के हिस्से पर सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है। आईसीई मॉडल से अलग दिखाने के लिए इसमें बॉडी कलर्ड क्लोज़्ड ऑफ ग्रिल दी गई है, जिससे इसे ज्यादा स्लीक और क्लीन लुक मिलता है। आगे की साइड पर इसमें इंटीग्रेटेड डीआरएल्स के साथ पतली हेडलैंप यूनिट और शार्प डिटेलिंग एलिमेंट के साथ नए डिजाइन का बंपर दिया गया है जो इस हैचबैक कार को पहले से ज्यादा मॉडर्न लुक देता है। टियागो आईसीई और इलेक्ट्रिक वर्जन दोनों का लेआउट एक जैसा है, लेकिन टियागो ईवी में नए डिजाइन का एरो-स्टाइल व्हील सेटअप, ग्लॉस ब्लैक ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर), शार्क फिन एंटीना और दरवाजों पर टाटा.ईवी बैजिंग दी गई है। पीछे की तरफ इसमें नए कनेक्टेड एलईडी टेललैंप दिए गए हैं जिसे टेलगेट पर ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है। इसमें नए डिजाइन का रियर बंपर भी दिया गया है जो इसे एकदम नया लुक देता है। 

    Tiago EV Facelift

    Tiago EV Facelift

    इंटीरियर और संभावित फीचर 

    नई टियागो ईवी कार में अपडेटेड डैशबोर्ड लेआउट दिया जाएगा जो पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न होगा। केबिन के अंदर इसमें डुअल टोन कलर थीम दी गई है, लेकिन अब इसमें प्रीमियम टेक्सचर्ड इंसर्ट और बेहतर अपहोल्स्ट्री मिलती है। सबसे बड़ा अपडेट इसमें बड़े टचस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल फ्री-स्टैंडिंग डिस्प्ले का किया जा सकता है। इस अपकमिंग कार में अपडेटेड 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जिसके बीच में इल्युमिनेट होने वाला टाटा.ईवी लोगो दिया जाएगा। 

    Tiago EV Facelift Interior

    Tiago EV Facelift Interior

    इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार में यह सभी फीचर दिए जा सकते हैं :- 

    • 360-डिग्री कैमरा

    • रियर एसी वेंट्स

    • रियर चार्जिंग पोर्ट

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    • छह-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम

    • इल्यूमेटिंग टाटा.ईवी स्टीयरिंग व्हील लोगो

    • नई डिजाइन वाला सेंटर कंसोल लेआउट

    360-डिग्री कैमरा इसका सबसे बड़ा हाइलाइट होगा क्योंकि यह टियागो ईवी को भारत की उन सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक बना सकता है जो अपने सेगमेंट में यह टेक्नोलॉजी देगी। 

    Tiago EV Facelift

    Tiago EV Facelift

    बैटरी पैक, मोटर व रेंज 

    2026 टाटा टियागो ईवी गाड़ी में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाली पावरट्रेन दी जा सकती है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    बैटरी पैक पैक 

    19.2 केडब्लूएच (मीडियम रेंज) 

    24 केडब्लूएच (लॉन्ग रेंज) 

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    223 किलोमीटर 

    293 किलोमीटर 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    पावर 

    62 पीएस

    75 पीएस

    टॉर्क

    110 एनएम

    114 एनएम

    टियागो ईवी न्यू मॉडल की स्टाइलिंग और फीचर में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, अनुमान है कि टाटा अपनी पंच ईवी की तरह इसमें बैटरी पैक्स को अपडेट कर सकती है, जिससे इस हैचबैक कार की रेंज थोड़ी बढ़ सकती है। 

    Tiago EV Facelift

    संभावित कीमत और मुकाबला  

    नई टाटा टियागो ईवी को मॉडर्न फीचर और नए लुक्स के साथ भारत में कल लॉन्च किया जाएगा। अनुमान है कि इसके एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा।

    ज्यादा मॉडर्न लुक, अपडेटेड केबिन, और 360-डिग्री कैमरा व रियर एसी वेंट्स जैसी प्रीमियम टेक्नोलॉजी के साथ नई टाटा टियागो ईवी किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए तैयार है।

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