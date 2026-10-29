डेंजा जेड9 जीटी का टीजर जारी: क्या ब्रांड का दूसरा प्रोडक्ट जल्द आ रहा है?

बीवाईडी का लग्जरी ब्रांड डेंजा भारत में अगले महीने, यानी नवंबर 2026 में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इसे लेकर बाजार में काफी हलचल है। अब, अपने आधिकारिक लॉन्च से पहले ही, ब्रांड ने अपनी आने वाली एक कार डेंजा जेड9 जीटी का टीजर जारी किया है। यह कार अपनी यूनिक "शूटिंग ब्रेक" बॉडी स्टाइल, शानदार इंटीरियर और हैरान कर देने वाले परफॉर्मेंस आंकड़ों के साथ आएगी।

टीजर में क्या दिखा?

डेंजा की तरफ से जारी किया गया आधिकारिक टीजर काफी छोटा है, लेकिन इससे कुछ जरूरी बातें साफ़ हो जाती हैं। कार के खास एलईडी हेडलैंप डिजाइन और बूटलिड के शार्प एंगल को देखकर यह पुष्टि हो जाती है कि यह वाकई में जेड9 जीटी ही है, जिसका डिजाइन ग्लोबल मार्केट में पहले ही अपनी पहचान बना चुका है। टीजर में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला फीचर "बूस्ट मोड" है। यह एक ऐसा फंक्शन है जो तेज एक्सलरेशन के दौरान कुछ समय के लिए कार को अतिरिक्त पावर देता है, जिससे परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल आता है। यह फीचर कार के इंटरनेशनल वर्जन में पहले से मौजूद है और अब इसके भारतीय मॉडल में भी आने की उम्मीद है।

इसके अलावा, टीजर में कार का सिग्नेचर "Fjord Green" रंग भी दिखाया गया है। यह एक गहरा, ग्लॉसी फ़िनिश वाला हरा रंग है जो कार के स्लीक और एयरोडायनामिक डिजाइन को और भी आकर्षक बनाता है। यह रंग न सिर्फ कार को एक प्रीमियम लुक देता है, बल्कि भीड़ में उसे एक अलग पहचान भी दिलाता है।

डेंजा जेड9 जीटी के बारे में

डेंजा जेड9 जीटी को दुनिया भर में ब्रांड के एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट के तौर पर पोजिशन किया गया है। इसका मकसद सिर्फ़ एक लग्जरी कार बनाना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के मामले में बीवाईडी की क्षमताओं का प्रदर्शन करना भी है। इसे सीधे तौर पर पोर्श टायकन, बीएमडब्ल्यू आई7 और मर्सिउीज-बेंज ईक्यूएस जैसी बड़ी यूरोपीय लग्जरी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका रेडिकल "शूटिंग ब्रेक" डिजाइन इसे पारंपरिक सेडान कार से अलग करता है। इसकी रूफलाइन पीछे की तरफ़ ढलान वाली है, जो इसे एक कूपे जैसा स्पोर्टी लुक देती है, लेकिन साथ ही ज्यादा बूट स्पेस भी बनाए रखती है। यह डिजाइन कार को एक नीचा और चौड़ा स्टांस देता है, जो इसकी परफॉर्मेंस क्षमताओं को दर्शाता है।

फीचर्स के मामले में, जेड9 जीटी किसी भी तरह से पीछे नहीं है। इसकी केबिन टेक्नोलॉजी और लग्जरी से भरी हुई है:

दो रेफ्रिजरेटर

डिजिटल साइड मिरर

1150वाट 20-स्पीकर DEVIALET साउंड सिस्टम

आगे 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट, हीटिंग, वेंटिलेशन, 10-पॉइंट मसाज फंक्शन और एक्टिव साइड बोल्स्टर के साथ

17.3-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 13.2-इंच पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन

फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और दो 50वाट वायरलेस फ़ोन चार्जर

सेफ्टी के मामले में भी जेड9 जीटी काफ़ी एडवांस्ड है। इसमें लेवल 2+ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), कई एयरबैग और सभी इलेक्ट्रॉनिक असिस्ट शामिल हैं। इसका सबसे खास सेफ्टी फीचर व्हीकल मोशन कंट्रोल सिस्टम है। कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़्तार पर टायर फटने की स्थिति में भी कार को कंट्रोल में रखकर क्रैश होने से बचा सकता है।

पावरट्रेन और स्पेसिफिकेशन

ग्लोबल मार्केट में डेंजा जेड9 जीटी को फुली-इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड, दोनों पावरट्रेन विकल्पों में बेचा जाता है। हालांकि, भारतीय बाजार के लिए अनुमान है कि कंपनी यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेगी। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन

बैटरी पैक 63.82 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 3 सर्टिफाइड रेंज (डब्ल्यूएलटीपी) 599 किलोमीटर पावर 1156 पीएस टॉर्क 1210 एनएम ड्राइव ऑल-व्हील डृराइव सर्टिफाइड एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 2.7 सेकंड सर्टिफाइड टॉप स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटे

ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 1,156 पीएस की पावर और 2.7 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे दुनिया की सबसे तेज कार में से एक बनाती है। इसमें कार्बन सिरेमिक डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ एडैप्टिव ड्यूल-चैंबर एयर सस्पेंशन दिया गया है, जो बेहतरीन राइड क्वालिटी और हैंडलिंग का संतुलन बनाता है। इसकी सबसे बड़ी तकनीकी खासियत बीवाईडी की फ्लैगशिप 1,500 किलोवाट डीसी फास्ट-चार्जिंग क्षमता है। यह टेक्नोलॉजी बैटरी को सिर्फ 5 मिनट में 10% से 70% तक चार्ज कर सकती है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम है।

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

डेंजा ने अभी तक जेड9 जीटी की आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है। ब्रांड का भारत में डेब्यू 13 नवंबर 2026 को होना है, और उम्मीद है कि जेड9 जीटी को 2027 में भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। डेंजा जेड9 जीटी की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है। इसका मुकाबला बीएमडब्ल्यू आई7, मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस और पोर्श टायकन जैसी लग्जरी कार से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर डेंजा जेड9 जीटी का मकसद भारतीय बाजार में आते ही सबको चौंकाना और अपनी एक अलग पहचान बनाना है, तो यह कार अपने इस काम को बखूबी पूरा करती है। यह सच है कि इसके पास बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या पोर्श जैसी दशकों पुरानी ब्रांड विरासत और "स्नॉब वैल्यू" नहीं है। लेकिन, अपने हैरान कर देने वाले परफॉर्मेंस लेवल, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और यूनिक डिजाइन के साथ, यह निश्चित रूप से डेंजा के लिए भारत में एक बेहतरीन "हेलो प्रोडक्ट" साबित हो सकती है।

यह कार उन खरीदारों को आकर्षित करेगी जो कुछ नया और अलग चाहते हैं और जिनके लिए परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी ब्रांड नेम से ज्यादा मायने रखती है। अभी भी इस कार के बारे में बहुत सी जानकारी सामने आनी बाकी है, जैसे कि इसकी सटीक लॉन्च डेट और आधिकारिक कीमत। अगर डेंजा इस हेलो प्रोडक्ट को सफल बनाना चाहती है, तो उसे इसकी कीमत को अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले आकर्षक रखना होगा। डेंजा जेड9 जीटी में भारतीय लग्जरी ईवी सेगमेंट में हलचल मचाने की पूरी क्षमता है।

आपको डेंजा जेड9 जीटी के बारे में क्या लगता है? क्या यह भारतीय बाजार में सफल हो पाएगी? हमें कमेंट्स में बताएं।