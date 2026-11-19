modified on नवंबर 19, 2026 18:20 ist

last updated on Nov 19, 2026 18:20 IST

published on Nov 19, 2026 17:38 IST

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट भारत में टेस्टिंग के दौरान देखी गई है। यह एसयूवी असल में जेटूर टी2 पर बेस्ड है और इसकी तस्वीरें अब पहले से ज्यादा साफ हैं, जिनसे इसके बॉक्सी सिल्हूट और कुछ स्टाइल एलिमेंट्स की पुष्टि होती है। जेएसडब्ल्यू मोटर्स का आधिकारिक डेब्यू 3 दिसंबर 2026 को होगा और कॉम्बैट भारत में ब्रांड की पहली पेशकश होगी। चलिए जानते हैं कि इस प्रीमियम 5-सीटर एसयूवी कार से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं।

एक्सटीरियर

स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट का डिजाइन बेहद बॉक्सी है, जो सीधे जेटूर टी2 से लिया गया है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि इसमें वर्टिकली एलईडी टेललैम्प्स और टेलगेट पर एक बड़ा स्पेयर व्हील है। इसके अलावा, भारी-भरकम रूफ रेल्स इसके एसयूवी स्टांस को और दमदार बनाती हैं।

सामने से, कॉम्बैट का डिजाइन जेटूर टी2 की तरह बिल्कुल सीधा और फ्लैट है है। ग्रिल और बंपर पर चंकी डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। एक बड़ा बदलाव ब्रांडिंग में है - जहां अंतरराष्ट्रीय मॉडल पर ‘जेटूर’ लिखा है, वहीं भारतीय मॉडल पर ‘कॉम्बैट’ नाम की ब्रांडिंग होगी। साथ ही, जेटूर लोगो की जगह जेएसडब्ल्यू मोटर्स का बैज देखने को मिलेगा।

साइड से देखने पर कार काफी "बुच" लगती है। इसकी फ्लैट रूफलाइन और दमदार स्टांस इसे सड़क पर एक दमदार प्रजेंस देते हैं। उम्मीद है कि इसमें 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स और चंकी व्हील-आर्च क्लैडिंग मिलेगी। एडवेंचरस लुक को पूरा करने के लिए इसमें कुछ रग्ड एक्सेंट भी मिल सकते हैं।

यह एसयूवी महिंद्रा थार रॉक्स से भी लंबी है, इसकी लंबाई 4,785 मिलीमीटर, चौड़ाई 2,006 मिलीमीटर और ऊंचाई 1,880 मिलीमीटर है, साथ ही इसका व्हीलबेस 2,800 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लीयरेंस 220 मिलीमीटर है।

केबिन

पिछली स्पाई तस्वीरों में हमने देखा कि कॉम्बैट में सिल्वर एक्सेंट के साथ ब्लैक एंड व्हाइट थीम और एक सीधा डैशबोर्ड है जो बॉक्सी एक्सटीरियर से मैच करता है। सेंटर स्टेज पर एक बड़ा 15.6-इंच टचस्क्रीन है, जिसके नीचे हॉरिजॉन्टल एसी वेंट हैं। यह भी पता चला है कि इसमें जेएसडब्ल्यू मोटर्स के लोगो वाला एक चंकी फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है।

इसका व्हीलबेस बड़ा है जिससे हमें उम्मीद है कि यह एक बड़ी 5 सीटर एसयूवी कार होगी, जिसमें काफी बूट स्पेस होगा। आइए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या है:

फीचर और सेफ्टी

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट में 15.6-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक पैनोरमिक सनरूफ, मेमोरी फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीट, आगे वेंटिलेटेड सीट, 12-स्पीकर सोनी ऑडियो सिस्टम और 50वाट का वायरलेस फोन चार्जर मिलने की उम्मीद है।

हमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, क्रूज़ कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल जैसे फीचर्स की भी उम्मीद है।

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस, एक 540-डिग्री कैमरा जो कार के नीचे की ज़मीन भी दिखाता है, हिल-होल्ड असिस्ट (एचएचए) और हिल-डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी) जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। जेटूर टी2 को एशियन एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, और हमें उम्मीद है कि भारतीय वर्जन में भी यही सेफ्टी फीचर्स होंगे।

पावरट्रेन

अंतरराष्ट्रीय बाजार में जेटूर टी2 में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल प्लग-इन हाइब्रिड और 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि, भारतीय वर्जन में कॉम्बैट में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन होने की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में टी2 ऑल-व्हील ड्राइव में उपलब्ध है, लेकिन उम्मीद है कि भारत में कॉम्बैट फ्रंट-व्हील ड्राइव कार हो सकती है। स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियों के उलट, इसे लैडर-फ्रेम चेसिस के बजाय मोनोकॉक आर्किटेक्चर पर बनाया जा सकता है, जो ऑन-रोड कम्फर्ट को प्रायोरिटी देता है।

यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल प्लग-इन हाइब्रिड 2-लीटर टर्बो पेट्रोल गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी 3-डीएचटी 7-स्पीड डीसीटी पावर 184 पीएस 156 पीएस 254 पीएस टॉर्क 290 एनएम 220 एनएम 390 एनएम ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

*डीसीटी- डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

संभावित लॉन्च, कीमत और मुकाबला

कॉम्बैट दिसंबर 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है। इसे जेएसडब्ल्यू के महाराष्ट्र स्थित छत्रपति संभाजीनगर प्लांट में असेंबल किया जाएगा, हालांकि शुरूआत में यूनिट्स शायद इम्पोर्ट की जाएंगी। इसकी संभावित कीमत 38 लाख रुपये से 42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। कीमत के हिसाब से, इसका मुकाबला किआ सोरेंटो, स्कोडा कोडिएक और फॉक्सवैगन टेरॉन से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट का लॉन्च भारतीय प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में एक नई जान फूंक सकता है, जहां फिलहाल कुछ ही ऑप्शंस हैं। हाल के वर्षों में ग्राहकों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है, और वे बड़ी और महंगी कार पर खर्च करने को तैयार हैं। एसयूवी कार का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में कॉम्बैट का रग्ड, अपराइट स्टाइल और फीचर-लोडेड इंटीरियर निश्चित रूप से खरीदारों को आकर्षित कर सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय बाजार में एक नया ब्रांड कैसा प्रदर्शन करता है।

भारतीय बाजार में आ रहे इस नए ब्रांड और इसकी पहली एसयूवी कार के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं।

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