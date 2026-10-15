2026 टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट: पुरानी और नई कार में क्या है अंतर, जानिए यहां

Published On अक्टूबर 15, 2026 11:18 ist

last updated on Oct 15, 2026 11:18 IST

published on Oct 15, 2026 11:18 IST

टोयोटा ने भारतीय बाजार में 2026 ग्लैंजा फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है, जिसका मकसद अपडेट डिजाइन और नए फीचर्स के साथ ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करना है। इस प्रीमियम हैचबैक कार में अब एक नया इंजन भी दिया गया है, जो हाल ही में नई मारुति बलेनो गाड़ी से लिया गया है। यह कार पहले से ज्यादा आकर्षक और फीचर-लोडेड हो गई है। आइए, डिजाइन, फीचर्स, पावरट्रेन और अन्य पहलुओं के आधार पर पुरानी और New Toyota Glanza का कंपेरिजन करते हैं।

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

नई ग्लैंजा में सबसे बड़ा और ध्यान खींचने वाला बदलाव इसके फ्रंट प्रोफाइल में किया गया है। कार की नोज अब पहले से ज्यादा बोल्ड और आक्रामक दिखती है, जिसका श्रेय ग्लॉस ब्लैक सराउंड वाली बड़ी हनीकॉम्ब मेश ग्रिल को जाता है। इस ग्रिल के चारों ओर सिल्वर इंसर्ट और ऊपरी किनारे पर एक पतली क्रोम स्ट्रिप दी गई है। एक और अहम बदलाव यह है कि टोयोटा का लोगो अब ग्रिल से हटकर बोनट पर चला गया है। बम्पर को भी अपडेट किया गया है और इसमें नए एलईडी फॉग लैम्प्स के लिए एक नई हाउसिंग है। हालांकि, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है। पुरानी ग्लैंजा का डिजाइन पारंपरिक" था, जो एक बड़े ग्राहक वर्ग को पसंद आता था, जबकि नया सेटअप कितना सफल होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

साइड डिजाइन

साइड से देखने पर नई ग्लैंजा का सिल्हूट काफी हद तक पुरानी कार जैसा ही है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिससे कार का जाना-पहचाना प्रोफाइल बना रहता है। 16-इंच के अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी वही है जो पुराने मॉडल में मिलता था। इसके अलावा, क्रोम डोर हैंडल और विंडो लाइन पर दी गई क्रोम स्ट्रिप को भी बरकरार रखा गया है। साइड प्रोफाइल में एकमात्र छोटा लेकिन ध्यान देने योग्य बदलाव शार्क-फिन एंटीना है। पुराने मॉडल में एक पारंपरिक एंटीना मिलता था, जबकि नए मॉडल में मॉडर्न शार्क-फिन एंटीना दिया गया है, जो कार को थोड़ा और स्टाइलिश बनाता है।

पीछे का डिजाइन

कार के पिछले हिस्से में बदलाव काफी मामूली हैं। यहां अपडेट बम्पर दिया गया है, लेकिन इसका ओवरऑल डिजाइन पुराने मॉडल की तरह ही भारी-भरकम लगता है। सी-शेप वाले एलईडी टेललैम्प्स, उन्हें जोड़ने वाली क्रोम स्ट्रिप और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर जैसे एलिमेंट्स पहले जैसे ही हैं। ये सभी मिलकर हैचबैक को पीछे से एक स्पोर्टी और आकर्षक लुक देते हैं। कुल मिलाकर, यह कहना गलत नहीं होगा कि एक्सटीरियर में किए गए ज्यादातर बदलाव कार के फ्रंट तक ही सीमित हैं, जबकि रियर और साइड प्रोफाइल को काफी हद तक पहले जैसा ही रखा गया है।

अगर आप कार के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो टोयोटा ग्लैंजा की फोटो गैलरी देखें।

कलर ऑप्शन

टोयोटा ने फेसलिफ्ट ग्लैंजा के साथ ग्राहकों को ज्यादा विकल्प देने के लिए दो नए रंग पेश किए हैं। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जहां 5 रंगों में उपलब्ध था, वहीं अब नई ग्लैंजा कुल 7 आकर्षक रंगों में आती है। नए जोड़े गए रंग 'डिजिटल टील ग्रीन' और 'ब्लूइश ब्लैक' हैं, जो कार को एक फ्रेश अपील देते हैं।

नई ग्लैंजा (फेसलिफ्ट) पुरानी ग्लैंजा (प्री-फेसलिफ्ट) कैफे व्हाइट कैफे व्हाइट एंटाइसिंग सिल्वर एंटाइसिंग सिल्वर गेमिंग ग्रे गेमिंग ग्रे स्पोर्टिन रेड स्पोर्टिन रेड इंस्टा ब्लू इंस्टा ब्लू डिजिटल टील ग्रीन (नया) - ब्लूइश ब्लैक (नया) -

इंटीरियर

अंदर की तरफ, केबिन का लेआउट और इस्तेमाल की गई सामग्री काफी हद तक पहले जैसी ही है। डैशबोर्ड पर डुअल-टोन ब्लैक और बेज थीम को जारी रखा गया है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसे एक प्रीमियम फील देता है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन है, जिसके ठीक नीचे हॉरिजॉन्टल एसी वेंट्स और क्लाइमेट कंट्रोल के बटन दिए गए हैं। केबिन का डिजाइन अच्छा है और सभी कंट्रोल्स ड्राइवर की आसान पहुंच में हैं। पुरानी ग्लैंजा की तरह ही, नई टोयोटा ग्लैंजा में भी पिछली सीटों पर पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम मिलता है, और केबिन काफी हवादार महसूस होता है। यह खूबी ग्लैंजा को रोजाना के शहरी सफर और लंबी यात्राओं, दोनों के लिए एक आरामदायक और उपयुक्त कार बनाती है।

फीचर्स और सेफ्टी

नई ग्लैंजा में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इसमें अब वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं, जो खासकर भारतीय गर्मियों में बहुत आरामदायक साबित होती हैं। बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए 6-स्पीकर क्लेरियन साउंड सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा, एक वायरलेस फोन चार्जर भी दिया गया है, जो आज के समय में एक बहुत ही सुविधाजनक फीचर है।

इनके अलावा, पुराने मॉडल के फीचर्स को भी जारी रखा गया है। इनमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री के साथ पुश-बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

सेफ्टी के मामले में, नई ग्लैंजा ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। इसमें अब लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है। इस सेफ्टी सूट में एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ईएसपी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम), हिल होल्ड कंट्रोल, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स पहले से ही मौजूद हैं।

पावरट्रेन

2026 टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में हुआ है। इसमें अब नया Z12E सीरीज का 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। इस इंजन ने पुराने मॉडल के के-सीरीज 4-सिलेंडर 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन की जगह ली है। नया इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

पहले की तरह, फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी उपलब्ध है। लेकिन इस बार एक बड़ा अपडेट यह है कि सीएनजी के साथ अब एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है। यह उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो कम रनिंग कॉस्ट के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा भी चाहते हैं। पावर और टॉर्क के आंकड़ों में थोड़ा बदलाव आया है, जैसा कि नीचे दी गई टेबल में देखा जा सकता है।

मॉडल नई ग्लैंजा पुरानी ग्लैंजा इंजन 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड + सीएनजी 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड + सीएनजी सिलेंडर 3 3 4 4 पावर 83 पीएस 70 पीएस 90 पीएस 77.5 टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम 113 एनएम 98.5 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

कीमत और मुकाबला

अपडेट्स के साथ नई टोयोटा कार की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। 2026 टोयोटा ग्लैंजा की प्राइस 6.99 लाख रुपये से शुरू होकर 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसकी तुलना में, पुरानी ग्लैंजा की कीमत 6.73 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच थी। टोयोटा ग्लैंजा का मुकाबला मारुति बलेनो, टाटा अल्ट्रोज और हुंडई आई20 जैसी प्रीमियम हैचबैक कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना

पुरानी ग्लैंजा की तुलना में, 2026 फेसलिफ्ट कुछ महत्वपूर्ण कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ आती है जो इसे एक ज्यादा परिपक्व और मॉडर्न लुक देते हैं, जबकि इसके जाने-पहचाने ओवरऑल डिजाइन को भी बरकरार रखा गया है। इसके अलावा, इसमें मैकेनिकल बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें नया 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और सीएनजी के साथ एएमटी का विकल्प शामिल है, जो इसे और भी प्रैक्टिकल बनाता है।

लेवल 2 एडीएएस, वेंटिलेटेड सीट और वायरलेस चार्जर जैसे नए फीचर्स का जुड़ना ग्लैंजा को अपने प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक मजबूत स्थिति में लाता है। पुराने मॉडल की तुलना में कीमत थोड़ी अधिक होने के बावजूद, दिए गए अपडेट्स और फीचर्स इस बढ़ी हुई कीमत को सही ठहराते हैं। जो खरीदार टोयोटा के भरोसे और कार के माइलेज को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए यह मायने रखता है कि ग्लैंजा, मारुति बलेनो का ही रीबैज वर्जन है, जिससे सर्विस और पार्ट्स की उपलब्धता आसान हो जाती है। कुल मिलाकर, इन अपडेट्स ने ग्लैंजा को अपने सेगमेंट में एक आकर्षक और संपूर्ण पैकेज बना दिया है, जिसमें अब वह सब कुछ है जो एक आधुनिक खरीदार अपनी कार में चाहता है।

यह भी देखें: टोयोटा ग्लैंजा ऑन रोड प्राइस