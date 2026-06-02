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    जून 2026 में ये चार कारें भारत में हो सकती हैं लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

    जून 2026 का महीना प्रीमियम कार खरीदारों के लिए काफी रोमांचक साबित हो सकता है, में लग्जरी सेडान, परफॉरमेंस एसयूवी से लेकर इलेक्ट्रिक कारों को पेश किया जा सकता है  

    प्रकाशित: जून 02, 2026 01:02 pm । स्तुति

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    Upcoming Cars Launching in June 2026

    जून 2026 में शायद बहुत कम गाड़ियों को लॉन्च होते देखा जाएगा, लेकिन कई मॉडल्स ऐसे होंगे जो लोगों का ध्यान जरूर खीचेंगे। इस महीने लग्जरी कार कंपनियां अपने फ्लैगशिप मॉडल्स के अपडेटेड वर्जन पेश कर सकती हैं, साथ ही कई प्रीमियम एसयूवी कारों के लॉन्च होने की भी उम्मीद है।

    मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्लू उन ब्रांड में शामिल हैं जो भारतीय बाजार के लिए नए मॉडल्स लाने की तैयारी कर रहे हैं। जून में यह सभी कारें हो सकती है लॉन्च, यहां देखें पूरी लिस्ट :- 

    मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट

    लॉन्च डेट : 15 जून 2026

    संभावित कीमत : 2 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) 

    मर्सिडीज-बेंज ने कंफर्म किया है कि फेसलिफ्ट एस-क्लास को भारत में 15 जून 2026 को लॉन्च किया जाएगा। नए अपडेट से फ्लैगशिप सेडान कार का पूरा लुक नहीं बदलेगा, लेकिन इसे समय के साथ मॉडर्न बनाए रखने के लिए इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे। इसमें नए लाइटिंग एलिमेंट, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और नए एक्सटीरियर पेंट ऑप्शन दिए जा सकते हैं। 

    Mercedes-Benz S-Class Facelift Front Left Side Image

    इसके केबिन में कंफर्ट और टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें एमबीयूएक्स इंफोटेनमेंट सिस्टम का नया वर्जन, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर और लग्जरी रियर-सीट एक्सपीरिएंस मिलता है। भारत आने वाली मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास को प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट में पेश किया जाएगा, जिससे यह मर्सिडीज-बेंज की पहली सेडान कार बन जाएगी जिसमें यह पावरट्रेन मिलेगी। मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट भारतीय वर्जन के सही स्पेसिफिकेशन फिलहाल सामने आने बाकी है। 

    मिनी कूपर कंट्रीमैन सी 

    लॉन्च डेट : 17 जून 2026

    संभावित कीमत : 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) 

    जून 2026 में मिनी अपनी कंट्रीमैन सी को भारत में लॉन्च कर सकती है। इस एसयूवी कार की बुकिंग अप्रैल के आखिर में शुरू हो गई थी। यह भारत में असेंबल करके बेची जाने वाली पहली पेट्रोल पावर्ड कंट्रीमैन होगी। 

    Mini Countryman C front-right-side

    कंट्रीमैन सी कार की स्टाइलिंग स्टैंडर्ड मॉडल के जैसी हो सकती है, लेकिन इसमें कई यूनीक डिजाइन टच दिए जाएंगे जिसमें ग्रिल पर शैम्पेन कलर्ड एक्सेंट, स्किड प्लेट, साइड ट्रिम एलिमेंट और एक्सटीरियर बैजिंग शामिल होगी। इस गाड़ी में 9.4-इंच सर्कुलर ओएलईडी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम और हेडअप डिस्प्ले जैसे फीचर दिए जाएंगे। अनुमान है कि इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है। 

    होंडा जेडआर-वी  

    लॉन्च डेट : जून 2026 के आखिर में 

    संभावित कीमत : 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    हाल ही में होंडा ने जेडआर-वी से भारत में पर्दा उठाया है। इस एसयूवी कार को आने वाले हफ्तों में लॉन्च किया जा सकता है। होंडा के लाइनअप में इसे एलिवेट के बीच में पोजिशन किया जाएगा। अनुमान है कि जेडआर-वी कार प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में कंपनी की मौजूदगी को मजबूत कर सकती है। इस गाड़ी में स्लीक डिजाइन के साथ स्पोर्टी फ्रंट प्रोफाइल मिलेगी और इसका केबिन लेआउट एकदम मॉडर्न होगा। 

    Honda ZR-V Front Left Side Image

    केबिन के अंदर इसमें 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी जैसे फीचर मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जेडआर-वी गाड़ी में हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं और उम्मीद है कि होंडा भारतीय मार्केट में भी यही पावरट्रेन पेश करेगी। इसकी 2-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन 184 पीएस की पावर और 315 एनएम का टॉर्क जेनरेट करती है। इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ ई-सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। 

    बीवाईडी सीलायन 6 

    संभावित लॉन्च डेट : जून 2026 के आखिर में 

    संभावित कीमत : 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    बीवाईडी अपनी सिलायन 6 गाड़ी को भारत में पेश कर सकती है, जिससे कंपनी का एसयूवी पोर्टफोलियो और भी मजबूत हो जाएगा। इस प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी कार को भारत की सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए कई बार देखा जा चुका है, जिससे पता चला है कि इसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है। 

    BYD Sealion 6 Front Left Side Image

    सीलायन 6 अंतरराष्ट्रीय वर्जन में प्लग-इन हाइब्रिड इंजन दिया गया है जिसके तहत 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर ऑप्शन शामिल है। अनुमान है कि इसमें 15.6-इंच रोटेटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम केबिन मटीरियल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी पैकेज (एडीएएस तहत) दिया जा सकता है। 

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    मर्सिडीज एस रेनफोर्स्ड class फेसलिफ्ट पर अपना कमेंट लिखें

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