भारत में अगस्त 2025 में लॉन्च हुई ये 7 कार, देखिए पूरी लिस्ट

अगस्त में 2025 फेस्टिव सीजन की शुरूआत हुई और भारत के कार बाजार में इस महीने काफी हलचल भी रही। इस दौरान यहां सात नई कार लॉन्च हुई, जिनमें कुछ स्पेशल एडिशन और एक लग्जरी परफॉर्मेंस कार शामिल थी। आइए अगस्त 2025 में लॉन्च हुई सभी कारों पर एक नजर डालते हैं:

निसान मैग्नाइट कुरो एडिशन

कीमत: 8.31 लाख रुपये से 10.87 लाख रुपये

फेसलिफ्ट मैग्नाइट के लॉन्च के साथ, हाल ही में निसान ने अपने कुरो स्पेशल एडिशन को भी फिर से उतारा है। इससे पहले प्री-फेसलिफ्ट मैग्नाइट के साथ यह स्पेशल एडिशन मिलता था जिसे बंद कर दिया गया था। यह एसयूवी कार के मिड वेरिएंट एन-कनेक्टा पर बेस्ड है। प्रमुख बदलावों में ऑल-ब्लैक कलर, 16-इंच ब्लैक अलॉय व्हील और ब्लैक केबिन थीम शामिल है। नए फीचर में एसेसरी के तौर पर एक वायरलेस फोन चार्जर और एक डैशकैम दिया गया है। इसके अलावा इसमें एन-कनेक्टा वेरिएंट वाले फीचर दिए गए हैं, जिनमें एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, और पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

निसान मैग्नाइट में दो इंजन विकल्प दिए गए हैं और ये दोनों कुरो एडिशन के साथ उपलब्ध हैं। इसमें 72 पीएस 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 100 पीएस 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है। दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है, वहीं नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 5-स्पीड एएमटी और टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ सीवीटी का विकल्प भी दिया गया है।

सिट्रोएन सी3 एक्स

कीमत: 7.91 लाख रुपये से 9.90 लाख रुपये

अगस्त 2025 में सिट्रोएन ने सी3 हैचबैक कार की वेरिएंट लाइनअप को अपडेट किया और इसका नया टॉप मॉडल एक्स उतारा, जो पहले वाले टॉप वेरिएंट शाइन पर बेस्ड है। नए एक्स वेरिएंट को कुछ नए फीचर और कुछ कॉस्मेटिक अपडेट के साथ पेश किया गया है। एक्सटीरियर में बदलाव के तौर पर ऑल-एलईडी हेडलाइट और आगे फॉग लैंप्स, और टेलगेट पर ‘सी3 एक्स’ बैजिंग दी गई है।

फीचर लिस्ट की बात करें तो सिट्रोएन ने सी3 एक्स में एक 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप जैसे फीचर दिए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 360 डिग्री कैमरा (वैकल्पिक) और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए हैं। सिट्रोएन हैचबैक कार में दो इंजन: 82 पीएस 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 110 पीएस 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल के साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन

कीमत: 27.79 लाख रुपये

एक प्रसिद्ध डीसी कॉमिक चरित्र से प्रेरणा लेते हुए, महिंद्रा ने बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का एक लिमिटेड बैटमैन एडिशन पेश किया, जिसे इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के टॉप मॉडल पैक थ्री पर तैयार किया गया है। कंपनी की शुरुआत में इसकी केवल 300 यूनिट बेचने की योजना थी, लेकिन बाद में लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने के कारण कंपनी ने इसकी यूनिट बढ़ाकर 999 करने की घोषणा की। इसमें मैट ब्लैक एक्सटीरियर शेड और बाहर चारों तरफ कई बैटमैन स्टीकर, और बड़े 20-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। केबिन में बदलाव के तौर पर ड्राइवर कॉकपिट के आसपास गोल्डन इनसर्ट और कई बैटमैन लोगो शामिल है।

इसकी फीचर लिस्ट में दो 12.3-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट के लिए), फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ, दो वायरलेस फोन चार्जर, और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है। महिंद्रा ने इसमें सात एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए हैं। बैटमैन एडिशन केवल बड़े 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जिसकी फुल चार्ज में रेंज 682 किलोमीटर बताई गई है। इसमें एक 286 पीएस इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो पीछे वाले पहियों पर पावर सप्लाई करती है।

यह भी पढ़ें: मारुति ई विटारा में ग्रैंड विटारा के मुकाबले मिलेगा इन 7 फीचर का एडवांटेज

रेनो काइगर फेसलिफ्ट

कीमत: 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये

रेनो काइगर फेसलिफ्ट अगस्त 2025 में लॉन्च हुई, जो इस सब-4 मीटर एसयूवी कार के हमारे बाजार में पेश होने के चार साल बाद आई है। नए वेरिएंट लाइनअप के अलावा, काइगर के बाहरी डिजाइन में कई अहम बदलाव किए गए हैं और केबिन को भी नया रूप दिया गया है। अपडेट के तौर पर अब काइगर में ऑल-एलईडी लाइटिंग, फॉग लैंप्स, नए अलॉय व्हील, रेनो का नया लोगो, और नए बंपर दिए गए हैं। इसके केबिन में अब ड्यूल-टोन व्हाइट और ग्रे थीम के साथ लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और स्टीयरिंग व्हील पर नया रेनो लोगो दिया गया है।

रेनो ने इसमें एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, एक 7-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, आगे वेंटिलेटड सीटें, और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए हैं। नई काइगर में पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा, हिल-होल्ड असिस्ट, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इस सब-4 मीटर एसयूवी कार में दो इंजन: 72 पीएस 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 100 पीएस 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल का विकल्प दिया गया है। दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है, वहीं नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 5-स्पीड एएमटी और टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53

कीमत: 1.35 करोड़ रुपये

अगस्त 2025 में, हमें मर्सिडीज-बेंज सीएलई लाइनअप में मर्सिडीज-एएमजी सीएल 53 के रूप में नई कार मिली। एएमजी मॉडल होने के कारण, इसमें वर्टिकल स्लैट्स के साथ पैनोअमेरिकन ग्रिल, ‘एएमजी’ बैजिंग, ब्लैक मल्टी-स्पोक 20-इंच अलॉय व्हील और एक क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं। केबिन में भी स्पोर्टी अपील दी गई है, इसके लिए एएमजी-स्पेसिफिक ब्लैक थीम (सीटों पर रेड स्ट्रिचिंग कॉन्ट्रास्ट के साथ), फ्लोर मैट, स्टीयरिंग व्हील और बकेट सीट के लिए ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है।

परफॉर्मेंस फोकस मर्सिडीज कार में एक 11.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 12.3-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, गेस्चर कंट्रोल के साथ पावर टेलगेट, और एक हेड्स-अप डिस्प्ले दी गई है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 8 एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा, और एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें 450 पीएस 3-लीटर इनलाइन-6 ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है, और यह महज 4.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है।

टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन

कीमत: 48.50 लाख रुपये

नई जनरेशन टोयोटा कैमरी के लॉन्च के दौरान स्प्रिंट एडिशन को किया गया था और अब जापानी कार कंपनी ने इसे भारत में पेश कर दिया है। इसमें कुछ और नहीं बल्कि स्टैंडर्ड वर्जन के अलावा एक एसेसरीज किट है, जो इसे स्पोर्टी लुक देने के साथ-साथ इस प्रीमियम सेडान कार में कुछ नए फीचर भी जोड़ती है। इसमें बोनट, रूफ और टेलगेट, आगे और पीछे बॉडीकिट के लिए ब्लैक फिनिश, ब्लैक अलॉय व्हील और एक बूट लिप स्पॉइलर शामिल है। इसके केबिन में बदलाव नहीं हुआ है, इसमें अभी भी वही ड्यूल-टोन ब्लैक और टेन थीम और टेन सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

इसमें दो नए फीचर डोर वार्निंग लाइट और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। अन्य फीचर में बदलाव नहीं हुआ है, जिनमें दो 12.3-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी इंस्ट्रूमेंट के लिए), 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट और वेंटिलेशन के साथ आगे 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें नौ एयरबैग, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक 360 डिग्री कैमरा, और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। टोयोटा ने इसमें 230 पीएस 2.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है, जिसका संयुक्त पावर आउटपुट 230 पीएस है। इसमें ई-सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है।

मारुति ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक

इस लिस्ट में अन्य स्पेशल एडिशन मारुति ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक है, जिसमें एक्सक्लूसिव मैट ब्लैक एक्सटीरियर दिया गया है। इसे टॉप मॉडल अल्फा पर तैयार किया गया है, और इसकी कीमत इससे अधिक होने की संभावना है। बदलाव में ब्लैक ग्रिल सराउंड और क्रोम लोगो के दोनों तरफ डार्क क्रोम बार शामिल है। इसमें नए 17-इंच ब्लैक अलॉय व्हील और एसयूवी के चारों तरफ ग्लॉस ब्लैक फिनिश बॉडी क्लेडिंग भी दी गई है। केबिन में कोई बदलाव नहीं हुए हैं और इसमें अभी भी ब्लैक थीम के साथ केबिन में चारों ओर ब्रॉन्ज एक्सेंट दिए गए हैं।

मारुति ने ग्रैंड विटारा में एक 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक हेड्स-अप डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ और पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, और एक 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक में स्टैंडर्ड मॉडल वाला 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन (116 पीएस संयुक्त) दिया गया है, जिसके साथ ई-सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है।

ये सभी कार भारत में अगस्त 2025 में लॉन्च हुई। आप इनमें से कौनसी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे? हमें अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं।