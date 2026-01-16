टाटा नेक्सन एसयूवी कार के बेस वेरिएंट स्मार्ट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

प्रकाशित: जनवरी 16, 2026 11:35 am । स्तुति

अगर आप नेक्सन बेस वेरिएंट को और ज्यादा फीचर लोडेड बनाना चाहते हैं, तो यह दो सब-वेरिएंट में भी उपलब्ध हैं!

टाटा नेक्सन भारत की सबसे पॉपुलर एसयूवी कारों में से एक है और पिछले कई सालों से यह गाड़ी ग्राहकों की सभी जरूरतों को पूरा कर रही है। यह एसयूवी कार कई सारे वेरिएंट और इंजन ऑप्शन में आती है। यहां हमनें टाटा नेक्सन कार के बेस वेरिएंट स्मार्ट की चर्चा की है तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ मिलता है खास।

स्मार्ट वेरिएंट दो सब-वेरिएंट स्मार्ट प्लस और स्मार्ट प्लस एस में उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपको स्मार्ट लाइनअप के तीनों वेरिएंट के बारे में जानकारी देंगे जिससे आपको अंदाजा लग सकेगा कि कौनसा वेरिएंट आपके लिए सबसे अच्छा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

टाटा नेक्सन स्मार्ट

कीमत

नेक्सन गाड़ी के बेस वेरिएंट स्मार्ट की कीमत 7.32 लाख रुपये से 8.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसमें केवल पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके साथ मैनुअल गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। इस वेरिएंट में डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहां देखें इसकी कीमत :-

वेरिएंट-पावरट्रेन कीमत स्मार्ट पेट्रोल मैनुअल 7.32 लाख रुपये स्मार्ट मैनुअल मैनुअल 8.23 लाख रुपये

लुक्स

टाटा नेक्सन स्मार्ट वेरिएंट में आगे की तरफ एलईडी हेडलैंप्स और एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं, लेकिन इसमें फॉग लैंप्स की कमी है।

राइडिंग के लिए इसमें 16-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं, मगर इसमें प्लास्टिक कवर नहीं दिए गए हैं।

इस वेरिएंट में बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और रूफ रेल्स की कमी है जो इसके लुक को बेहतर बनाते। हालांकि, यह इसका बेस मॉडल है, और इसमें इन चीजों का ना होना लाजमी है।

इसमें एलईडी टेललैंप्स (कनेक्टेड नहीं) और रूफ माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है, लेकिन इसमें शार्क फिन एंटीना और स्किड प्लेट नहीं मिलती है।

यह वेरिएंट केवल दो कलर ऑप्शन : प्रिस्टाइन व्हाइट और डेटोना ग्रे में उपलब्ध है।

इंटीरियर

केबिन के अंदर इसमें ऑल-ब्लैक कलर थीम के साथ फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

इसमें टाटा के नए 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ बैकलिट डिस्प्ले दिया गया है जिस पर टाटा लोगो मिलता है।

इस वेरिएंट में बेसिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, लेकिन इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी है।

नेक्सन स्मार्ट वेरिएंट में फ्लोर कंसोल पर कई सारे मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट) के लिए ड्राइवर सिलेक्टर दिया गया है।

यदि आप नेक्सन स्मार्ट वेरिएंट को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको गाड़ी में साउंड सिस्टम और इंफोटेनमेंट यूनिट लगवाने के लिए अलग से पैसे खर्च करने होंगे।

फीचर

नेक्सन स्मार्ट वेरिएंट में कई बेसिक फीचर दिए गए हैं जिसमें मैनुअल एसी, सेंट्रल लॉकिंग, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडो और 12वोल्ट सॉकेट शामिल है। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और सभी पैसेंजर के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, एबीएस के साथ ईबीडी और ईएससी जैसे फीचर दिए गए हैं।

इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एडीएएस और एयर प्यूरीफायर की कमी है।

इस वेरिएंट में रियर एसी वेंट्स की कमी काफी खलती है।

इंजन ऑप्शन

टाटा नेक्सन कार के बेस वेरिएंट स्मार्ट में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें सीएनजी के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की चॉइस भी दी गई है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ सीएनजी पावर 120 पीएस 100 पीएस टॉर्क 170 एनएम 170 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल

नेक्सन एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में 1.5-लीटर डीजल इंजन भी दिया गया है।

हमारी राय

नेक्सन स्मार्ट वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनका बजट कम है और जो एक ऐसी सब-4 मीटर एसयूवी कार चाहते हैं जो हर तरह की कंडीशन में सेफ्टी और भरोसा दे।

अब बात करते हैं इसके स्मार्ट प्लस वेरिएंट की :-

टाटा नेक्सन स्मार्ट प्लस

कीमत

नेक्सन स्मार्ट प्लस वेरिएंट की कीमत 8 लाख रुपये से 9.6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, जो कि स्मार्ट वेरिएंट के मुकाबले 70,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये ज्यादा है। इस वेरिएंट से नेक्सन एसयूवी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना शुरू होता है। यहां देखें स्मार्ट वेरिएंट के मुकाबले इसकी कीमत :-

इंजन स्मार्ट वेरिएंट प्राइस स्मार्ट प्लस वेरिएंट प्राइस अंतर पेट्रोल मैनुअल 7.32 लाख रुपये 8 लाख रुपये + 68,000 रुपये पेट्रोल एएमटी - 8.78 लाख रुपये - सीएनजी मैनुअल 8.23 लाख रुपये 9.15 लाख रुपये + 92,000 रुपये डीजल मैनुअल - 9.01 लाख रुपये -

जैसा की टेबल में देखा जा सकता है, स्मार्ट प्लस सीएनजी मैनुअल वेरिएंट की कीमत स्मार्ट वेरिएंट से 92,000 रुपये ज्यादा है। स्मार्ट प्लस वेरिएंट में डीजल-मैनुअल ऑप्शन भी दिया गया है जो कि पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट से 1 लाख रुपये महंगा है। स्मार्ट प्लस वेरिएंट में 78,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिलता है।

स्मार्ट वेरिएंट के मुकाबले इस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास जानेंगे इसके बारे में आगे :-

लुक्स - स्मार्ट वेरिएंट के मुकाबले इसमें क्या है खास

स्मार्ट प्लस वेरिएंट में 16-इंच स्टील व्हील्स के साथ व्हील कवर दिया गया है।

इस गाड़ी के हेडलैंप्स में फॉलो मी होम फीचर को छोड़कर कोई बदलाव नहीं हुआ है।

इस वेरिएंट में रेगुलर एंटीना दिया गया है, जबकि टॉप वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना मिलता है।

स्मार्ट प्लस वेरिएंट से इसमें ब्लू और बेज कलर ऑप्शन मिलते हैं।

इंटीरियर और फीचर : स्मार्ट वेरिएंट के मुकाबले इसमें क्या है खास

बेस वेरिएंट स्मार्ट के मुकाबले स्मार्ट प्लस वेरिएंट के केबिन का सबसे बड़ा हाइलाइट 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है।

इसमें इंफोटेनमेंट के साथ एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, दो स्पीकर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं।

इस वेरिएंट में टाइप -ए चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है।

स्मार्ट प्लस वेरिएंट में अतिरिक्त कंफर्ट के लिए रियर पावर विंडो दी गई हैं।

अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं।

पावरट्रेन : स्मार्ट वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले इंजन

स्मार्ट प्लस वेरिएंट में पेट्रोल इंजन के साथ एएमटी गियरबॉक्स और डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ सीएनजी 1.5-लीटर डीजल पावर 120 पीएस 100 पीएस 115 पीएस टॉर्क 170 एनएम 170 एनएम 260 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल/एएमटी 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल

हमारी राय

स्मार्ट प्लस वेरिएंट की ज्यादा कीमत बिलकुल वाजिब ठहरती है। यह वेरिएंट प्रैक्टिकैलिटी के साथ-साथ अच्छा कंफर्ट भी देता है क्योंकि इसमें आपको कई काम के फीचर मिलते हैं और इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दिया गया है। यदि आप बेस मॉडल के मुकाबले अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो हम आपको स्मार्ट वेरिएंट के मुकाबले स्मार्ट प्लस वेरिएंट को चुनने की सलाह देंगे।

टाटा नेक्सन स्मार्ट प्लस एस

स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट की कीमत 8.3 लाख रुपये से 9.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। स्मार्ट प्लस वेरिएंट के मुकाबले यह वेरिएंट 30,000 रुपये महंगा है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट में एएमटी गियरबॉक्स नहीं दिया गया है, जो कि आपको स्मार्ट प्लस वेरिएंट के साथ मिलता है।

यहां देखें स्मार्ट प्लस वेरिएंट के मुकाबले स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट की कीमत :-

इंजन ऑप्शन स्मार्ट प्लस प्राइस स्मार्ट प्लस एस प्राइस कीमत पेट्रोल मैनुअल 8 लाख रुपये 8.3 लाख रुपये + 30,000 रुपये सीएनजी मैनुअल 9.15 लाख रुपये 9.42 लाख रुपये + 27,000 रुपये डीजल मैनुअल 9.01 लाख रुपये 9.42 लाख रुपये + 27,000 रुपये

इसमें क्या कुछ अतिरिक्त एडिशन हुए हैं?

स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट में सनरूफ दिया गया है। इसमें ऑटो हेडलैंप्स और रेन-सेंसिंग वाइपर भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं, इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलना जारी है।

हमारी राय

क्या फीचर्स के हिसाब से कीमत में बढ़ोतरी सही है? हां। लेकिन, क्या जोड़े गए फीचर्स जरूरी हैं? नहीं। हम आपको सलाह देंगे कि अगर आपको सनरूफ चाहिए तो ही इसे चुनें।

कुल मिलाकर, हम आपको नेक्सन के बेस वेरिएंट स्मार्ट के मुकाबले स्मार्ट प्लस वेरिएंट को चुनने की सलाह देते हैं क्योंकि इसमें जोड़े गए फीचर इसकी ज्यादा कीमत को एकदम वाजिब ठहराते हैं। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आप इसके स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट को चुन सकते हैं।

आप हमारी इमेज गैलरी में नेक्सन के बेस से ऊपर वाले प्योर वेरिएंट की झलक देख सकते हैं। क्या आप हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट और स्कोडा कायलाक के मुकाबले नेक्सन के एंट्री लेवल वेरिएंट को चुनेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।