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    नई होंडा सिटी के टॉप वेरिएंट जेडएक्स प्लस वेरिएंट पर इन तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    होंडा सिटी जेडएक्स प्लस, जो कि टॉप-स्पेक वेरिएंट है, में सभी मॉर्डन फीचर्स मौजूद हैं, साथ ही यह एकमात्र ऐसा वेरिएंट है जिसमें पावरफुल हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प मिलता है।

    प्रकाशित: जून 01, 2026 05:00 pm । भानु

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    City Facelift

    हाल ही में हमें होंडा सिटी जनरेशन 5 मॉडल को फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसकी शुरुआती कीमत 12 लाख रुपये (पूरे भारत में एक्स-शोरूम प्राइस) है। यह चार मुख्य वेरिएंट : एसवी, वी, जेडएक्स और जेडएक्स प्लस में उपलब्ध है । अगर आप नई होंडा सिटी के फुल लोडेड जेडएक्स प्लस वेरिएंट को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां दी गई तस्वीरों में इसकी विस्तार से जानकारी देखें:

    2026 होंडा सिटी जेडएक्स प्लस: बाहरी डिज़ाइन

    हनीकॉम्ब पैटर्न वाली ग्रिल पूरे फ्रंट पैनल पर फैली हुई है, जो सेडान को स्पोर्टी लुक देती है। पूरी तरह से लोडेड वेरिएंट होने के नाते, इसमें एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑटोमैटिक-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और बोनट के ऊपरी हिस्से में एक लाइट स्ट्रिप दी गई है, जो कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप जैसा इफेक्ट देती है। हालांकि, टॉप-स्पेक जेडएक्स प्लस वेरिएंट में भी फॉग लैंप नहीं दिए गए हैं।

    City Facelift
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    साइड से देखने पर, फेसलिफ्टेड सिटी के जेडएक्स प्लस ट्रिम में ओआरवीएम पर लगे टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जो बेस-स्पेक एसवी वेरिएंट में भी उपलब्ध हैं। 16 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स – जो मिड-स्पेक जेडएक्स वेरिएंट में भी दिए गए हैं – नई सिटी के जेडएक्स प्लस ट्रिम में भी नज़र आते हैं। इसके रियर में एलईडी टेल लाइट्स को 'क्लियर-लेंस' लुक दिया गया है और बूटलिप स्पॉइलर बॉडी कलर का है। साथ ही, बूटलिड सेंटर मोल्डिंग भी ब्लैक फिनिश में है, जो बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाले वी वेरिएंट में भी मिलती है।

    2026 होंडा सिटी जेडएक्स प्लस: कलर विकल्प

    होंडा नई सिटी को कुल 6 एक्सटीरियर कलर में पेश कर रही है, जिनमें एक नया क्रिस्टल ब्लैक पर्ल शेड भी शामिल है। हमने पहले ही अपडेटेड होंडा सेडान के वेरिएंट-अनुसार सटीक कलर विकल्पों के बारे में बताया है ताकि आप अपनी पसंद का कलर चुन सकें।

    2026 होंडा सिटी जेडएक्स प्लस: इंटीरियर

    सिटी जेडएक्स प्लस डुअल-टोन ब्लैक और आइवरी केबिन थीम में लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ आती है। चूंकि यह फुल लोडेड वेरिएंट है, इसलिए होंडा ने डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और डोर पैड्स पर सॉफ्ट-टच मेटेरियल भी दिया है। इसमें लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील का विकल्प भी उपलब्ध है।

    City Facelift
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    अन्य प्रमुख विजुअल डिटेल्स में एसी वेंट्स के लिए ग्लॉस-ब्लैक सराउंड, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स, फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन और स्टीयरिंग व्हील पर ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट शामिल हैं।

    2026 होंडा सिटी जेडएक्स प्लस: फीचर्स और सेफ्टी

    सिटी का जेडएक्स प्लस वेरिएंट सबसे ज्यादा फीचर्स से लैस है। इसमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड आॅटो के साथ नया 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सिंगल-पैनल सनरूफ और वायरलेस फोन चार्जर दिया गया है।

    City Facelift

    सेफ्टी की बात करें तो, जेडएक्स प्लस में छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रेन-सेंसिंग वाइपर और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी मिलते हैं। नई होंडा सिटी के वेरिएंट-अनुसार फीचर्स के बारे में अधिक जानने के लिए, यहां क्लिक करें।

    2026 होंडा सिटी जेडएक्स प्लस: इंजन और गियरबॉक्स विकल्प

    अपडेटेड सिटी में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाला ही पेट्रोल इंजन दिया गया है। आइए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स पर डालते हैं एक नज़र:

    स्पेसिफिकेशन

    1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

    पावर 

    121 पीएस

    टॉर्क

    145 एनएम

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन / 7-स्टेप सीवीटी*

    दावाकृत माइलेज

    17.77 किलोमीटर प्रति लीटर / 17.97 किलोमीटर प्रति लीटर

    *सीवीटी - कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

    टॉप-स्पेक वेरिएंट होने के नाते, सिटी जेडएक्स प्लस जापानी ब्रांड के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प के साथ भी उपलब्ध है। इसमें वही इंजन है, लेकिन यह 126 पीएस (कंबाइंड) और 253 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो ई-सीवीटी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंट्रोल्ड सीवीटी) से जुड़ा है। इसका दावा किया गया माइलेज 27.26 किलोमीटर प्रति लीटर है।

    2026 होंडा सिटी जेडएक्स प्लस: कीमत और कंपेरिजन

    2026 होंडा सिटी जेडएक्स प्लस के वेरिएंट की कीमत 16.15 लाख रुपये (मैनुअल) और 17.15 लाख रुपये (सीवीटी) है। यदि आप इसके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन को चुनते हैं, तो इसकी कीमत 21 लाख रुपये है। अन्य वेरिएंट की कीमत 12 लाख रुपये से 16.26 लाख रुपये के बीच है।

    होंडा की अपडेटेड सेडान का मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से है।

    सभी कीमतें पैन इंडिया एक्स-शोरूम हैं।

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