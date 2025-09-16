सभी
    अगस्त 2025 में हुंडई और टाटा को पीछे छोड़ एक बार फिर मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी

    प्रकाशित: सितंबर 16, 2025 01:10 pm । स्तुति

    42 Views
    • Write a कमेंट

    अगस्त 2025 में टॉप 10 कार कंपनियों ने कुल 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचीं, जिसमें से मारुति अकेले 1.3 लाख से ज्यादा कारें बेचने में कामयाब हुई 

    अगस्त 2025 के सेल्स आंकड़े सामने आ गए हैं। पिछले महीने टॉप 10 कार कंपनियों की कुल बिक्री तीन लाख से ज्यादा रही। हर महीने की तरह मारुति सुजुकी सेल्स चार्ट में टॉप पर रही और यह इकलौती कंपनी रही जिसकी एक लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। यहां हमने अगस्त 2025 में भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप 10 कंपनी की लिस्ट तैयार की है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर :-

    कंपनी

    अगस्त 2025

    जुलाई 2025

    मासिक ग्रोथ (%)

    अगस्त 2024

    सालाना ग्रोथ (%)

    मारुति सुजुकी  

    1,31,278

    1,37,776

    - 4.7

    1,43,075

    - 8.2

    हुंडई 

    44,001

    43,973

    0.1

    49,525

    - 11.2

    टाटा 

    41,001

    39,521

    3.7

    44,142

    - 7.1

    महिंद्रा 

    39,399

    49,871

    - 21

    43,277

    - 9

    टोयोटा

    29,302

    29,159

    0.5

    28,589

    2.5

    किआ

    19,608

    22,135

    - 11.4

    22,523

    - 12.9

    एमजी 

    6,578

    6,678

    - 1.5

    4,571

    43.9

    स्कोडा

    4,971

    5,554

    - 10.5

    2,772

    79.3

    होंडा 

    3,850

    4,050

    - 4.9

    5,326

    - 27.7

    रेनो 

    3,015

    2,575

    17.1

    3,018

    - 0.1

    यह भी पढ़ें : नई जीएसटी दरों का असर : हुंडई, किआ, होंडा, टोयोटा, टाटा, फोक्सवैगन, स्कोडा, महिंद्रा, रेनो, एमजी और मर्सिडीज-बेंज की कारें हुई सस्ती

    Maruti Wagon R

    मारुति एक बार फिर सेल्स चार्ट में टॉप पर जगह बनाने में कामयाब हुई। अगस्त 2025 में कंपनी ने 1.31 लाख से ज्यादा कारें बेचीं, जबकि इसकी सालाना सेल्स में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। 

    Hyundai Creta

    अगस्त 2025 में हुंडई 44,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही। इसकी मासिक सेल्स में कोई अंतर नहीं रहा, जबकि सालाना सेल्स में 11 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। 

    Tata Harrier EV

    टाटा 41,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ हुंडई के काफी करीब रही। इसकी मासिक सेल्स में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि सालाना सेल्स में 7 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। 

    Mahindra Thar Roxx

    जुलाई 2025 में दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही महिंद्रा अगस्त 2025 में चौथी पोजिशन पर आ पहुंची है। इसकी मासिक सेल्स में 21 प्रतिशत की गिरावट आई है। जुलाई 2025 (49,900 यूनिट्स) के मुकाबले पिछले महीने कंपनी ने 39,400 यूनिट्स बेचीं। 

    Toyota Fortuner

    अगस्त 2025 में टोयोटा 29,300 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ पांचवीं सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही। इसकी मासिक सेल्स 0.5 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि सालाना सेल्स में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।  

    Kia Syros

    किआ ने अगस्त 2025 में अपनी 19,600 से ज्यादा कारें बेचीं और यह लिस्ट की आखिरी कंपनी रही जिसने 10,000 यूनिट्स से ज्यादा बिक्री के आंकड़े को पार किया। इसकी मासिक और सालाना सेल्स में क्रमशः 11.5 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की गिरावट आई है। 

    MG Comet EV

    अगस्त 2025 में एमजी ने अपनी 6,500 से ज्यादा कारें बेचीं, जो जुलाई के मुकाबले 1.5 प्रतिशत कम रही। हालांकि, इसकी सालाना ग्रोथ दूसरी सबसे ज्यादा 44 प्रतिशत रही। 

    Skoda Kylaq

    स्कोडा की सालाना सेल्स 79 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है जो कि लिस्ट में सबसे अच्छी है। अगस्त 2025 में कंपनी अपनी लगभग 5,000 गाड़ियां बेचने में कामयाब रही। इसकी मासिक सेल्स में 10.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। 

    Honda Elevate

    Renault Kiger front design

    होंडा और रेनो को लिस्ट में आखिर में जगह मिली है। पिछले महीने दोनों कंपनी क्रमशः 3,000 यूनिट्स और 4,000 यूनिट्स बेचने में कामयाब रही। होंडा की मासिक और सालाना सेल्स कम हुई है, जबकि रेनो की मासिक सेल्स में 17 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है।

