महिंद्रा एक्सईवी 9ई पैक वन बेस वेरिएंट डीलरशिप पर पहुंचना हुआ शुरू, इन 8 तस्वीरों के जरिए डालिए इसपर एक नजर

संशोधित: अक्टूबर 21, 2025 07:53 pm | भानु

महिंद्रा एक्सईवी 9ई भारतीय कारमेकर कंपनी के लाइनअप का काफी अहम प्रोडक्ट है। इसे चार वेरिएंट्स : पैक वन, पैक टू, पैक थ्री सलेक्ट और पैक थ्री में पेश किया गया है। हालांकि हम पहले ही टॉप-वेरिएंट पैक थ्री और मिड-वेरिएंट पैक टू की तस्वीरों के जरिए जानकारी दे चुके हैं, लेकिन एंट्री-लेवल पैक वन वेरिएंट भी डीलरशिप पर आ गया है। तस्वीरों के जरिए इस वेरिएंट पर डालिए एक नजर:

आगे का डिजाइन

महिंद्रा एक्सईवी 9ई के इस एंट्री लेवल पैक वन वेरिएंट का फ्रंट टॉप वेरिएंट जैसा ही दिखता है। इसमें इनवर्टेड एल शेप्ड एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स,ऑटोमैटिक एलईडी हेडलाइट्स और बोनट पर इल्युमिनेटेड 'इंफिनि​टी'लोगो दिया गया है। लेकिन, इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल स्ट्रिप, टर्न इंडिकेटर्स के लिए सीक्वेंशियल इफेक्ट्स और एलईडी फॉग लाइट्स नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा, कार को लॉक/अनलॉक करते समय डीआरएल के लिए कोई वेलकम एनिमेशन भी मौजूद नहीं है।

बोनट के नीचे, आपको 150 लीटर का बड़ा फ्रंक स्टोरेज स्पेस मिलता है।

साइड का डिजाइन

एक्सईवी 9ई का लुक कूपे एसयूवी जैसा है जो इसे पारंपरिक एसयूवी कारों की भीड़ में अलग बनाता है। बी-पिलर समेत इसकी विंडो लाइन्स को ब्लैक-आउट किया गया है, जबकि ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) डुअल-टोन (बॉडी कलर और ब्लैक) शेड में आते हैं, साथ ही यहां टर्न-इंडिकेटर्स को भी इंटीग्रेट किया गया है।

इसकी एक अन्य विशेषता इसके फ्रंट डोर के लिए फ्लश-टाइप डोर हैंडल हैं, जबकि पीछे के दरवाज़े के हैंडल सी-पिलर पर स्थित हैं।

इसमें दमदार से दिखने वाले ग्लॉस ब्लैक व्हील आर्क और 19 इंच के स्टाइलिश स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर एयरो स्टाइल डुअल-टोन कवर चढ़ें हैं।

पीछे का डिजाइन

एंट्री-लेवल वेरिएंट होने के बावजूद, इसमें पीछे की तरफ इनवर्टेड एल-शेप की कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स दी गई है। इसके टेलगेट पर एक बड़ा 'इनफिनिटी' महिंद्रा लोगो भी दिया गया है, जिसके नीचे 'एक्सईवी 9ई' का नाम लिखा है। अन्य हाइलाइट्स में शार्क-फिन एंटीना, एक एक्सटेंडेड रूफ स्पॉइलर और स्पोर्टी लुक के लिए एक ब्लैक-आउट बंपर शामिल हैं।

इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसे पीछे की सीटों को मोड़कर और बढ़ाया जा सकता है।

इंटीरियर

पहली नज़र में, यह किसी एंट्री-लेवल वेरिएंट जैसा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें 12.3 इंच के ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ-साथ एक 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर एक ग्लॉसी 'इनफिनिटी' लोगो मौजूद है। इसका इंटीरियर पूरी तरह से ब्लैक थीम पर बना है, जिसमें सेंटर कंसोल पर पियानो ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं, जबकि सीटें फ़ैब्रिक से बनी हैं। स्पोर्टी टच के लिए, इसमें मेटैलिक पैडल भी दिए गए हैं।

इसमें पीछे की ओर एसी वेंट और पीछे बैठे यात्रियों की सुविधा के लिए कपहोल्डर्स के साथ सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है।

एक्सईवी 9ई के पैक वन वेरिएंट में बिल्ट-इन एलेक्सा असिस्टेंट, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और ऑटोमैटिक एसी जैसे फीचर्स शामिल हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो-होल्ड फंक्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है।

इस वेरिएंट में दिए गए फीचर्स आपके रोजाना के उपयोग के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूल हैं, मगर इस इलेक्ट्रिक कार के टॉप वेरिएंट में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जिनमें फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ, 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन एसी, एम्बिएंट लाइटिंग, 360-डिग्री कैमरा, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), और नी एयरबैग शामिल हैं।

अधिक जानकारी के लिए, आप इस लिंक पर जाकर एसयूवी के टॉप-पैक थ्री वेरिएंट की हमारी डीटेल्ड फोटो गैलरी देख सकते हैं।

पावरट्रेन

बैटरी केपेसिटी 59 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच पावर 231 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज 542 किलोमीटर 656 किलोमीटर रियल वर्ल्ड रेंज (संभावित) 400-450 किलोमीटर 500-550 किलोमीटर चार्जिंग टाइम (0-100% - स्लो) 6/8.7 घंटे (11 किलोवाट/7.2 किलोवाट चार्जर) 8/11.7 घंटे (11 किलोवाट /7.2 किलोवाट चार्जर)

कीमत एवं कंपेरिजन

महिंद्रा एक्सईवी 9ई पैक वन वेरिएंट की कीमत 21.90 लाख रुपये है जबकि इस महिंद्रा कार की ओवरऑल प्राइस 31.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) तक जाती है। महिंद्रा एक्सईवी 9ई का मुकाबला टाटा हैरियर ईवी और बीवाईडी एटो 3 से है।