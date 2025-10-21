सभी
    महिंद्रा एक्सईवी 9ई पैक वन बेस वेरिएंट डीलरशिप पर पहुंचना हुआ शुरू, इन 8 तस्वीरों के जरिए डालिए इसपर एक नजर

    संशोधित: अक्टूबर 21, 2025 07:53 pm | भानु

    27 Views
    Mahindra XEV 9e Pack One

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई भारतीय कारमेकर कंपनी के लाइनअप का काफी अहम प्रोडक्ट है। इसे चार वेरिएंट्स : पैक वन, पैक टू, पैक थ्री सलेक्ट और पैक थ्री में पेश किया गया है। हालांकि हम पहले ही टॉप-वेरिएंट पैक थ्री और मिड-वेरिएंट पैक टू की तस्वीरों के जरिए जानकारी दे चुके हैं, लेकिन एंट्री-लेवल पैक वन वेरिएंट भी डीलरशिप पर आ गया है। तस्वीरों के जरिए इस वेरिएंट पर डालिए एक नजर:

    आगे का डिजाइन

    Mahindra XEV 9e Pack One
    Mahindra XEV 9e Pack One

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई के इस एंट्री लेवल पैक वन वेरिएंट का फ्रंट टॉप वेरिएंट जैसा ही दिखता है। इसमें इनवर्टेड एल शेप्ड एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स,ऑटोमैटिक एलईडी हेडलाइट्स और बोनट पर इल्युमिनेटेड 'इंफिनि​टी'लोगो दिया गया है। लेकिन, इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल स्ट्रिप, टर्न इंडिकेटर्स के लिए सीक्वेंशियल इफेक्ट्स और एलईडी फॉग लाइट्स नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा, कार को लॉक/अनलॉक करते समय डीआरएल के लिए कोई वेलकम एनिमेशन भी मौजूद नहीं है।

    बोनट के नीचे, आपको 150 लीटर का बड़ा फ्रंक स्टोरेज स्पेस मिलता है। 

    साइड का डिजाइन

    Mahindra XEV 9e Pack One
    Mahindra XEV 9e Pack One

    एक्सईवी 9ई का लुक कूपे एसयूवी जैसा है जो इसे पारंपरिक एसयूवी कारों की भीड़ में अलग बनाता है। बी-पिलर समेत इसकी विंडो लाइन्स को ब्लैक-आउट किया गया है, जबकि ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) डुअल-टोन (बॉडी कलर और ब्लैक) शेड में आते हैं, साथ ही यहां टर्न-इंडिकेटर्स को भी इंटीग्रेट किया गया है।

    इसकी एक अन्य विशेषता इसके फ्रंट डोर के लिए फ्लश-टाइप डोर हैंडल हैं, जबकि पीछे के दरवाज़े के हैंडल सी-पिलर पर स्थित हैं।

    इसमें दमदार से दिखने वाले ग्लॉस ब्लैक व्हील आर्क और 19 इंच के स्टाइलिश स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर एयरो स्टाइल डुअल-टोन कवर चढ़ें हैं।

    पीछे का डिजाइन

    Mahindra XEV 9e Pack One

    एंट्री-लेवल वेरिएंट होने के बावजूद, इसमें पीछे की तरफ इनवर्टेड एल-शेप की कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स दी गई है। इसके टेलगेट पर एक बड़ा 'इनफिनिटी' महिंद्रा लोगो भी दिया गया है, जिसके नीचे 'एक्सईवी 9ई' का नाम लिखा है। अन्य हाइलाइट्स में शार्क-फिन एंटीना, एक एक्सटेंडेड रूफ स्पॉइलर और स्पोर्टी लुक के लिए एक ब्लैक-आउट बंपर शामिल हैं।

    इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसे पीछे की सीटों को मोड़कर और बढ़ाया जा सकता है।

    इंटीरियर 

    Mahindra XEV 9e Pack One

    पहली नज़र में, यह किसी एंट्री-लेवल वेरिएंट जैसा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें 12.3 इंच के ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ-साथ एक 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर एक ग्लॉसी 'इनफिनिटी' लोगो मौजूद है। इसका इंटीरियर पूरी तरह से ब्लैक थीम पर बना है, जिसमें सेंटर कंसोल पर पियानो ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं, जबकि सीटें फ़ैब्रिक से बनी हैं। स्पोर्टी टच के लिए, इसमें मेटैलिक पैडल भी दिए गए हैं।

    Mahindra XEV 9e Pack One

    इसमें पीछे की ओर एसी वेंट और पीछे बैठे यात्रियों की सुविधा के लिए कपहोल्डर्स के साथ सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है।

    एक्सईवी 9ई के पैक वन वेरिएंट में बिल्ट-इन एलेक्सा असिस्टेंट, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और ऑटोमैटिक एसी जैसे फीचर्स शामिल हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो-होल्ड फंक्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है।

    इस वेरिएंट में दिए गए फीचर्स आपके रोजाना के उपयोग के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूल हैं, मगर इस इलेक्ट्रिक कार के टॉप वेरिएंट में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जिनमें फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ, 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन एसी, एम्बिएंट लाइटिंग, 360-डिग्री कैमरा, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), और नी एयरबैग शामिल हैं। 

    अधिक जानकारी के लिए, आप इस लिंक पर जाकर एसयूवी के टॉप-पैक थ्री वेरिएंट की हमारी डीटेल्ड फोटो गैलरी देख सकते हैं।

    पावरट्रेन

    बैटरी केपेसिटी 

    59 केडब्ल्यूएच 

    79 केडब्ल्यूएच 

    पावर 

    231 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क 

    380 एनएम

    380 एनएम 

    सर्टिफाइड रेंज 

    542 किलोमीटर

    656 किलोमीटर

    रियल वर्ल्ड रेंज (संभावित) 

    400-450 किलोमीटर

    500-550 किलोमीटर

    चार्जिंग टाइम (0-100% - स्लो)

    6/8.7 घंटे (11 किलोवाट/7.2 किलोवाट चार्जर)

    8/11.7 घंटे (11 किलोवाट /7.2 किलोवाट चार्जर)

     

    कीमत एवं कंपेरिजन

    Mahindra XEV 9e Pack One

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई पैक वन वेरिएंट की कीमत 21.90 लाख रुपये है जबकि इस महिंद्रा कार की ओवरऑल प्राइस 31.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) तक जाती है। महिंद्रा एक्सईवी 9ई का मुकाबला टाटा हैरियर ईवी और बीवाईडी एटो 3 से है।

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई पैक वन बेस वेरिएंट डीलरशिप पर पहुंचना हुआ शुरू, इन 8 तस्वीरों के जरिए डालिए इसपर एक नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
