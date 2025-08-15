महिंद्रा विजन एक्सटी पिकअप कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा

विजन एसएक्स कॉन्सेप्ट का डिजाइन थार ई प्रोटोटाइप से प्रेरित है, लेकिन इसमें बॉक्सी ग्रिल और पिक्सल-शेप हेडलाइट जैसे कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं

महिंद्रा ने विजन एसएक्सटी पिकअप कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया है, जो देखने में अगस्त 20223 में शोकेस हुई थार ई प्रोटोटाइप से प्रेरित है। इसके साथ ही कंपनी ने विजन टी कॉन्सेप्ट से भी पर्दा उठाया है। हालांकि विजन एसएक्सटी में कुछ यूनिक डिजाइन एलिमेंट्स और पीछे एक फ्लैटबेड है, जो इसे अलग दिखाता है।

यहां हम महिंद्रा विजन एक्सटी कॉन्सेप्ट के डिजाइन के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिससे यह समझ सकें कि कंपनी भविष्य में अपनी कारों को कैसा दिखाने की कल्पना कर रही है।

आगे का डिजाइन

विजन एसएक्सटी कॉन्सेप्ट में पिक्सल आकार की ड्यूल-प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है, जिनके नीचे टर्न इंडिकेटर्स लगे हैं, और ये सभी चौकोर हाउसिंग में है। बोनट पर अग्रेसिव कट और क्रीज लाइनें दी गई है, जो इसे दमदार लुक देते हैं।

इसमें रेक्टांगुलर ग्रिल के साथ कई चौकोर एलिमेंट्स दिए गए हैं, इन सभी चीजों को मैट ब्लैक फिनिश दी गई है जो कॉन्सेप्ट कार को आगे से अग्रेसिव लुक देते हैं।

इसके साथ ही आगे ऑफ-रोड स्पेसिफिक बंपर और एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जिससे यह हर तरह के रास्तों पर चलने के लिए तैयार दिखती है।

साइड डिजाइन

आगे की तरह साइड प्रोफाइल में भी बॉडीलाइन पर अग्रेसिव क्रीज लाइनें और व्हील आर्क पर एंगुलर बॉडी क्लेडिंग है जो दरवाजों के नीचे की तरफ भी दी गई है।

थार की तरह, विजन एसएक्सटी में आगे वाले दरवाजों पर पुल-टाइप हैंडल दिए गए हैं, जबकि पीछे वाले हैंडल को थार रॉक्स की तरह सी-पिलर पर फिट किया गया है। आगे वाले दरवाजों पर ओआरवीएम के नीचे एक ब्लैक स्ट्रिप भी दी गई है, जो कॉन्सेप्ट मॉडल के ओवरऑल पेंट थीम को अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है।

अन्य दिखने वाले एलिमेंट्स में रूफ रेल्स, कैमरा-बेस्ड आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम) और ऑफ-रोड स्पेसिफिक टायर शामिल है।

पीछे का डिजाइन

विजन एसएक्सटी पिकअप कॉन्सेप्ट का डिजाइन भी आकर्षक है। पीछे इसकी सबसे बड़ी खासियत फ्लैटबेड पर लगे दो ऑफ-रोड स्पेक व्हील है, जो इसे कहीं भी जाने के लिए तैयार बनाते हैं।

इसमें पतली आयताकार एलईडी टेल लाइट भी दी है जो एक पतली मैट ब्लैक मेटल स्ट्रिप से जुड़ी है, जिस पर ‘विजन.एसएक्सटी’ बैजिंग दी गई है। पिछला बंपर काफी बड़ा है और इसमें आगे वाले बंपर की तरह एक सिल्वर स्किड प्लेट है। हाई-माउंटेड स्टॉप लाइट को रूफ माउंटेट स्पॉइलर पर फिट किया गया है।

केबिन

जहां एक्सटीरियर डिजाइन रफ-टफ दिखती है, वहीं केबिन आकर्षक और फीचर लोडेड है। महिंद्रा ने इसमें ब्लैक और ऑरेंज कलर थीम दी है जो इसे आकर्षक लुक देती है। इसमें एक बड़ा स्टीयरिंग व्हील है जिस पर ‘विजन.एसएक्सटी’ बैजिंग दी गई है। केबिन का हाइलाइट बड़ी वर्टिकल ओरिएंटेड टचस्क्रीन है, जिसके नीचे जरूरी फंक्शन के लिए फिजिकल टॉगल्स दिए गए हैं। यहां तक कि ड्राइवर को अपना डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है।

अन्य जानकारी

यह अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि भारत में विजन एसएक्सटी प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन वर्जन आईसीई पावर्ड व्हीकल होगा या ईवी। यह देखते हुए कि यह एनएफए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी जो आईसीई, हाइब्रिड और ईवी कई पावरट्रेन सपोर्ट करेगा, यह उम्मीद करना गलत नहीं होगा कि विजन एक्सएटी प्रोडक्शन वर्जन कई पावरट्रेन विकल्प के साथ आ सकता है।

क्या इसका प्रोडक्शन शुरू होगा?

विजन एसएक्सटी का प्रोडक्शन 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। इसकी लंबाई चार मीटर से ज्यादा होगी और उम्मीद है कि यह हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी को टक्कर देगी।