रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट Vs महिंद्रा विजन एस : इन दोनों गाड़ियों की डिजाइन में क्या कुछ है अंतर, जानिए यहां

कार कंपनियों ने मजबूत ऑफ-रोड कैरेक्टर वाली सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, और अब रेनो और महिंद्रा भी इस सेगमेंट में आने के लिए काफी उत्सुक है। हाल ही में रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा है जिसमें डस्टर-इंस्पायर्ड सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी की झलक देखने को मिली है, जबकि महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट में कंपनी की मॉडर्न लाइफस्टाइल ऑफ-रोडर की झलक नजर आई है।

रेनो ब्रिजर Vs महिंद्रा विजन एस : आगे की डिजाइन

रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट एसयूवी में बोल्ड और ऑफ-रोड फोकस्ड डिजाइन थीम दी गई है। आगे की तरफ इसमें इल्युमिनेटेड 'रेनो' लेटरिंग के साथ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है, जो इसे काफी मॉडर्न और यूनीक लुक देती है। इस गाड़ी में फ्रंट ग्रिल के पास में यूनीक एलईडी डीआरएल सिग्नेचर के साथ बड़े हेडलैंप्स दिए गए हैं जो इसे दमदार लुक देते हैं।

इसका फ्रंट बंपर भी काफी चौड़ा है और इस पर सिल्वर स्किड प्लेट और नीचे की तरफ बड़ा एयर डैम दिया गया है। कुल मिलाकर, इसकी आगे की डिजाइन एसयूवी कार की ड्यूरेबिलिटी और ऑफ-रोड इंस्पायर्ड पर्सनेलिटी के साथ काफी जचती है।

वहीं, महिंद्रा विजन एस में ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और कॉन्सेप्ट जैसी डिजाइन अप्रोच अपनाई गई है। इस गाड़ी में बॉक्सी लेआउट और अपराइट स्टेंस मिलता है, लेकिन इसके बॉडी पेनल्स के किनारे काफी स्मूद हैं जिससे यह कॉन्सेप्ट वर्जन प्रोडक्शन रेडी मॉडल के काफी करीब लगता है।

आगे की तरफ इसमें वर्टिकल एलईडी डीआरएल्स स्ट्रिप के साथ डुअल-पॉड एलईडी हेडलाइट दी गई है जो इसे काफी आकर्षक लुक देती है। एक और खास बात यह है कि इसकी फ्रंट ग्रिल में लाइट स्ट्रिप्स लगी है, जिनसे रात में एक शानदार लाइटिंग सिग्नेचर बनने की उम्मीद है।

इस गाड़ी में फ्रंट बंपर पर भी रग्ड थीम मिलती है, आगे वाले बंपर पर इसमें ऑल-ब्लैक फिनिश के साथ सिल्वर स्किड प्लेट और पिक्सेल-शेप्ड एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं। यह सभी एलिमेंट विजन एस को बोल्ड और दमदार लुक देते हैं।

कुल मिलाकर, विजन एस के आगे का लुक काफी दमदार है, जबकि रेनो ब्रिजर कार ज्यादा प्रीमियम नजर आती है।

रेनो ब्रिजर Vs महिंद्रा विजन एस : साइड डिजाइन

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट में मस्कुलर डिजाइन थीम दी गई है। इसमें फ्लेयर्ड फेंडर, मजबूत कैरेक्टर लाइन, और चौड़ी बॉडी क्लैडिंग दी गई है जिससे इसे दमदार लुक मिलता है। राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसके एसयूवी स्टेंस को निखारते हैं और इसे उबड़-खाबड़ सड़कों से निपटने में सक्षम बनाते हैं।

रोचक जानकारी : इसमें रियर डोर हैंडल्स को खिड़कियों के पीछे की तरफ पोजिशन किया गया है। यह डिजाइन ट्रिक ब्रिजर कार को एक साफ-सुथरा और 2-डोर एसयूवी जैसा लुक देती है, जो गाड़ी के शौकीन लोगों को काफी पसंद आएगी।

महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट की साइड प्रोफाइल में ट्रेडिशनल एसयूवी कार वाला बॉक्सी लुक नजर आता है। इसमें चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग के साथ स्क्वायर ऑफ व्हील आर्क दिया गया है जो इसके ऑफ-रोडिंग कैरेक्टर को निखारते हैं, जबकि दरवाजों पर दी गई क्लैडिंग इसकी रग्ड थीम को हाइलाइट करती है।

महिंद्रा ने विजन एस कॉन्सेप्ट में कई सारे प्रीमियम डिजाइन टच दिए हैं जिसमें फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स और कैमरा बेस्ड ओआरवीएम्स शामिल है, जो इसे काफी मॉडर्न और हाई-टेक फील देते हैं। राइडिंग के लिए इसमें स्टाइलिश डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिस पर रोड बायस्ड टायर चढ़े हुए हैं, जिससे संकेत मिलते हैं कि इसका प्रोडक्शन वर्जन हार्डकोर ऑफ-रोड ओरिएंटेड होने की बजाए ज्यादा रोड-फोकस्ड हो सकता है।

साइड प्रोफाइल पर इसमें ब्लैक आउट ए, बी और सी-पिलर दिया गया है जो इसे स्पोर्टी लुक देता है। एक खास डिजाइन टच यह है कि इसमें रियर क्वार्टर ग्लास दिया गया है, जिसके दाईं ओर एक जेरी कैन और बाईं ओर एक सीढ़ी है। चौड़े रूफ रेल्स और ब्लैक साइड स्टेप विजन एस को ऊंचा और एडवेंचरस लुक देते है।

इन दोनों एसयूवी कार का एक्सटीरियर लेआउट लगभग एक जैसा है, लेकिन महिंद्रा की एसयूवी कार जेरी कैन और सीढ़ी जैसे डिजाइन एलिमेंट मौजूद होने की वजह से ज्यादा दमदार लगती है।

रेनो ब्रिजर Vs महिंद्रा विजन एस : पीछे की डिजाइन

रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट की रियर प्रोफाइल इसकी टफ पर्सनैलिटी को कॉम्पलिमेंट करती है। इस गाड़ी की पीछे की डिजाइन फ्लैट और अपराइट है। पीछे की तरफ इसमें बीच में टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है, जो एसयूवी को क्लासिक ऑफ-रोडर वाइब देता है और साथ ही इसकी प्रैक्टिकैलिटी को भी बढ़ाता है।

इसमें स्लीक डिजाइन वाले एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिसे पीछे की तरफ अच्छे से पोजिशन किया गया है, जो इसकी रग्ड स्टाइलिंग को मॉडर्न टच देते हैं। इसमें रियर बंपर पर सिल्वर एप्लीक दी गई है जो आगे की तरफ दी गई सिल्वर स्किड प्लेट को अच्छा कॉम्पलिमेंट देती है।

महिंद्रा विजन एस में पीछे की तरफ ज्यादा ड्रामाटिक अप्रोच अपनाई गई है। इस गाड़ी में लगे टेललैंप्स की डिजाइन आगे की तरफ दी गई हेडलाइट जैसी है और इसे ब्लैक हाउसिंग में पोजिशन किया गया है, जिससे इसे बॉडीवर्क के साथ अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलता है। पीछे वाले बंपर पर इसमें आगे की तरफ पिक्सेल शेप्ड फॉग लैंप्स और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

विजन एस में टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है जो इस कॉन्सेप्ट मॉडल को एक मजबूत एसयूवी कार की पहचान दिलाता है। इसमें स्पेयर व्हील को ग्रे केसिंग से कवर किया हुआ है और इस पर 'विजन एस' बैजिंग दी गई है।

कुल मिलकर, रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट और महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट दोनों में ही रग्ड एसयूवी का लुक मिलता है, लेकिन इन दोनों गाड़ियों में अलग-अलग थीम अपनाई गई है। जहां रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट में रग्ड डिजाइन एलिमेंट के साथ प्रीमियम फिनिश और क्लीन लुक मिलता है, वहीं महिंद्रा विजन एस गाड़ी ज्यादा फंकी और दमदार नजर आती है, इसमें फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एलिमेंट्स और कॉन्सेप्ट-स्टाइल डिटेलिंग के साथ ट्रेडिशनल एसयूवी लुक मिलता है।

रेनो ब्रिजर Vs महिंद्रा विजन एस : इंटीरियर

अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की। रेनो ने ब्रिजर कॉन्सेप्ट के केबिन से फिलहाल पर्दा नहीं उठाया है। हालांकि, कंपनी के हालिया डिजाइन डायरेक्शन के आधार पर, इस एसयूवी कार में अलग-अलग मटीरियल और टेक्सचर के साथ एक मिनिमलिस्टिक डैशबोर्ड लेआउट मिलने की उम्मीद है, जिससे केबिन को रग्ड और मॉडर्न फील मिल सके। ऑफ-रोड-इंस्पायर्ड पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाने के लिए इसमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम दी जा सकती है।

लेकिन, रेनो ने कुछ खास प्रैक्टिकैलिटी के आंकड़े कंफर्म किए हैं। ब्रिजर कॉन्सेप्ट में पीछे वाली सीट पर 200 मिलीमीटर की नीरूम स्पेस मिलेगी, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे स्पेशियस एसयूवी कार में से एक बना सकती है। इसमें 400 लीटर का बूट स्पेस मिलने की उम्मीद है, जिससे यह रोजाना इस्तेमाल करने और लंबी दूरी के सफर के हिसाब से एक प्रेक्टिकल कार साबित होगी।

वहीं, महिंद्रा ने विजन एस का इंटीरियर शोकेस कर दिया है जो कि ऑफ-रोड फोकस्ड एसयूवी कार के लिए काफी प्रीमियम लगता है। केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन नेवी ब्लू और ग्रे कलर थीम दी गई है और इसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसे डैशबोर्ड में इंटीग्रेट किया हुआ है। इस गाड़ी में 'विजन एस' ब्रांडिंग के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो कि लैंड रोवर डिफेंडर वाली यूनिट से इंस्पायर्ड लगता है। इसमें डैशबोर्ड पर सिल्वर सराउंड के साथ उभरे हुए ट्राएंगुलर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं, जो इसके केबिन को बेहद आकर्षक लुक देते हैं।

इसमें सेंटर कंसोल पर ग्लॉस ब्लैक मटीरियल फिनिश मिलती है। इसमें दो कफोलडर, वायरलेस फोन चार्जर, गियर सिलेक्टर स्टॉक और ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिए गए हैं। कंसोल के आगे की तरफ इसमें मौजूदा महिंद्रा थार रॉक्स की तरह वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और हजार्ड लैंप्स के लिए फिजिकल बटन दिए गए हैं। इसके ऊपर की तरफ पतला टच एनेबल्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया गया है जो इसके केबिन को मॉडर्न अपील देता है। इसमें सीटों पर भी नेवी ब्लू और ब्लैक कलर थीम दी गई है, साथ ही इसमें कॉन्ट्रास्ट व्हाइट सिचिंग के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी दी गई है जो इस कॉन्सेप्ट को प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देती है।

कुल मिलाकर, हमें विजन एस की इंटीरियर स्टाइलिंग काफी पसंद आई। उम्मीद है कि रेनो भी इसी रास्ते पर चलेगी और अपकमिंग ब्रिजर कार में स्पोर्टी और प्रीमियम इंटीरियर देगी।

लॉन्च, कीमत और मुकाबला

हमें उम्मीद है कि इन दोनों एसयूवी कार का प्रोडक्शन 2027 तक शुरू हो जाएगा और हम इन्हें 2027 की तीसरी तिमाही तक सड़कों पर देख सकते हैं। इन दोनों एसयूवी कार की कीमत 7 लाख रुपये से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इनका मुकाबला मारुति जिम्नी, महिंद्रा थार (3-डोर) और फोर्स गुरखा 3-डोर जैसी लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड एसयूवी कार से रहेगा। यह दोनों गाड़ियां मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, टाटा नेक्सन और हुंडई वेन्यू जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार के मुकाबले में भी अच्छा ऑप्शन साबित होंगी।

यदि आप रेनो ब्रिजर के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां पढ़ सकते है। अगर आप महिंद्रा विजन एस में रुचि रखते हैं, तो इसकी स्टोरी यहां देख सकते हैं।

आपको किस एसयूवी कार की डिजाइन ज्यादा पसंद आई? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।