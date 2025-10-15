भारत में 2027 तक हुंडई 'जेनेसिस' लग्जरी ब्रांड को करेगी लॉन्च

हुंडई ने हाल ही में एक इंवेस्टर मीट में वित्त वर्ष 2030 (वित्त वर्ष) तक भारत के लिए अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा किया है। कोरियाई कारमेकर भारत में 26 मॉडल पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें नई कार , जनरेशनल अपडेट, प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स और फेसलिफ्ट शामिल होंगे। साथ ही, कंपनी ने 2027 तक अपनी लग्ज़री यूनिट, 'जेनेसिस' को भी भारत में लाने की पुष्टि की है।

बता दें​ कि जेनेसिस भारत में ही कारें बनाएगी, यानी इन्हें सीकेडी (कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन) यूनिट्स के रूप में यहां लाया जाएगा।

जेनेसिस का एक परिचय

जेनेसिस, हुंडई की एक लक्ज़री शाखा है, ठीक वैसे ही जैसे टोयोटा के लिए लेक्सस और होंडा के लिए एक्यूरा है। इसकी शुरुआत 2003 में एक लक्ज़री कार का कॉन्सेप्ट लाने के विचार से हुई थी, और हुंडई जेनेसिस का पहला मॉडल 2008 में उत्पादन में आया।

नवंबर 2015 में, हुंडई ने आधिकारिक तौर पर जेनेसिस को एक स्वतंत्र लक्ज़री ब्रांड के रूप में स्थापित किया। वर्तमान में, जेनेसिस के इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत उपस्थिति है, जिसके 6 मॉडल: जी70, जीवी80, जी90, और उनके इलेक्ट्रिक मॉडल (जीवी60, इलेक्ट्रिक जी80, इलेक्ट्रिक जीवी70) बिक्री के लिए उपलब्ध है।

भारत में जेनेसिस से क्या कुछ रह सकती है उम्मीदें?

हुंडई के अनुसार, जेनेसिस कारें 'मेड इन इंडिया' होंगी, जिससे साफ़ संकेत मिलता है कि वह यहांं सीकेडी (कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन) रूट से कारें बेचेगी। यह लग्ज़री कारमेकर भारत में परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड एसयूवी और बीईवी (बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल) दोनों लाएगी। इन्वेस्टर मीट में कंपनी ने जीवी80 का एक टीज़र दिखाया था, जो संभवतः भारतीय बाजार के लिए पहला मॉडल हो सकता है।

आप इस लिंक पर जाकर वित्त वर्ष 20230 तक भारत के लिए हुंडई की भविष्य की योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कारदेखो ओपिनियन

जेनेसिस को भारत में लाकर, हुंडई मास मार्केट से आगे बढ़कर लक्ज़री क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी कर रही है। अब तक, हुंडई मास मार्केट में एक मज़बूत खिलाड़ी रही है, लेकिन लक्ज़री सेगमेंट में अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाई है, जिस पर मुख्य रूप से जर्मन कंपनियों का दबदबा है: मर्सिडीज़-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी।

मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स और आकर्षक कीमत के साथ, जेनेसिस इन ब्रांड्स के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा पेश कर सकती है।