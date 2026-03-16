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    फेरारी 849 टेस्टारोसा से भारत में उठा पर्दा, कीमत का जल्द होगा खुलासा

    फेरारी की नई 1050 पीएस हाइब्रिड सुपरकार एसएफ90 स्ट्राडेल की जगह लेगी

    प्रकाशित: मार्च 16, 2026 12:54 pm । सोनू

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    Ferrari Testarossa

    फेरारी ने 849 टेस्टारोसा से भारत में पर्दा उठाया है और इसकी कीमत की घोषणा जल्द होगी। यह देश में फेरारी की नई फ्लैगशिप सीरीज प्रोडक्शन सुपरकार है। इसे फेरारी लाइनअप में एसएफ90 स्ट्राडेल की जगह पेश किया गया है और इसका मुकाबला लैम्बॉर्गिनी रेव्यूल्टो से है।

    नई टेस्टारोसा ने फेरारी की सबसे मशहूर नेमप्लेट को फिर से जिंदा किया है, इसमें रेट्रो फ्यूचरिस्टिक स्टाइल के साथ एडवांस्ड प्लग-इन-हाइब्रिड वी8 इंजन है जो 1050 पीएस की पावर देता है। यहां देखिए नई फेरारी 849 टेस्टारोसा से जुड़ी हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं:

    पावरट्रेन

    • फेरारी 849 टेस्टारोसा में 4-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 इंजन के साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो मिलकर एक पावरफुल प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम बनाते हैं।

    • दो इलेक्ट्रिक मोटर आगे वाले एक्सल पर फिट की गई है, जबकि तीसरी मोटर को इंजन और गियरबॉक्स के बीच पोजिशन किया गया है।

    • इसमें 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है जो सभी पहियों पर पावर सप्लाई करता है।

    इंजन

    4-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 + तीन इलेक्ट्रिक मोटर

    पावर

    1050 पीएस

    गियरबॉक्स

    8-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक (डीसीटी)

    ड्राइवट्रेन

    ऑल-व्हील-ड्राइव

    हाइब्रिड सिस्टम से टेस्टारोसा थोड़ी दूरी तक प्योर इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकती है जिससे कार का माइलेज और रिस्पॉन्स बेहतर होता है।

    Ferrari 849 Testarossa

    नोट:

    फेरारी का दावा है कि ये सुपरकार 2.3 सेकंड के अंदर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 330 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है।

    डिजाइन

    • फेरारी 849 टेस्टारोसा का डिजाइन काफी आक्रामक है, जिसमें मॉडर्न फेरारी स्टाइल के साथ रेट्रो प्रेरित कॉम्बिनेशन है।

    • आगे की तरफ इसमें एल-शेप एलईडी हेडलाइट दी गई है जो एक मोटी ब्लैक स्ट्रिप से आपस में कनेटेड है, यह स्टाइल पुरानी फेरारी कार की याद दिलाता है। आगे वाले बंपर पर एक बड़ा सेंट्रल एयर इनटेक है और एक उभरा हुआ स्प्लिटर दिया गया है।

    Ferrari 849 Testarossa

    • साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां कार में बड़े अलॉय व्हील, फ्लाइंग बट्रेस और बड़ा एयर इनटेक दिखाई देता है जो हवा को बीच में लगे इंजन की तरफ भेजता है।

    Ferrari 849 Testarossa

    • पीछे से कार को पतली एलईडी टेल लैंप्स, ट्विन टेल सेक्शन, हाई माउंटेड एग्जॉस्ट और एक बड़ा डिफ्यूजर खास बनाता है, जो कार को शानदार और एयरोडायनामिक लुक देते हैं।

    Ferrari 849 Testarossa

    केबिन

    • टेस्टारोसा का केबिन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये ड्राइवर फोकस कॉकपिट जैसा लगता है। पारंपरिक इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बजाय फेरारी ने इसमें ड्राइविंग इंफोर्मेशन को प्राथमिकता दी है।

    Ferrari Testarossa

    • ड्राइवर को एक बड़ी 16-इंच डिजिटल डिस्प्ले मिलती है, जबकि पैसेंजर को परफॉर्मेंस डाटा और व्हीकल इंफोर्मेशन देखने के लिए 9-इंच स्क्रीन मिलती है।

    • सेंटर कंसोल को सीट के बीच में ऊंचा रखा गया है, जिससे कॉकपिट जैसा लेआउट बनता है और फेरारी ने फिजिकल स्टीयरिंग व्हील बटन भी फिर से शामिल कर दिए हैं, जो पिछले मॉडल में देखे गए टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स की जगह लेते हैं।

    Ferrari 849 Testarossa

    • प्रीमियम मटेरियल में पूरे केबिन में लेदर, कार्बन फाइबर, और एल्युमिनियम ट्रिम शामिल है।

    फीचर

    ट्रेक फोकस नेचर पर केंद्रित होने के वावजूद टेस्टारोसा में कई आधुनिक फीचर मौजूद हैं। इसके प्रमुख फीचर में निम्न चीजें शामिल हैं:

    • वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • प्रीमियम ऑडियो सिस्टम

    • डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और पैसेंजर डिस्प्ले

    • परफॉर्मेंस टेलीमेट्री सिस्टम

    • कार्बन फाइबर केबिन फिनिश

    Ferrari Testarossa

    सेफ्टी और परफॉर्मेंस सिस्टम में कार्बन सिरेमिक ब्रेक, एडवांस्ड ट्रेक्शन कंट्रोल और कई स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं।

    कंपेरिजन

    फेरारी 849 टेस्टारोसा का मुकाबला दूसरी अल्ट्रा-हाई-परफॉर्मेंस हाइब्रिड सुपरकार से रहेगा, जैसे:

    इनमें से लैम्बॉर्गिनी रेव्यूल्टो इसकी सबसे करीब प्रतिद्वंदी होने की उम्मीद है।

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