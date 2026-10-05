महिंद्रा थार ओजी को नया अपडेट मिला, लेकिन इन 5 फीचर की अभी भी है कमी

महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर 3 डोर थार को एक बार फिर अपडेट किया है, और अब इसे 'थार ओजी' नाम दिया गया है। इस अपडेट में कई कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स शामिल किए गए हैं, लेकिन कुछ बहुत जरूरी और प्रैक्टिकल फीचर्स अभी भी इस लाइफस्टाइल एसयूवी कार में नहीं मिलते हैं। यहां उन पांच प्रमुख फीचर के बारे में बताया गया है, जो हमारी राय में अपडेट महिंद्रा थार ओजी में शामिल किए जाने चाहिए थे।

सॉफ्ट-टॉप ऑप्शन

जब 2020 में दूसरी जनरेशन की महिंद्रा थार लॉन्च हुई थी, तो यह सॉफ्ट-टॉप और हार्ड-टॉप दोनों कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध थी। यह ऑप्शन उन ग्राहकों को बहुत पसंद आता था जो एक असली ओपन-टॉप एसयूवी कार का अनुभव चाहते थे। हालांकि, महिंद्रा ने अप्रैल 2025 में सॉफ्ट-टॉप वर्जन को बंद कर दिया था। नई थार ओजी में भी यह ऑप्शन वापस नहीं लाया गया है, जो एक तरह से निराश करता है।

360-डिग्री कैमरा

आजकल गाड़ियों में 360-डिग्री कैमरा एक बहुत ही उपयोगी फीचर बन गया है, खासकर थार जैसी बड़ी एसयूवी कार के लिए। नई थार ओजी में सिर्फ टॉप जेडएक्सटी वेरिएंट में ही रियर पार्किंग कैमरा मिलता है, जो कि पर्याप्त नहीं है। इसके बड़े मॉडल, थार रॉक्स में 360-डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है, लेकिन इसे थार ओजी में शामिल नहीं किया गया। तंग जगहों में पार्किंग करते समय या गाड़ी को मोड़ते समय यह बहुत मदद करता है। इसके अलावा, ऑफ-रोडिंग के दौरान जब ड्राइवर को गाड़ी के चारों ओर के पत्थरों या गड्ढों को देखना होता है, तब यह फीचर बेहद काम आता है। महिंद्रा को इसे थार ओजी में जरूर देना चाहिए था।

वेंटिलेटेड सीटें

भारत के गर्म और उमस भरे मौसम में वेंटिलेटेड सीटों का आराम किसी लग्जरी से कम नहीं है। नई थार ओजी में यह एक और अहम फीचर है जिसकी कमी खलती है। महिंद्रा इस फीचर को थार रॉक्स से लेकर थार ओजी में दे सकती थी, भले ही इसे सिर्फ टॉप वेरिएंट तक ही सीमित रखा जाता। जो ग्राहक थार को अपनी रोजमर्रा की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही स्वागत योग्य फीचर होता। लंबे सफर या शहर के ट्रैफिक में यह फीचर ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी आरामदायक बना देता है। इसकी कमी थार ओजी को एक प्रीमियम और आरामदायक एसयूवी कार के तौर पर थोड़ा पीछे रखती है।

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

जब 2020 में दूसरी जनरेशन थार लॉन्च हुई थी, तब इसमें दिया गया इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड एसी एक मॉडर्न फीचर माना गया था। लेकिन तब से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह एक ऐसा मौका था जब महिंद्रा अपनी इस एसयूवी कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर दे सकती थी।

वायरलेस एपल कारप्ले

महिंद्रा थार ओजी में 2025 अपडेट के साथ एक बड़ी 10.25-इंच की टचस्क्रीन दी गई थी। यह डिस्प्ले वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो तो सपोर्ट करती है, लेकिन इसमें वायरलेस एपल कारप्ले सपोर्ट नहीं मिलता है। यह एक बड़ी कमी है, क्योंकि आज के समय में आईफोन यूजर्स की संख्या काफी ज्यादा है। एपल यूजर्स को कारप्ले इस्तेमाल करने के लिए हर बार केबल से अपना फोन कनेक्ट करना पड़ता है, जो थोड़ा असुविधाजनक है। हालांकि, केबल से कनेक्ट होने पर फोन चार्ज होता रहता है, लेकिन वायरलेस कनेक्टिविटी का न होना अनुभव को थोड़ा अधूरा कर देता है।

कारदेखो का क्या है कहना

महिंद्रा थार ओजी 3 डोर थार का एक ज्यादा फीचर से भरपूर वर्जन है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं। 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीटें और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स रोजमर्रा के ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाते, जबकि सॉफ्ट-टॉप ऑप्शन इसकी लाइफस्टाइल अपील को और मजबूत करता। ये कमियां अकेले शायद डील-ब्रेकर न हों, लेकिन इनमें से कुछ फीचर्स को शामिल करने से थार ओजी एक ज्यादा कम्प्लीट पैकेज बन सकती थी।

यह भी देखें: महिंद्रा थार ओजी ऑन रोड प्राइस