2025 में कारदेखो के यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा देखे गए ये शॉर्ट्स, जानिए इनके बारे में

साल 2025 जल्द ही समाप्त होने वाला है, और हमारी सालाना परंपरा के अनुसार, हम भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बीते वर्ष का जायजा ले रहे हैं। साथ ही, हम आपके द्वारा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए कंटेंट के प्रति आपके प्यार को देखते हुए यह भी देखते हैं कि यह वर्ष हमारे लिए कैसा रहा। इस आर्टिकल में, हमने 2025 के टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे गए कारदेखो यूट्यूब शॉर्ट्स पर एक नजर डालने का फैसला किया है, तो आइए देखते हैं:

एसएमवी अटोर एन1200

अपलोड करने का दिन: 8 जनवरी, 2025

व्यूज: 79 लाख से ज्यादा

कारदेखो के 2025 के सबसे ज़्यादा देखे गए यूट्यूब शॉर्ट्स में से एक एसएमवी अटोर एन1200

का था। यह एक उन्नत एंफिबियस ऑल-टेरेन व्हीकल (एटीवी) है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने चुनौतीपूर्ण परिस्थिती में मोबिलिटी बढ़ाने के लिए शामिल किया है। 9 सीटों वाला यह एटीवी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू गेको द्वारा तैयार किया गया है और यह यूक्रेनी शेर्प एन1200 का मेड इन इडिया वर्जन है, जिसे भारतीय रक्षा बलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इस शॉर्ट्स वीडियो में, हमारे होस्ट - नबील खान - आपको एटीवी के इंजन और प्रमुख फीचर्स सहित सभी रोचक डीटेल्स के बारे में विस्तार में बताते हैं।

महिंद्रा अर्माडो

अपलोड करने का दिन: 6 जनवरी, 2025

व्यूज: 26 लाख से ज्यादा

2025 में कारदेखो के एक और यूट्यूब शॉर्ट वीडियो ने काफी सुर्खियां बटोरीं, जो भारतीय सेना के वाहनों से संबंधित था। यह वीडियो महिंद्रा आर्माडो पर केंद्रित है, जो एक पावरफुल और वर्सेटाइल बख्तरबंद व्हीकल है जिसे बेजोड़ सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कैश ट्रांसपोर्ट और वीआईपी लोगों को लाने ले जाने से लेकर सैन्य और कानूनी कार्रवईयों आवश्यकताओं तक, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया आर्माडो, दमदार परफॉर्मेंस को एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ जोड़ता है। एक बार फिर, हमारे होस्ट नबील खान ही हैं जो हमारे सशस्त्र बलों में शामिल इस विशेष वाहन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

कार खरीदना 2005 vs 2025

अपलोड करने का दिन: 19 जून, 2025

व्यूज: 17 लाख से ज्यादा

2025 के हमारे सबसे हास्यप्रद और साथ ही यथार्थवादी यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में से एक, जो काफी लोकप्रिय हुआ, उसमें हमने बताया कि 2005 से 2025 तक कार खरीदने का फैसला ग्राहक के दृष्टिकोण से कैसे विकसित हुआ है। जहां 2000 के दशक की शुरुआत में, कार खरीदना केवल फ्यूल टाइप और ट्रांसमिशन के चुनाव का मामला था, वहीं हाल के समय में यह बुनियादी बातों से कहीं आगे निकल गया है। हालांकि कई विकल्प उपलब्ध होना अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट वीडियो उन अनेक सवालों को उजागर करता है जो आज विभिन्न पावरट्रेन की उपलब्धता, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) से जुड़ी बहस और अनिश्चितताओं के साथ-साथ भारत में डीजल व्हीकल्स के भविष्य को लेकर उठते हैं।

2025 टाटा सिएरा

अपलोड करने का दिन: 15 नवंबर, 2025

व्यूज: 17 लाख से ज्यादा

जब 2025 टाटा सिएरा लॉन्च हुई, तो इसने सबका ध्यान खींचा और सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि टाटा ने इसे अपने मौजूदा मॉडलों से अलग बनाने के लिए काफी मेहनत की है। आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है? हमारे होस्ट अरुण शेनॉय और नबील खान ने इस यूट्यूब शॉर्ट में टाटा की जनरेशन 2 सिएरा में मौजूद कुछ मुख्य फीचर्स के बारे में बताया है, जिनमें टेक्निकल पहलू, इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन से जुड़ी कुछ खास बातें शामिल हैं।

स्कोडा कायलाक: फटाफट रिव्यू

अपलोड करने का दिन: जनवरी 25, 2025

व्यूज: 14 लाख से ज्यादा

साल 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली एसयूवी में से एक थी स्कोडा कायलाक। इसे दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी डिलीवरी जनवरी 2025 में शुरू हुई। इसी दौरान अरुण शेनॉय को इस छोटी स्कोडा एसयूवी को चलाने का मौका मिला और उन्होंने अपने सभी एक्सपीरियंस को हमारे नए 'फटाफट रिव्यू' फॉर्मेट में कंपाइल किया है। यह वीडियो स्कोडा कायलाक की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को, इसके इंजन और फीचर्स सहित, एक मिनट से भी कम समय में प्रस्तुत करता है ताकि आप अपना निर्णय जल्दी ले सकें।

हुंडई अल्कजार vs महिंद्रा एक्सईवी 9ई: टर्निंग रेडियस टेस्ट

अपलोड करने का दिन: 28 जुलाई, 2025

व्यूज: 14 लाख से ज्यादा

महिंद्रा एक्सईवी 9ई एक बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसकी लंबाई 4.5 मीटर से ज्यादा है। इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर कई संभावित ग्राहकों को शहरों में इसकी ड्राइविंग और मैन्यूवरिंग को लेकर चिंता होती है। इसे समझने के लिए, हमारे 2025 के शॉर्ट्स क्लिप में से एक में दिखाया गया है कि एक्सईवी 9ई से यू-टर्न लेना कितना मुश्किल है, जबकि इसकी तुलना हुंडई अल्कजार से की गई है, जो कि 4.5 मीटर से ज्यादा लंबी एक और एसयूवी है। विजेता कौन है, यह जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे।

महिंद्रा बीई6 और एक्सईवी 9ई: प्राइस लिस्ट

अपलोड करने का दिन: 5 फरवरी, 2025

व्यूज: 13 लाख से ज्यादा

2025 की शुरुआत में दो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) ने धूम मचा दी थी: महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई। इनकी लोकप्रियता और डिमांड को देखते हुए, हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें नए कार ग्राहक के लिए सभी संबंधित जानकारी दी गई है, जैसे कि वेरिएंट के नाम, बैटरी पैक के विकल्प, दोनों इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें और इनकी उपलब्धता। महिंद्रा की इन दोनों नई इलेक्ट्रिक कारों ने अपनी किफायती कीमत और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन, असल रेंज और फीचर्स के सही तालमेल के कारण इलेक्ट्रिक कार बाजार में तहलका मचा दिया है। भारतीय कंपनी ने लॉन्च के एक साल के भीतर ही बीई 6 और एक्सईवी 9ई की 30,000 से अधिक यूनिट्स बेच दी हैं।

किआ सिरोस

अपलोड करने का दिन: 5 अप्रैल, 2025

व्यूज: 12 लाख से ज्यादा

जब 2025 की पहली छमाही में किआ सिरोस लॉन्च हुई, तो इसके अनोखे डिज़ाइन ने काफी ध्यान आकर्षित किया और लोगों की राय बंटी हुई थी। इस एसयूवी के डिज़ाइन की एक खास बात इसकी हेडलाइट्स और टेललाइट्स की प्लेसमेंट है। चूंकि ये लाइटिंग सेटअप एसयूवी के कोनों और किनारों पर लगे हैं, इसलिए हमारे लेटेस्ट शॉर्ट्स क्लिप - जिसे हमारे अपने अंश कपूर ने होस्ट किया है में सिरोस ओनर्स को अपनी गाड़ी की अच्छी देखभाल के लिए ज़रूरी बातों पर रोशनी डाली गई है और साथ ही एक काम की जानकारी भी साझा की गई है।





किआ कार्निवल vs टोयोटा वेलफायर

अपलोड करने का दिन: 1 मई, 2025

व्यूज: 11 लाख से ज्यादा

कई तरह की एमपीवी गाड़ियां होती हैं, और फिर आती हैं लग्जरी एमपीवी। हमारे बाजार में लग्जरी एमपीवी की बात करें तो दो मॉडल जो आपके दिमाग में जरूर आते हैं, वो हैं नई किआ कार्निवल और हमेशा से पॉपुलर रहने वाली टोयोटा वेलफायर। 2025 के हमारे कंपेरिजन वीडियो में से एक में, हमारे होस्ट - उज्जवल अग्रवाल - इन दोनों एमपीवी का छोटा लेकिन विस्तृत रिव्यू किया है, जिसमें इनके इंजन, ढेर सारे फीचर्स और यहां तक ​​कि डिजाइन जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं, ताकि आपको यह स्पष्ट हो सके कि आपके बिजनेस फ्लीट में कौन सा मॉडल सबसे बेहतर रहेगा।

टाटा पंच vs हुंडई एक्सटर

अपलोड करने का दिन: 25 मार्च, 2025

व्यूज: 10 लाख से ज्यादा

भारत में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट को 2021 में टाटा पंच के लॉन्च के साथ लोकप्रियता मिली। नेक्सन से भी अधिक कॉम्पैक्ट होने के बावजूद, पंच ने लोगों को आकर्षित किया और अक्सर मंथली सेल्स चार्ट में शीर्ष पर रही, यहां तक ​​कि 2024 में मारुति के सबसे अधिक बिकने वाले मॉडलों को भी पीछे छोड़ दिया। फिर 2023 में हुंडई एक्सटर ने पंच को चुनौती दी और लॉन्च होते ही सफलता की राह पर चल पड़ी। यह यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो दोनों माइक्रो एसयूवी के केबिन स्पेस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और फीचर्स सहित हर छोटी से छोटी जानकारी देता है ताकि आप अपने लिए सही गाड़ी चुन सकें।

2025 में हमारे साथ जुड़े रहने और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना प्यार बरसाने के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। अगर आप 2025 के हमारे सबसे लोकप्रिय यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हैं, तो पॉपकॉर्न तैयार रखें और इस लिंक पर क्लिक करें। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपसे अनुरोध है कि 2026 में ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी सभी गतिविधियों की जानकारी पाने के लिए कारदेखो को फॉलो करते रहें।