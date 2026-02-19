सभी
    2026 टाटा पंच ईवी कल लॉन्च होगी: जानिए नई इलेक्ट्रिक कार की पांच खास बातें

    नई टाटा पंच ईवी में कुछ स्टाइल अपडेट, नए फीचर और शायद ज्यादा रेंज मिलेगी

    प्रकाशित: फरवरी 19, 2026 12:53 pm । सोनू

    Tata Punch EV

    फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी भारत में कल यानी 20 फरवरी को लॉन्च होगी। टाटा मोटर्स अपनी छोटी इलेक्ट्रिक कार को अपडेट स्टाइल, ज्यादा फीचर और शायद बेहतर रेंज के साथ पेश करने वाली है। टाटा के लाइनअप में इसे नेक्सन ईवी और कर्व ईवी के नीचे पोजिशन किया जाएगा।

    अगर आप इस टाटा इलेक्ट्रिक कार को खरीदने की सोच रहे हैं तो कीमत सामने आने से पहले इसकी पांच खास बातें यहां दी गई है। यहां हमने पंच ईवी के एक्सटीरियर, केबिन, फीचर, संभावित पावरट्रेन और कीमत के बारे में बताया है।

    एक्सटीरियर

    टाटा ने डिजाइन के साथ एक इवोल्यूशनरी अप्रोच अपनाई है। आगे पंच ईवी न्यू मॉडल में सिंपल लुक के साथ नया बंपर, एक बड़ा एयर डैम, और ब्लैक सराउंड के साथ बड़ा हेडलैंप क्लस्टर दिया गया है। सिग्नेचर कनेक्टेड एलईडी डीआरएल को हटा दिया गया है, लेकिन इसमें पतली डीआरएल और आगे की तरफ चार्जिंग फ्लेप को बरकरार रखा गया है। नया टच देने के लिए नई टेक्सचर्ड फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। ये छोटे-मोटे बदलाव इसे आगे से नया लुक देते हैं।

    Tata Punch EV

    साइड से देखेंगे तो यह आपको पहले जैसी ही लगेगी। इसमें दरवाजों पर ‘टाटा.ईवी’ बैजिंग दी गई है। इसमें पहले की तरह एयरोडायनामिक स्टाइल 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसमें पीछे वाले डोर हैंडल सी-पिलर पर फिट किए गए हैं जो इसे मॉडर्न लुक देते हैं।

    Tata Punch EV

    पीछे के डिजाइन की झलक अभी सामने नहीं आई है, हालांकि उम्मीद है कि इसमें पंच आईसीई फेसलिफ्ट वाली खूबियां मिलेगी, शायद कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और नया बंपर दिया जा सकता है।

    डिजाइन की अधिक जानकारी के लिए फेसलिफ्ट पंच ईवी की यह स्टोरी पढ़ें

    केबिन

    अब केबिन की बात करते हैं, यहां मामूली लेकिन काम के अपडेट हो सकते हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में नई अपहोल्स्ट्री, नई केबिन थीम, और बेहतर सीट कंफर्ट के लिए एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट दिया जा सकता है।

    Tata Punch EV

    *संदर्भ के लिए मौजूदा टाटा पंच ईवी की फोटो का इस्तेमाल

    इसमें पहले की तरह टू-स्पोक इल्लुमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, फ्री-स्टेंडिंग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, और रोटरी डायल गियर सिलेक्टर मिलना जारी रहेगा। हालांकि बड़े 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को मौजूदा यूनिट से रिप्लेस किया जा सकता है जिससे टेक अपील बढ़ेगी।

    फीचर और सेफ्टी

    पंच इलेक्ट्रिक कार में कुछ प्रीमियम फीचर मिल सकते हैं। इसमें एक पावर्ड ड्राइवर सीट, एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए अपडेट ग्राफिक्स, और अपग्रेड साउंड सिस्टम जैसे नए फीचर मिल सकते हैं।

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि पंच ईवी में पहले से अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं, और इसमें एक वॉइस इनेबल इलेक्ट्रिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीट, एक वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर पहले की तरह मिलना जारी रहेंगे।

    सुरक्षा के लिए टाटा मोटर्स पंच ईवी 2026 मॉडल में एडीएएस फीचर दे सकती है। इसके अलावा इसमें पहले की तरह 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ईएससी, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा और पीछे पार्किंग सेंसर मिलना जारी रहेगा।

    इंजन

    पंच ईवी फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले बैटरी पैक मिल सकते हैं जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    बैटरी पैक

    25 केडब्ल्यूएच

    35 केडब्ल्यूएच

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2)

    315 किलोमीटर

    421 किलोमीटर

    पावर

    82 पीएस

    122 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    190 एनएम

    हमें उम्मीद है कि टाटा मोटर्स ज्यादा रेंज के लिए पावरट्रेन को अपडेट कर सकती है। कंपनी इसमें नेक्सन ईवी वाले 40 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प भी दे सकती है।

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    नई टाटा पंच ईवी मौजूदा मॉडल से ज्यादा महंगी हो सकती है और इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। 

    Tata Punch EV

    *संदर्भ के लिए मौजूदा टाटा पंच ईवी की फोटो का इस्तेमाल

    इसका सीधा मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा। इसके अलावा इसे एमजी विंडसर ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और टाटा नेक्सन ईवी के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉम्पैक्ट ईवी स्पेस में मारुति ने ई विटारा को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 15.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यहां मारुति ई विटारा के बारे में अधिक जानें

    अतिरिक्त फीचर, नए स्टाइल और शायद बेहतर रेंज के साथ, नई पंच ईवी एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है।

