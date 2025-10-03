सभी
    टाटा हैरियर ईवी: क्या ये इलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज में देती है 500 किलोमीटर की रेंज? हमने ड्राइव करके खुद किया पता

    प्रकाशित: अक्टूबर 03, 2025 01:06 pm । cardekho

    34 Views
    Tata Harrier EV

    अधिकांश लोगों के लिए, उनके मैनेजर के अनुपलब्ध होने का मतलब है कि वे घर से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए, इसका मतलब था कि मुझे उनकी जगह लेनी थी, टाटा हैरियर ईवी  एडब्ल्यूडी में पूरे दिन बैठना था, यह देखने की कोशिश करना था कि यह एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर तक चलेगी।

    सुबह करीब 9 बजे, मैं और मेरे बॉस तुषार पुणे स्थित अपने ऑफिस से हैरियर ईवी को चलाने के लिए निकले, जो 98 प्रतिशत तक चार्ज थी।

    Tata Harrier EV

    75केडब्ल्यूएच बैटरी पैक से 383 किलोमीटर की रेंज के साथ, हम लवासा की ओर बढ़े। एसी 23 डिग्री पर सेट था, ड्राइव मोड इको था, और हमने ड्राइविंग कंडीशंस के अनुसार रीजन सेटिंग्स बदलीं। हालांकि मानसून के कारण लवासा बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन हमारा ध्यान कभी-कभार सनरूफ से सिर बाहर निकाले बच्चों की ओर गया।

    जब तक हमने खराब परवरिश पर बातचीत खत्म की, हम लवासा पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। दोपहर के 1:14 बज रहे थे, हम 48.6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे, चार्जिंग 81 प्रतिशत पर आ चुकी थी, और रेंज 322 किलोमीटर बची थी।

    शहर और घाटों में गाड़ी चलाते समय, हम 40 से 60 किमी प्रति घंटे की गति बनाए रखे हुए थे। चूंकि ज़्यादातर रास्ता चढ़ाई वाला था, इसलिए मोटरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिससे चार्जिंग में 17 प्रतिशत की कमी आई।

    Tata Harrier EV

    जैसे ही हम एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए बानेर की ओर वापस जाने लगे, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के कारण हमारी बैटरी कम चार्ज हुई। हमारी डाउनहिल ड्राइव ने बैटरी की ज़्यादा खपत नहीं की, लेकिन एक्सप्रेसवे की शुरुआत से लेकर एंबे वैली तक की ड्राइव ने ज़रूर असर डाला।

    81 प्रतिशत से सीधे 54 प्रतिशत पर पहुंचकर, जब हम एंबे वैली हवाई पट्टी पर पहुंचे, तो हमारी डिस्प्ले रेंज 238 किलोमीटर बची थी। इस समय तक, हम 176 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे, और दोपहर का भोजन हो चुका था। हम लोनावला में कुछ खाने के लिए रुके, बगल वाली मेज पर बैठे लोगों से खूब गपशप सुनी, अपने मन और शरीर को तरोताज़ा किया, और मुंबई की ओर चल पड़े।

    Tata Harrier EV AWD

    यहीं से मैंने गाड़ी चलानी शुरू की। मुंबई पहुंंचने में एक घंटा और लगा, रेंज 208 किमी थी, और एक्सप्रेसवे पर हमारी गति 95 से 100 किमी प्रति घंटा के बीच बनी रही। दोपहर लगभग 3:30 बजे मुंबई में प्रवेश करते ही हमने यू-टर्न ले लिया, और पुणे पहुंचने तक बैटरी 13 प्रतिशत बची थी। मुंबई से लौटते हुए, हमने देखा कि 25 प्रतिशत चार्ज रहने के बाद, स्पोर्ट्स मोड काम नहीं करता। हालांकि, इको मोड में भी, कार में तेज़ी से ओवरटेक करने के लिए पर्याप्त पावर मिल जाती है।

    चूंकि हमारे पास अभी भी 13 प्रतिशत बैटरी बची थी, इसलिए हम ऑफिस वापस नहीं जा सके। अगला एक घंटा हमने हैरियर ईवी को बैटरी खत्म करने के लिए इधर-उधर दौड़ाते हुए बिताया, लेकिन हमारे शरीर और दिमाग के उलट, बैटरी चलती रही। 10 प्रतिशत पर, गति 80 किमी प्रति घंटे तक सीमित हो गई और 5 प्रतिशत पर, यह इंडिकेटेड रेंज डिस्प्ले करना बंद कर दिया। हालांकि, एयर कंडीशनिंग पर 3 प्रतिशत तक कोई असर नहीं पड़ा।

    Tata Harrier EV AWD At 1 Percent

    लगभग 400 किलोमीटर चलने के बाद, हम ऑफिस की ओर चार्जिंग स्टेशन की ओर चल पड़े। एसी मुश्किल से काम कर रहा था, लेकिन मानसून के मौसम ने हमें ज़्यादा पसीना आने से बचा लिया। थके-हारे और चिड़चिड़े होकर, हम शाम 6:24 बजे चार्जिंग स्टेशन पहुंचे और कार को 1 प्रतिशत पर प्लग इन किया। हैरियर ईवी ने 98 से 1 प्रतिशत बैैैटरी बचने तक 412.2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी।

    अगर 100 से 0 तक की बात करें, तो यह समान परिस्थितियों में एक बार चार्ज करने पर 418-420 किमी तक चल सकती है। रियर-व्हील-ड्राइव वेरिएंट, जो हल्का है और जिसमें सिर्फ़ एक मोटर दी गई है, इससे भी ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। क्या यह हमारी उम्मीदों पर खरा उतरी? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े बैटरी पैक से हमें लगभग 450 किमी या उससे ज़्यादा की रेंज मिलने की उम्मीद थी, जो रियर-व्हील ड्राइव वर्जन के साथ संभव होना चाहिए। महिंद्रा बीई6 और एक्सईवी 9ई, जिनमें थोड़े बड़े बैटरी पैक दिए गए हैं वो 500 किलोमीटर का आंकड़ा पार करने में सक्षम रहे।

    फिर भी, इसकी लगभग 400 किलोमीटर की असल रेंज, लंबी यात्राओं के लिए पर्याप्त है। अगर आपके रास्ते में पर्याप्त फ़ास्ट चार्जिंग स्टेशन हैं, तो आप बिना किसी परेशानी के आसानी से इंटरस्टेट ड्राइव कर सकते हैं।

    Tata Harrier EV AWD

     

    आंकड़े

    एसी का तापमान: 23 डिग्री सेल्सियस

    शहर और घाट मे स्पीड: 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे

    हाईवे स्पीड: 95 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे

    ड्राइव किए जाने का कुल समय: 8 घंटे 20 मिनट

    औसत गति: 49.48 किलोमीटर प्रति घंटे

    कुल तय की गई दूरी: 412.2 किलोमीटर

    टाटा हैरियर ईवी: क्या ये इलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज में देती है 500 किलोमीटर की रेंज? हमने ड्राइव करके खुद किया पता
