मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53 भारत में लॉन्च, कीमत 1.35 करोड़ रुपये

प्रकाशित: अगस्त 13, 2025 11:20 am । सोनू

भारत में मर्सिडीज-एएमजी लाइनअप में सीएलई 53 पहली सीएलई कूपे है

एएमजी सीएलई 53 में हूड स्कूप, फोर्क्ड एयर इनटेक, बूटलिप स्पॉइलर और 20-इंच अलॉय व्हील जैसे स्पोर्टी एलिमेंट्स के साथ कूपे डिजाइन दी गई है।

केबिन में ब्लैक थीम के साथ स्पार्टी बकेट सीटें, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और टर्बाइन जैसे एसी वेंट्स दिए गए हैं।

टॉप फीचर में एक 11.9-इंच टचस्क्रीन, एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 17-स्पीकर बर्मस्टर 3डी ऑडियो सिस्टम शामिल है।

इसमें 450 पीएस 3-सिलेंडर इनलाइन 6-सिलेंडर इंजन दिया गया है।

यह आठ कलर: सन येलो, स्पेक्ट्रल ब्ले, पेटागोनिया रेड मेटैलिक, ओब्सीडियन ब्लैक, ओपलाइट व्हाइट, अल्पाइन ग्रे, ग्रेफाइट ग्रे और स्पेक्ट्रल ब्लू मैग्नो में उपलब्ध है।

मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53 भारत में लॉन्च हो गई है और इसकी कीमत 1.35 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) रखी गई है। यह मौजूदा कैब्रियोलेट के बाद सीएलई लाइनअप में दूसरा नया मॉडल है। सीएलई 53 में 3-सिलेंडर इनलाइन-6 इंजन दिया गया है और इसकी टॉप स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है।

शानदार परफॉर्मेंस के अलावा सीएलई 53 में स्टाइलिश लुक और प्रीमियम फीचर भी मिलते हैं। आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं:

डिजाइन

मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53 आगे से काफी शानदार दिखती है। आगे की तरफ इसमें एक बड़ी काली पैनामेरिकाना ग्रिल दी गई है, जिस पर वर्टिकल स्लैट्स हैं। गौर से देखने पर आगे वाली ग्रिल पर एक ‘एएमजी’ बैजिंग और फंक्शनल हूड स्कूप भी नजर आएगा। इसमें स्टाइलिश पतली एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है और बंपर पर दोनों तरफ बड़े एयर इनटेक दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां सीएलई 53 में स्लोपिंग रूफलाइन और लंबे बोनट के साथ कूपे जैसा शेप दिया गया है। इसमें काले मल्टी-स्पोक 20-इंच अलॉय व्हील, लो-स्लंग स्टांस, और फॉर्क्ड एयर इनटेक इसकी परफॉर्मंस को और निखारते हैं। फेंडर पर ‘टर्बो’ बैजिंग और ग्लॉस-ब्लैक एक्सेंट दिया गया है। डोर हैंडल पर क्रोम फिनिश दी गई है और दोनों तरफ फ्रेमलेस विंडो है।

फोटो में दिख रहे सन येलो कलर के अलावा इसमें पांच अन्य कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिनमें पेटागोनिया रेड मेटैलिक, स्पेक्ट्रल ब्लू, ओपलाइट व्हाइट, अल्पाइन ग्रे और ओब्सीडियन ब्लैक शामिल है। इनके अलावा दो अन्य कलर (स्पेक्ट्रल ब्लू मैग्नो और ग्रेफाइट ग्रे) की चॉइस भी दी गई है, हालांकि इन कलर के लिए अतिरिक्त कीमत लगेगी।

पीछे की तरफ पतली एलईडी टेल लाइट दी गई है जो एक ब्लैक पेनल से आपस में जुड़ी है, जिससे यह पीछे से काफी स्टाइलिश नजर आती है। बूट लिड पर इंटीग्रेटेड लिप स्पॉइलर दिया गया है जो इसे ज्यादा आकर्षक बनाता है, जबकि काले रंग के पीछे वाले डिफ्यूजर में गोल क्वाड एग्जॉस्ट है, जो दोनों तरफ दो हैं।

केबिन

जैसे ही आप कार के अंदर कदम रखते हैं, इसका केबिन दूसरे एएमजी मॉडल जैसा ही लगता है, जिसमें ऑल-ब्लैक थीम के साथ वही स्पोर्टी टच है। इसमें ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री, आगे बकेट सीटें, डैशबोर्ड और डोर पेनल पर अलकंतारा लेदर फिनिश, एएमजी फ्लोर मैट, और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है।

डैशबोर्ड पर एक पोर्टरेट-स्टाइल 11.9-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दी गई है जो सेंटर कंसोल तक जा रही है। इसमें ग्लॉसी सरफेस, सिल्वर सराउंड के साथ पांच टर्बाइन जैसे एसी वेंट्स, और सेंटर ब्रिज में कप होल्डर के साथ कुछ स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं।

लंबे कद के लोगों के लिए पीछे वाली सीट पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सीटों में कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग दी गई है जो स्पोर्टी लुक को और निखाती है, जबकि एम्बिएंट लाइटिंग डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई और डोर पेनल तक फैली हुई है।

फीचर और सेफ्टी

एएमजी सीएलई 53 में एक 11.9-इंच इंफोटेनमेंट, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डॉल्बी सपोर्ट के साथ 17-स्पीकर बर्मस्टर ऑडियो सिस्टम, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, ड्यूल-जोन एसी, और गेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 8 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है, जिसके तहत एक्टिव ब्रेक असिस्ट, ऑटो पार्किंग असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फंक्शन मिलते हैं।

इंजन

मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53 कूपे में 3-सिलेंडर इनलाइन-6 इंजन के साथ 48वॉट माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:

इंजन 3-सिलेंडर इनलाइन 6-सिलेंडर गियरबॉक्स 9-स्पीड ऑटोमैटिक ड्राइव ऑल-व्हील-ड्राइव पावर 450 पीएस टॉर्क 560 एनएम 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा 4.2 सेकंड टॉप स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा

कंपेरिजन

मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53 का मुकाबला बीएमडब्ल्यू एम4 से है।