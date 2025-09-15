जीएसटी दरों में कटौती के बाद लैंड रोवर कारों की नई कीमतें : रेंज रोवर एसवी 30 लाख रुपये से ज्यादा हुई सस्ती, डिफेंडर और डिस्कवरी मॉडल्स की कीमत 18.60 लाख रुपये तक कम हुई
लैंड रोवर 22 सितंबर तक नई जीएसटी दरों का इंतजार नहीं कर रही है और कंपनी ने नई कीमतें तुरंत लागू कर दी है जिससे ग्राहकों को अभी से अच्छा-खासा फायदा मिल सकेगा
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में किए गए बदलावों के चलते कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कटौती करने की घोषणा की है। अब लैंड रोवर ने भी अपनी एसयूवी रेंज, जिसमें रेंज रोवर, डिफेंडर और डिस्कवरी शामिल हैं, की कीमतों में बदलाव कर दिया है। यहां देखें नई कीमतें :-
आप लैंड रोवर एसयूवी कार पर कितनी बचत कर सकेंगे?
मॉडल
मौजुदा शुरुआती कीमत
अपकमिंग शुरुआती कीमत
कीमत में अंतर
रेंज रोवर एसवी 4.4-लीटर पेट्रोल
4.56 करोड़ रुपये
4.25 करोड़ रुपये
30.40 लाख रुपये
रेंज रोवर एसवी 3-लीटर डीजल
4.10 करोड़ रुपये
3.83 करोड़ रुपये
17.40 लाख रुपये
रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी 3-लीटर पेट्रोल
2.75 करोड़ रुपये
2.57 करोड़ रुपये
18.30 लाख रुपये
रेंज रोवर एचएसई 3-लीटर डीजल
2.48 करोड़ रुपये
2.31 करोड़ रुपये
16.50 लाख रुपये
रेंज रोवर स्पोर्ट एडिशन टू 4.4-लीटर पेट्रोल
2.95 करोड़ रुपये
2.73 करोड़ रुपये
19.70 लाख रुपये
रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी 4.4-लीटर पेट्रोल
2.12 करोड़ रुपये
1.97 करोड़ रुपये
14.10 लाख रुपये
रेंज रोवर स्पोर्ट डायनामिक एचएसई (पेट्रोल और डीजल वर्जन दोनों)
1.48 करोड़ रुपये
1.38 करोड़ रुपये
9.80 लाख रुपये
रेंज रोवर वेलार ऑटोबायोग्राफी (पेट्रोल और डीजल वर्जन)
89.90 लाख रुपये
83.90 लाख रुपये
6 लाख रुपये
रेंज रोवर इवोक (पेट्रोल और डीजल वर्जन दोनों)
69.50 लाख रुपये
64.90 लाख रुपये
4.60 लाख रुपये
डिफेंडर ऑक्टा एडिशन वन
2.79 करोड़ रुपये
2.60 करोड़ रुपये
18.60 लाख रुपये
डिफेंडर ऑक्टा
2.59 करोड़ रुपये
2.42 करोड़ रुपये
17.30 लाख रुपये
डिफेंडर 110 एक्स-डायनामिक एचएसई 5-लीटर पेट्रोल
1.49 करोड़ रुपये
1.39 करोड़ रुपये
9.90 लाख रुपये
डिफेंडर 110 एक्स-डायनामिक एचएसई 3-लीटर पेट्रोल
1.35 करोड़ रुपये
1.26 करोड़ रुपये
9 लाख रुपये
डिफेंडर 110 एक्स-डायनामिक एचएसई 2-लीटर पेट्रोल
1.05 करोड़ रुपये
98 लाख रुपये
7 लाख रुपये
डिस्कवरी टेम्पेस्ट 3-लीटर डीजल
1.49 करोड़ रुपये
1.39 करोड़ रुपये
9.90 लाख रुपये
डिस्कवरी डायनामिक एचएसई 3-लीटर डीजल
1.39 करोड़ रुपये
1.29 करोड़ रुपये
9.30 लाख रुपये
डिस्कवरी स्पोर्ट (पेट्रोल और डीजल वर्जन दोनों)
67.90 लाख रुपये
63.40 लाख रुपये
4.50 लाख रुपये
जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, रेंज रोवर की कीमत 4.60 लाख रुपये से 30.40 लाख रुपये के बीच कम हो गई है, जबकि डिफेंडर वेरिएंट 18.60 लाख रुपये तक सस्ते हो गए हैं। डिस्कवरी रेंज में 9.90 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।
नई vs पुरानी टैक्स की दरें और लैंड रोवर एसयूवी कारों पर बचत
इन सभी एसयूवी कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है और इसमें 1500सीसी से ज्यादा क्षमता वाला इंजन दिया गया है। यहां देखें नई व पुरानी जीएसटी दरों में अंतर :-
पैसेंजर व्हीकल्स जो कि एसयूवी नाम से हैं पॉपुलर (4 मीटर से ज्यादा की लंबाई, 1500सीसी से ज्यादा क्षमता वाला इंजन और 170 मिलीमीटर से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस)
पुरानी जीएसटी दरें
नई जीएसटी दरें
अंतर
टैक्स रेट
28 प्रतिशत
40 प्रतिशत
+ 12 प्रतिशत
कंपेनसेशन सेस
22 प्रतिशत
0 प्रतिशत
पूरी तरह से खत्म
Total Tax
50 प्रतिशत
40 प्रतिशत
(- 10 प्रतिशत)
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि जीएसटी की दरों में हुई कटौती अलग-अलग केटेगरी की कारों को कैसे प्रभावित कर रही है तो यह खबर पढ़ सकते हैं :-
नई कीमतें कब से लागू होगी?
लैंड रोवर अपने ग्राहकों को जीएसटी की दरों में कटौती का फायदा तुरंत दे रही है, चाहे नया टैक्स स्ट्रक्चर पूरे देशभर में 22 सितंबर से लागू होगा।
कारदेखो का क्या है कहना
लैंड रोवर की कुछ गाड़ियां 30 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं जिससे खरीदार अच्छी-खासी बचत कर सकेंगे। यह और भी अच्छी बात है कि यह कीमतें तुरंत लागू हो गई हैं क्योंकि लैंड रोवर एसयूवी खरीदने की चाहत रखने वाले कोई भी ग्राहक 22 सितंबर को जीएसटी में बदलाव का इंतजार किए बिना ही कम दरों का फायदा उठा सकते हैं।