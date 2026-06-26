होंडा जीरो अल्फा एसयूवी भारत में टेस्टिंग के दौरान आई नजर, होंडा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी से क्या उम्मीद की जा सकती है?

होंडा इंडिया अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी जीरो अल्फा की भारत में टेस्टिंग कर रही है। अब इस एसयूवी कार को कवर से ढ़के देखा गया है और इसके इंटीरियर की झलक भी सामने आई है, जिससे हमें पता चला है कि यह एसयूवी कैसी दिखेगी और इसमें कौनसे फीचर मिलेंगे। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार जापान मोबिलिटी शो में शोकेस हुए होंडा 0 अल्फा कॉन्सेप्ट मॉडल से काफी मिलती जुलती लगती है। तस्वीरों में क्या कुछ आया है नजर, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

डिजाइन

सामने आई तस्वीरों के अनुसार, यह एसयूवी कार बॉक्सी लेआउट में आएगी। इसके आगे का हिस्सा एकदम साफ-सुथरा और सिंपल है, जिसमें हर एंगल इसकी स्क्वायर डिजाइन को उभारता है। इसमें स्क्वायर शेप के हेडलैंप्स दिए गए हैं और इसमें दोनों साइड पर चार स्क्वायर यूनिट्स देखी जा सकती है जो पिक्सेल लाइटिंग पैटर्न बनाती है। इसमें क्लोज़्ड ऑफ ग्रिल दी गई है जो इसे एकदम क्लीन लुक देती है। इसका बंपर थोड़ा उभरा हुआ है जो इसे स्पोर्टी फील देता है और इसमें लंबा 'यू'-शेप का एयर डैम भी दिया गया है जो बैटरी कम्पोनेंट को ठंडा रखने में मदद करेगा। इस गाड़ी का बोनट सामने की तरफ से थोड़ा झुका है, जिससे केबिन के अंदर से रोड का बेहतर व्यू मिल सकेगा।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें फ्लेयर्ड व्हील आर्क मिलते हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देंगे। इसमें फ्लश डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं जो एसयूवी को एक साफ-सुथरा लुक देते हैं और इसे एयरोडायनामिक भी बनाते हैं।

रियर डिजाइन की बात करें तो इसका टेलगेट एकदम सीधा है और इसमें इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी दिया गया है। इसमें एलईडी टेललैंप्स को बाहरी किनारों पर वर्टिकल लेआउट में पोजिशन किया गया है। तस्वीरों में वाइपर और इंटीग्रेटेड वॉशर भी देखे जा सकते हैं।

इसमें उभरे हुए रियर बंपर के साथ चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है जो इस एसयूवी कार को दमदार लुक देगी।

इंटीरियर

जीरो अल्फा का इंटीरियर एकदम सिंपल है। जारी हुई तस्वीरों में केबिन के अंदर बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन (संभावित टचस्क्रीन यूनिट) और कई फिजिकल बटन देखे जा सकते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी स्क्रीन लेआउट में दिया गया है, लेकिन यह साइज में इंफोटेनमेंट स्क्रीन से छोटा है। इस बड़े डिस्प्ले के ठीक नीचे क्लाइमेट कंट्रोल बटन देखे जा सकते हैं। यह इकलौते फिजिकल बटन हैं जो तस्वीरों में नजर आए हैं।

इसमें थ्री-स्पोक कॉन्फिगरेशन वाला स्पोर्टी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। फोटो में स्टीयरिंग व्हील पर कई सारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स भी नजर आए हैं। इसमें डैशबोर्ड पर ऑल-ब्लैक कलर थीम दी गई है।

संभावित फीचर

इस अपकमिंग एसयूवी कार में 360-डिग्री कैमरा, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

संभावित इंजन ऑप्शन

होंडा जीरो अल्फा के इंजन स्पेसिफिकेशन फिलहाल सामने नहीं आए हैं, लेकिन होंडा ने यह जरूर कंफर्म कर दिया है कि यह एक प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी।

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

होंडा ने फिलहाल जीरो अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी की ऑफिशियल लॉन्च डेट साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे भारत में जनवरी 2027 के आसपास पेश किया जा सकता है। इसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) रखी जा सकती है।

इसका मुकाबला टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी, क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा सिएरा ईवी और विनफास्ट वीएफ 7 से रहेगा।