पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2025 हुंडई वेन्यू लाइन से पर्दा उठा, टाटा सिएरा की लॉन्च डेट कंफर्म, नई महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार के नाम की घोषणा, और बहुत कुछ

पिछले सप्ताह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भारत समेत दुनियाभर में कई घोषणाएं हुईं। हुंडई ने दूसरी जनरेशन 2025 वेन्यू एन लाइन को शोकेस किया, जबकि टाटा मोटर्स ने सिएरा की लॉन्च तारीख की घोषणा की। इसके अलावा रेनो डस्टर की वापसी का ऐलान हुआ, और होंडा ने अपने फ्यूचर प्लान की जानकारी साझा की।

2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन से पर्दा उठा

हुंडई इंडिया ने नई 2025 वेन्यू एन लाइन से पर्दा उठा दिया है। इसका बेसिक डिजाइन स्टैंडर्ड कार जैसा ही है, लेकिन एन लाइन में स्पोर्टी लुक, रेड हाइलाइट वाला स्पोर्टी ब्लैक केबिन और पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ स्पोर्टीनेस को बढ़ाया गया है। अच्छी बात यह है कि इसे स्टैंडर्ड वेन्यू के साथ ही लॉन्च किया जाएगा।

टाटा सिएरा की लॉन्च डेट कंफर्म

टाटा सिएरा की लॉन्च तारीख की घोषणा हो गई है। हाल ही में टाटा सिएरा के प्रोडक्शन वर्जन का टीजर जारी हुआ है और यह पहले से ज्यादा आधुनिक और फीचर से भरपूर होगी। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि टाटा सिएरा के आईसीई वर्जन को पहले लॉन्च किया जाएगा, और इसके बाद इलेक्ट्रिक वर्जन पेश किया जाएगा।

7 सीटर महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी के नाम की घोषणा

महिंद्रा की आगामी 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को एक्सईवी 7ई नाम से पेश किया जाएगा। यह एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक वर्जन होगी। 7 सीटर ईवी को महिंद्रा के इंग्लो प्लेटफार्म पर तैयार किया जाएगा, और इसमें शानदार फीचर व टेक्नोलॉजी मिलेगी।

रेना डस्टर जल्द होगी पेश

भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक लोकप्रिय कार की फिर से वापसी होने वाली है। यहां हम नई 2026 रेनो डस्टर की बात कर रहे हैं, जो चौथे जनरेशन अवतार में वापसी करेगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि नई डस्टर कार कब आएगी? यहां देखें।

मारुति फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल से पर्दा उठा

जापान मोबिलिटी शो 2025 में सुजुकी ने फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल को शोकेस किया, जो भारतीय मॉडल की तुलना में ज्यादा इथेनॉल सपोर्ट कर सकती है। इसके लिए इसमें नया 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसमें भारतीय मॉडल की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं।

किआ कैरेंस सीएनजी लॉन्च

किआ कैरेंस अब सीएनजी के साथ भी आने लगी है, लेकिन इसमें फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट नहीं दी गई है। बल्कि यह डीलरशिप द्वारा रेट्रोफिट की जाएगी। हालांकि इसके साथ 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। अगर आप किआ कैरेंस सीएनजी की प्राइस जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देखें।

होंडा के फ्यूचर प्लान की घोषणा

होंडा कार्स इंडिया ने अपने फ्यूचर प्लान की घोषणा की है। कंपनी 2030 तक 10 मॉडल पेश करने की योजना बना रही है जिनमें 7 एसयूवी कार होगी। इसके अलावा, कंपनी ने होंडा 0 अल्फा और होंडा 0 इलेक्ट्रिक एसयूवी से भी पर्दा उठाया है, इन दोनों की भारतीय बाजार में आने की पुष्टि हो गई है।