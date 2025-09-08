पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज (1 से 6 सितंबर): मारुति विक्टोरिस से पर्दा उठा, सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स, विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 लॉन्च, किआ सिरोस ईवी टेस्टिंग के दौरान दिखी, जीएसटी 2.0 और बहुत कुछ

सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफी हलचल रही, क्योंकि इस दौरान कई नई कार लॉन्च हुई और सबसे महत्वपूर्ण, जीएसटी स्लैब में बदलाव हुआ

सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफी हलचल रही, इस दौरान यहां कई नई कार को लॉन्च और शोकेस किया गया। इसके अलावा कारों के पक्ष में जीएसटी 2.0 या नए जीएसटी सुधारों की घोषणा हुई। सितंबर 2025 के पहले सप्ताह की कार और ऑटो जगत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण अपडेट पर यहां एक नजर डालते हैं:

मारुति विक्टोरिस एसयूवी से पर्दा उठा

मारुति ने विक्टोरिस से पर्दा उठाया, यह एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसे ग्रैंड विटारा वाले सेगमेंट में पेश किया जाएगा। यह एक 5 सीटर एसयूवी है और इसमें ढेर सारे फीचर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ तो मारुति कार में पहली बार मिल रहे हैं। विक्टोरिस को शोकेस करने के दौरान यह भी घोषणा हुई कि नई मारुति एसयूवी ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट पास कर लिया है।

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स लॉन्च

हाल ही में सिट्रोएन बसॉल्ट एसयूवी-कूपे का नया एक्स वेरिएंट लॉन्च किया गया है, कुछ ऐसा ही अगस्त 2025 में सी3 हैचबैक के साथ भी हुआ था। नए वेरिएंट के अलावा, बसॉल्ट अब जीटी रेट कट के बाद नई प्राइस, नए केबिन थीम और नए फीचर के साथ आती है।

विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 एसयूवी लॉन्च

वीएफ6 और वीएफ7 से 2025 की शुरुआत में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पर्दा उठा था, और अब विनफास्ट ने दोनों इलेक्ट्रिक कार को भारत में लॉन्च कर दिया है। दोनों ईवी को कंपनी के तमिलनाडु स्थित थुथुकुड़ी प्लांट में तैयार किया गया है। वीएफ6 तीन वेरिएंट और वीएफ7 पांच वेरिएंट में उपलब्ध है।

हुंडई किंग और किंग नाइट एडिशन लॉन्च

हुंडई ने एक्सटर, वेन्यू और क्रेटा के नाइट एडिशन पहले ही पेश कर दिए थे, अब आई20, क्रेटा इलेक्ट्रिक और अल्कजार को भी यही अपडेट मिला है। नए नाइट एडिशन के अलावा, हुंडई ने क्रेटा के भारत में 10 वर्ष पूरे होने पर इसका ‘किंग’ एडिशन भी लॉन्च किया है। सभी स्पेशल एडिशन को नए कलर विकल्प में पेश किया गया है और कुछ अतिरिक्त फीचर (क्रेटा एन लाइन समेत) दिए गए हैं।

अपडेट होंडा एलिवेट लॉन्च

त्योहारी सीजन के अपडेट के तहत, होंडा ने एलिवेट कॉम्पैक्ट एसयूवी को कुछ नए केबिन थीम ऑप्शन (वेरिएंट के आधार पर) और कुछ नए फीचर के साथ पेश किया है। एसयूवी कार के इंजन में बदलाव नहीं हुआ है।

किआ सिरोस ईवी टेस्टिंग के दौरान दिखी

भारत में किआ सिरोस के लॉन्च के बाद, अब ऐसा लगता है कि कंपनी इस एसयूवी कार के इलेक्ट्रिक वर्जन को उतारने की सोच रही है। इसकी पुष्टि हाल ही में टेस्टिंग के दौरान दिखी सिरोस ईवी की तस्वीर से होती है। यह भारत में किआ मोटर्स की ईवी6 और कैरेंस क्लाविस ईवी के बाद तीसरी इलेक्ट्रिक कार होगी।

महाराष्ट्र सरकार ने ईवी के लिए बड़ा फैसला लिया

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक गाड़ी रखने वालों के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टोल टैक्स पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है। हालांकि, अभी केवल चुनिंदा हाईवे पर ईवी के लिए टोल टैक्स माफ किया गया है और सरकार की मंशा अन्य राज्य हाईवे पर भी ईवी को टोल टैक्स छूट देने की है।

ई20 पेट्रोल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जब से ई20 पेट्रोल (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित फ्यूल) को 2030 से लागू करने की योजना से पहले 2025 से लागू किया गया है, तब से लोगों के बीच ऑनलाइन काफी बहस छिड़ गई है। इसी के चलते एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें ई20 पेट्रोल को पूरे भारत में लागू करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। हमने विस्तार से बताया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने का कार मालिकों के लिए क्या मतलब है।

जीएसटी 2.0 और कारों पर इसका असर

स्वतंत्रता दिवस 2025 के भाषण के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को जीएसटी स्लैब में जल्द होने वाले बदलावों के रूप में एक खुशखबरी दी थी। सितंबर 2025 में अब हम जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं, और खासकर ये इलेक्ट्रिक वाहनों सहित सभी सेगमेंट की कारों पर कैसे असर डालेंगे।