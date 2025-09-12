जीएसटी दर में कटौती का असर: ऑडी ए4, ए6, क्यू5, क्यू7 और क्यू8 पर होगी 7.83 लाख रुपये तक की बचत
प्रकाशित: सितंबर 12, 2025 03:55 pm
-
ऑडी कार की नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू होगी, जब भारत सरकार नई जीएसटी दर लागू करेगी
जीएसटी दर में बदलाव की घोषणा के बाद सभी श्रेणी की कारों की कीमतों में कटौती सुनिश्चित हुई है, जिससे सभी कार खरीददारों के बीच खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। हुंडई, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने अपने मॉडल पर कीमत में कटौती की घोषणा कर दी है, और यहां तक कि लग्जरी कार कंपनियों ने भी अपनी कारों की नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी है।
अब ऑडी ने ऑडी क्यू8, ऑडी क्यू7, ऑडी क्यू5, ऑडी ए6 और ऑडी ए4 जैसे लोकप्रिय मॉडल की नई प्राइस लिस्ट जारी की है, और इनकी कीमत 7.83 लाख रुपये तक कम हुई है।
आप कितनी बचत कर सकते हैं?
जीएसटी दर में बदलाव के कारण भारत में ऑडी कार की कीमत इस प्रकार होगी:
|
मॉडल
|
वर्तमान कीमत
|
नई कीमत
|
कीमत में अंतर
|
ऑडी क्यू8
|
1.17 करोड़ रुपये से शुरू
|
1.09 करोड़ रुपये से शुरू
|
(-7.83 लाख रुपये)
|
ऑडी क्यू7
|
92.29 लाख रुपये से शुरू
|
86.14 लाख रुपये से शुरू
|
(-6.15 लाख रुपये)
|
ऑडी क्यू5
|
68.30 लाख रुपये से शुरू
|
63.75 लाख रुपये से शुरू
|
(-4.55 लाख रुपये)
|
ऑडी ए6
|
67.38 लाख रुपये से शुरू
|
63.74 लाख रुपये से शुरू
|
(-3.64 लाख रुपये)
|
ऑडी ए4
|
48.89 लाख रुपये से शुरू
|
46.25 लाख रुपये से शुरू
|
(-2.64 लाख रुपये)
जैसा कि टेबल में देखा जा सकता है, नई जीएसटी दर से ऑडी क्यू8 एसयूवी पर सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। हालांकि, मर्सिडीज-बेंज की तरह ऑडी ने अपनी परफॉर्मेंस कारों की कीमतों में बदलाव की जानकारी साझा नहीं की है।
ऑडी कार पर नई जीएसटी दर
ऑडी एक लग्जरी कार कंपनी है और इसके सभी मॉडल इसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए, ऑडी कार पर जीएसटी दर इस प्रकार होगी:
|
पैसेंजर व्हीकल को एसयूवी के रूप में जाना जाता है (4 मीटर से लंबी, 1500सीसी इंजन से ज्यादा & 170 मिलीमीटर ग्राउंड क्लीयरेंस से ज्यादा)
|
|
पुरानी जीएसटी दर
|
नई जीएसटी दर
|
अंतर
|
टैक्स दर
|
28 प्रतिशत
|
40 प्रतिशत
|
+ 12 प्रतिशत
|
सेस
|
22 प्रतिशत
|
0 प्रतिशत
|
अब पूरी तरह से खत्म
|
कुल टैक्स
|
50 प्रतिशत
|
40 प्रतिशत
|
(- 10 प्रतिशत)
सरकार बड़ी कार को एसयूवी मानती है, ऐसे में ऑडी की सेडान पर भी समान टैक्स दरें लागू होंगी, जिसका मतलब है कि ग्राहक जीएसटी 2.0 के साथ 10 प्रतिशत तक की बचत कर सकेंगे।
अगर आप नई जीएसटी दरों के बारे में समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप दूसरे सेगमेंट की कारों पर कितनी बचत कर सकेंगे, तो यहां देखिए:
नई कीमत कब से लागू होगी?
ऑडी ने कहा है कि वह 22 सितंबर 2025 से जीएसटी का फायदा ग्राहकों को देगी, जब पूरे देश में नई जीएसटी दरें लागू हो जाएगी।
कारदेखो का क्या है कहना
जैसा कि हमने ऊपर बताया, नई जीएसटी दरों से सभी ऑडी कार की कीमत कम हो रही है। आप इस अतिरिक्त पैसे से अपनी नई ऑडी कार को कस्टमाइज कर सकते हैं, या इसे अतिरिक्त बचत के रूप में देख सकते हैं।