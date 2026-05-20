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    स्कोडा एपिक इलेक्ट्रिक कार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उठा पर्दा

    अगर स्कोडा इपिक भारत में लॉन्च होती है, तो यह देश में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी

    प्रकाशित: मई 20, 2026 05:03 pm । सोनू

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    Skoda Epiq

    स्कोडा ने एपिक ईवी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में पर्दा उठाया है। यह कॉम्पैक्ट ई-एसयूवी कंपनी की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसे स्कोडा एलरोक के नीचे पोजिशन किया जाएगा। एपिक को कंपनी के नए एमईबी प्लस इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है, जिस पर फोक्सवैगन आईडी पोलो भी बनी है। इसमें कंपनी की नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन थीम दी गई है जो इसे आईसीई पावर्ड स्कोडा कार से अलग रखती है। नई स्कोडा इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ खास दिया गया है, आइए जानते हैं आगे:

    एक्सटीरियर

    • यह कहना सही होगा कि स्कोडा एपिक लगभग कुशाक जितनी बड़ी है, केवल लंबाई, ऊंचाई और व्हीलबेस थोड़ा सा छोटा है।

    साइज: लंबाई: 4171 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1798 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1581 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2601 मिलीमीटर

    Skoda Epiq

    • आगे की तरफ, एपिक में पारंपरिक ‘बटरफ्लाई’ ग्रिल की जगह एक ग्लॉसी ब्लैक टेक-डेक फेस दिया गया है, इसके अलावा पतली टी-शेप एलईडी डीआरएल और नया लाइटिंग सिग्नेचर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भविष्य की स्कोडा एसयूवी कार की पहचान है।

    Skoda Epiq

    • मुख्य एलईडी हेडलाइट यूनिट डीआरएल से नीचे की तरफ फैली हुई है, जो बंपर में लगे एक काले पीस से जुड़ी है। इसके नीचे, एपिक में आगे वाले बंपर में 8 वर्टिकल पट्टियां और एक सिल्वर स्किड प्लेट है।

    नोट:

    एक्टिव कूलिंग शटर, एयर कर्टेन चैनल, फ्लैट अंडरबॉडी, पीछे डिफ्यूजर, और रूफ स्पॉइलर जैसे एयरोडायनामिक एलिमेंट्स एपिक को 0.275 का ड्रैग कोएफिशिएंट हासिल करने में मदद करते हैं, जिससे एसयूवी का माइलेज बेहतर होता है।

    Skoda Epiq

    • एपिक में वेरिएंट के हिसाब से 17 से 19 इंच तक के व्हील का विकल्प दिया गया है। इसमें ड्यूल टोन आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम), ब्लैक रूफ रेल्स, बॉडी कलर पुल टाइप डोर हैंडल, और व्हील आर्क के ऊपर तक फैली एक पतली ब्लैक बॉडी क्लेडिंग दी गई है।

    Skoda Epiq

    • पीछे की तरफ इसमें पतली टी-शेप एलईडी टेललाइटें दी गई हैं, जिनके बीच में ‘स्कोडा’ ब्रांडिंग है। बंपर डिजाइन सिंपल है और इसमें आगे की तरफ 8 पट्टियों वाला डिजाइन देखने को मिलता है।

    Skoda Epiq

    कलर ऑप्शन:

    एपिक इलेक्ट्रिक कार में 6 कलर: टिमियानो ग्रीन, रेड, व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, बैज और ब्लैक दिए गए हैं।

    स्कोडा एपिक फर्स्ट एडिशन

    • स्कोडा एपिक फर्स्ट एडिशन भी पेश करेगी, जो असल में एक लिमिटेड एडिशन होगा, और इसे स्टैंडर्ड एपिक की बिक्री शुरू होने के कुछ समय बाद उतारा जाएगा।

    Skoda Epiq

    • यह टॉप मॉडल पर बना वेरिएंट है और इसमें एपिक 55 पावरट्रेन के साथ-साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं।

    Skoda Epiq

    • इसकी खास स्टाइल में एक्सटीरियर और केबिन में नवाजो ऑरेंज एक्सेंट, एक काली छत, एक्सक्लूसिव 10-इंच अलॉय व्हील, ऑरेंज स्टिचिंग, स्पोर्ट्स पेडल्स, और एक फर्स्ट एडिशन बैज शामिल हैं।

    केबिन

    • स्कोडा एपिक को कई केबिन थीम में पेश किया गया है, जिनमें स्टूडियो, लॉफ्ट ग्रे, लॉफ्ट मिंट और सूइट ऑप्शन शामिल हैं।

    Skoda Epiq

    • स्कोडा एपिक के केबिन में साफ-सुथरे और सिंपल डैशबोर्ड लेआउट के साथ फिजिकल और डिजिटल कंट्रोल्स दिए गए हैं।

    स्टोरेज स्पेस:

    एपिक में 475 लीटर बूट स्पेस के अलावा आगे की तरफ बोनट के नीचे 25 लीटर का अतिरिक्त फ्रंक स्टोरेज भी दिया गया है। केबिन के अंदर कुल स्टोरेज स्पेस 28 लीटर से ज्यादा होने का दावा किया गया है, जिसमें दरवाजें, सेंटर आर्मरेस्ट और ग्लवबॉक्स में कंपार्टमेंट शामिल हैं।

    • एपिक, स्कोडा का पहला प्रोडक्शन मॉडल है जिसमें पूरी तरह से पशु मुक्त सामग्री का उपयोग किया गया है। सीट अपहोल्स्ट्री 100 प्रतिशत रिसाइकल पॉलिस्टर से बनी हैं, जबकि डैशबोर्ड, डोर पैनल और टॉप मॉडल्स में टेकटोना का उपयोग किया गया है, जो चमड़े का एक टिकाऊ विकल्प है।

    Skoda Epiq

    • टॉप मॉडल्स में एम्बिएंट लाइटिंग, एम्बॉस्ड टेक्चर और सुएडिया अपहोल्स्ट्री जैसे प्रीमियम मैटेरियल जोड़े गए हैं।

    Skoda Epiq

    • पीछे वाले पैसेंजर को पीछे सेंटर आर्मरेस्ट, पीछे एसी वेंट्स और 60 वॉट आउटपुट तक के पीछे यूएसबी-सी पोर्ट्स मिलते हैं।

    फीचर

    स्कोडा एपिक की फीचर लिस्ट में एक 13-इंच एंड्रॉइड बेस्ड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, ड्यूल जोन ऑटो एसी, वायरलेस फोन चार्जर, एक ऑप्शनल पैनोरमिक सनरूफ, आगे हीटेड सीटें, इलेक्ट्रिक सनशेड, और 10-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल हैं। इसमें ईवी-स्पेसिफिक चार्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) और वी2वी (व्हीकल-टू-व्हीकल) भी दी गई है।

    Skoda Epiq

    सिंपली क्लेवर फीचर:

    दूसरी स्कोडा कार की तरह एपिक में कई सिंपली क्लेवर फीचर दिए गए हैं, जिनमें एक छाता, टेलगेट में स्नो स्क्रैपर, चार्जिंग केबल बैग और आसानी से खुलने वाला कपहोल्डर शामिल है।

    सेफ्टी

    स्कोडा एपिक में सात एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, पार्क असिस्ट, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और एक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    बैटरी पैक और रेंज

    स्कोडा एपिक में दो बैटरी पैक का ऑप्शन दिया गया है और यह तीन पावर वेरिएंट (दो छोटे बैटरी पैक के साथ) में आती है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिए:

    वेरिएंट

    एपिक 35

    एपिक 40

    एपिक 55

    बैटरी पैक

    38.5 केडब्ल्यूएच

    55 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    फुल चार्ज में रेंज

    310 किलोमीटर

    310 किलोमीटर

    440 किलोमीटर

    डीसी फास्ट चार्जिंग (10 से 80 प्रतिशत)

    24 मिनट

    पावर

    115 पीएस

    134 पीएस

    210 पीएस

    टॉर्क

    267 एनएम

    267 एनएम

    290 एनएम

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    स्कोडा एपिक की टॉप स्पीड छोटे और बड़े बैटरी पैक के साथ क्रमश: 150 किलोमीटर प्रति घंटे और 160 किलोमीटर प्रति घंटे है।

    Skoda Epiq

    संभावित लॉन्च और कंपेरिजन

    स्कोडा ने अभी तक आधिकारिक तौर पर एपिक की लॉन्च तारीख की घोषणा नहीं की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लॉन्च के बाद, हम उम्मीद करते हैं कि इसे भारत में भी पेश किया जाएगा और ये भारत में पहली स्कोडा इलेक्ट्रिक कार होगी। भारत में इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है और इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी, टाटा कर्व ईवी और मारुति ई विटारा से रह सकता है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत बढ़ रही है, इसलिए लोगों का झुकाव इलेक्ट्रिक कार की तरफ दिख रहा है। बाजार में टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों की कई इलेक्ट्रिक कार पहले से मौजूद हैं, जबकि हुंडई, एमजी और विनफास्ट जैसी कंपनियां ग्राहकों के लिए ईवी विकल्पों का विस्तार कर रही हैं। भारत में स्कोडा एपिक की लॉन्चिंग स्कोडा के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे स्कोडा कायलाक ने स्कोडा को सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में पकड़ बनाने में मदद की थी। भारत में आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, और स्कोडा एपिक में वे सभी खूबियां हैं जो भारतीय ग्राहकों को पसंद आएंगी। अगर इसकी कीमत आक्रामक रहती है, तो यह भारत में स्कोडा के लिए महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बन सकता है।

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